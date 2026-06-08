FIFA chốt thời gian lễ khai mạc World Cup 2026, dự báo hơn 1 tỉ người xem

FIFA lên đội hình hùng hậu cho lễ khai mạc World Cup 2026

"Hai siêu sao toàn cầu Shakira và Burna Boy sẽ mang ca khúc "Dai Dai" (trong tiếng Ý có nghĩa là "Tiến lên" hoặc "Cố lên") lên sân khấu thế giới với màn ra mắt tại lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico City", FIFA cho biết và thêm rằng: "Màn trình diễn với những nốt nhạc đầu tiên sẽ vang lên tại giải đấu thu hút hàng tỉ người xem thông qua môn thể thao được yêu thích nhất thế giới. Các nghệ sĩ khác tham gia bao gồm Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và Tyla".

Shakira, cựu danh thủ Kaka và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giới thiệu bài hát chính thức cùng lễ khai mạc World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Trước đó, nhiều hình ảnh rò rỉ vào ngày 8.6 (giờ Việt Nam), cho thấy Shakira cùng các vũ công của mình đã tập luyện trong buổi tổng duyệt chương trình lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico trên sân Estadio Azteca huyền thoại ở Mexico City có sức chứa 87.523 chỗ ngồi.

"Khi thời gian chuẩn bị cho tiếng còi khai cuộc của World Cup 2026 bước vào giai đoạn cuối, FIFA đã bổ sung thêm nhiều ngôi sao vào đội hình cho lễ khai mạc được tổ chức tại Mexico City, với Shakira và Burna Boy sẽ trình diễn "Dai Dai", bài hát chính thức của World Cup 2026 nhằm ủng hộ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA.

Màn trình diễn được mong chờ này sẽ tạo tiền đề cho một lễ khai mạc giải đấu khó quên, quy tụ người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới để cùng nhau ăn mừng bóng đá, âm nhạc và văn hóa", FIFA chia sẻ trong bài viết ngày 8.6.

"Lễ khai mạc tại World Cup 2026 tại sân Estadio Azteca sẽ bắt đầu 90 phút trước khi trận đấu mở màn giữa Mexico gặp Nam Phi diễn ra. Người hâm mộ tại sân vận động sẽ đóng vai trò tích cực trong chương trình và nên đến sớm, vì lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ 30 giờ địa phương ngày 11.6 (tức khoảng 0 giờ 30 ngày 12.6 giờ Việt Nam).

Cổng sẽ mở cửa bốn giờ trước khi trận đấu mở màn diễn ra và sẽ có đầy đủ các trải nghiệm được cung cấp, bao gồm các hoạt động độc quyền, phần thưởng và chương trình giải trí trước trận đấu", FIFA cho biết thêm.

Sau Mexico, Canada và Mỹ cũng lần lượt tổ chức lễ khai mạc World Cup 2026

FIFA cũng đã công bố các nghệ sĩ biểu diễn giữa giờ ở trận chung kết World Cup 2026 gồm những tên tuổi hàng đầu như Madonna, Shakira và BTS (Hàn Quốc)... Ảnh: Reuters

Cũng theo FIFA, bằng việc đăng cai trận đấu khai mạc giải đấu, Mexico sẽ mở màn cho chuỗi ba lễ khai mạc World Cup 2026 liên tiếp diễn ra tại Canada và Mỹ sau đó, với những tài năng khác sẽ được công bố trong những ngày tới.

Trước đó, FIFA đã hé lộ, sau lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mexico, lễ khai mạc tiếp theo sẽ tổ chức ở Canada cũng tổ chức 90 phút trước trận đội tuyển nước này ra quân gặp Bosnia & Herzegovina lúc 2 giờ ngày 13.6 trên sân BMO Field ở Toronto, có sự góp mặt của những ca sĩ, nhạc sĩ hàng đầu như Michael Buble, Alanis Morissette và Alessia Cara.

Tiếp theo là lễ khai mạc tại Mỹ, tổ chức trên sân SoFi ở Los Angeles ngay trước trận đội tuyển Mỹ, đồng chủ nhà còn lại thi đấu trận ra quân với đối thủ khó nhằn Paraguay ở bảng D vào lúc 8 giờ ngày 13.6.

FIFA cho biết, buổi lễ khai mạc tại Mỹ sẽ được thiết kế nhằm "mang đến một màn trình diễn tràn đầy năng lượng, phản ánh quy mô, tham vọng và sức mạnh văn hóa của chính giải đấu".

FIFA đã mời nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Katy Perry biểu diễn chính trong lễ khai mạc tại Mỹ, bên cạnh còn có ngôi sao nhạc rap Atlanta Nayvadius Wilburn, hay còn gọi là Future, cũng sẽ biểu diễn. Danh sách nghệ sĩ tham gia còn có Anitta, Lisa (nữ ca sĩ người gốc Thái Lan nổi tiếng của ban nhạc Blackpink Hàn Quốc), Rema và Tyla.