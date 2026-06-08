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Thể thao World Cup 2026

Nhìn World Cup 2026 qua 'lăng kính' kinh doanh thú vị từ buổi tọa đàm của VTV

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/06/2026 20:10 GMT+7

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là cơ hội kinh doanh hiếm có cho các thương hiệu. Đó là thông điệp được nhấn mạnh tại tọa đàm 'Biến sức nóng World Cup thành doanh thu và giá trị thương hiệu' do VTV Nam Bộ tổ chức tại TP.HCM.

World Cup không chỉ tạo ra khán giả

104 trận đấu, 48 đội tuyển tham dự, khoảng 6 tỷ lượt tương tác và hơn 80 tỉ USD giá trị kinh tế. Những con số khổng lồ ấy cho thấy World Cup 2026 đã vượt ra ngoài phạm vi của một giải bóng đá đơn thuần để trở thành một sự kiện kinh tế và truyền thông toàn cầu.

Tại tọa đàm do VTV Nam Bộ tổ chức ngày 8.6, nhiều chuyên gia cho rằng sức hấp dẫn của World Cup không nằm ở 90 phút trên sân cỏ mà còn ở những hành vi tiêu dùng được tạo ra xung quanh giải đấu. Người hâm mộ thức khuya xem bóng đá có thể gọi đồ ăn, mua thức uống, đến quán cà phê xem cùng bạn bè hoặc chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. Tất cả đều góp phần tạo nên dòng chảy kinh tế mới trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Đặc biệt, World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ khiến phần lớn trận đấu được phát sóng vào khung giờ đêm và rạng sáng tại Việt Nam. Thay vì xem đây là bất lợi, nhiều chuyên gia nhận định đây có thể trở thành cơ hội cho kinh tế ban đêm phát triển, nhất là ở các đô thị lớn.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng thận trọng với ngân sách tiếp thị, những sự kiện có khả năng thu hút hàng triệu người theo dõi cùng lúc như World Cup trở thành cơ hội hiếm để gia tăng nhận diện thương hiệu và kích thích tiêu dùng.

Nhìn World Cup 2026 qua 'lăng kính' kinh doanh thú vị từ buổi tọa đàm của VTV- Ảnh 1.

Tọa đàm đầy thú vị được tổ chức tại trường quay của VTV Nam Bộ

ẢNH: BTC

VTV xây dựng hệ sinh thái World Cup

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch của VTV Nam Bộ là cách tiếp cận không chỉ dừng ở phát sóng các trận đấu. Theo công bố tại tọa đàm, toàn bộ 104 trận đấu World Cup 2026 sẽ được phát sóng trên VTV9, VTV10 và các nền tảng số, đồng thời kết hợp nhiều hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ.

Lần đầu tiên, khán giả khu vực phía nam sẽ được theo dõi World Cup với đội ngũ bình luận viên sử dụng phong cách và ngôn ngữ Nam Bộ, tạo nên trải nghiệm gần gũi hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động như fanzone, ngày hội người hâm mộ và các chương trình tương tác trực tiếp cũng sẽ được triển khai trong suốt giải đấu.

Theo ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, việc đồng hành cùng World Cup không chỉ là xuất hiện trên sóng truyền hình mà còn được kết nối với toàn bộ hệ sinh thái nội dung World Cup của VTV. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng trên nhiều nền tảng khác nhau thay vì chỉ thông qua một kênh quảng bá truyền thống.

Điều đáng chú ý là các gói hợp tác được thiết kế linh hoạt về quy mô đầu tư, mở ra cơ hội cho cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia. Điều này phản ánh xu hướng mới của thị trường truyền thông, nơi hiệu quả tiếp cận và khả năng tạo tương tác ngày càng quan trọng hơn quy mô ngân sách.

World Cup 2026 còn vài ngày nữa mới khai màn, nhưng cuộc đua khai thác giá trị thương mại từ giải đấu đã bắt đầu. Với VTV Nam Bộ, mục tiêu không chỉ là mang những trận cầu đỉnh cao đến khán giả mà còn tạo ra một hệ sinh thái kết nối giữa bóng đá, người hâm mộ và doanh nghiệp trong mùa hè sôi động nhất của thể thao thế giới.

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