Brazil chia tay ngôi sao cực hay, HLV Ancelotti vẫn tuyên bố mạnh mẽ: Phải vô địch World Cup 2026!

Brazil luôn có cầu thủ giỏi để thay thế

"Thật đáng tiếc khi mất Wesley. Bây giờ chúng ta phải chờ kết quả kiểm tra. Cuối cùng, chúng tôi luôn có những cầu thủ giỏi để thay thế cậu ấy", HLV Ancelotti chia sẻ về trường hợp chấn thương của hậu vệ Wesley, sau trận đội tuyển Brazil thắng Ai Cập tỷ số 2-1 ngày 7.6 tại Ohio (Mỹ).

Wesley (giữa) chính thức chia tay đội tuyển Brazil trong tiếc nuối, HLV Ancelotti vẫn tuyên bố nóng mục tiêu vô địch World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Wesley và Douglas Santos là các hậu vệ biên được lựa chọn hàng đầu của ông Ancelotti trong đội hình thi đấu chính thức của Brazil lâu nay, cũng như sắp tới ở World Cup 2026. Nhưng thật không may, ở trận tập huấn cuối với Ai Cập, cầu thủ 22 tuổi của CLB AS Roma này bị chấn thương cơ khép đùi trái. Ban đầu, dự đoán Wesley chỉ nghỉ 10 đến 15 ngày, và vẫn đủ cơ hội dự World Cup. Thế nhưng, kết quả kiểm tra cho thấy anh cần đến 40 ngày mới hồi phục.

Cuối cùng, HLV Ancelotti và CBF ra quyết định để Wesley trở lại CLB để hồi phục và chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhà cầm quân này đã gọi tiền vệ Ederson từ CLB Atalanta đến thay thế.

Vắng Wesley, hàng thủ 4 người đã ổn định lâu nay của đội tuyển Brazil sẽ gặp trở ngại đáng kể. HLV Ancelotti có thể phải sẽ sử dụng các cầu thủ kỳ cựu còn lại như Danilo (34 tuổi) hay Alex Sandro (35 tuổi), đều đang thi đấu trong nước cho CLB Flamengo thay thế vị trí của Wesley.

Mặc dù vậy, HLV Ancelotti khẳng định đây không phải là thiệt hại lớn, đội tuyển Brazil vẫn yên tâm với những lựa chọn dự phòng thay thế vị trí của Wesley.

Ông nói: "Về cơ bản, chúng tôi đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị và đã có đội hình xuất phát ở trận ra quân với Ma Rốc (5 giờ ngày 14.6, ở bảng C). Thật dễ dàng khi làm việc với đội tuyển Brazil này. Chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu, những thủ lĩnh, nhưng đặc biệt là tất cả những người này đều là những chàng trai tuyệt vời. Họ đều yêu Selecao và điều này giúp cuộc sống của tôi dễ dàng hơn".

HLV Ancelotti cũng tuyên bố, đội tuyển Brazil đã sẵn sàng gắn ngôi sao thứ 6 Ảnh: Reuters

HLV Ancelotti cũng tuyên bố, đội tuyển Brazil đã sẵn sàng gắn ngôi sao thứ 6 trên biểu tượng ngực áo của mình, đó là chức vô địch World Cup 2026.

"Chúng tôi rất tự tin, bởi vì các cầu thủ rất quyết tâm. Vinicius và Raphinha là một cặp hết sức ăn ý. Tôi nghĩ, World Cup này sẽ là phiên bản tốt nhất của họ và rất hứa hẹn thi đấu bùng nổ", HLV Ancelotti nhấn mạnh. Ông cũng khẳng định tiền đạo Endrick là một nhân tố quan trọng của đội tuyển Brazil, sau khi anh ghi bàn quyết định giúp đội nhà đánh bại Ai Cập tỷ số 2-1.

Đội tuyển Brazil có cần Neymar?

Theo MARCA, việc đội tuyển Brazil không có Neymar, không vấn đề gì, nhưng cũng sẽ không có phép màu. Sự có mặt của Neymar, nếu anh hoàn toàn hồi phục trong thời gian tới, sẽ mang lại những điều kỳ diệu trên hàng công của đội bóng vàng xanh và sẽ biến hóa hơn. Thay vì chỉ là lối chơi khá chật trội, khi họ chỉ nhỉnh hơn Ai Cập với khoảng 51% thời gian kiểm soát bóng.

Đây là điều mà HLV Ancelotti vẫn chờ đợi Neymar trở lại, ngôi sao này có thể giúp các đồng đội Vinicius và Raphinha hay Endrick trở nên sắc bén hơn. Đặc biệt ở khâu ghi bàn, như ở trận gặp Ai Cập, các cầu thủ Brazil tạo đến 12 cú sút và 7 cú sút trúng khung thành, nhưng họ chỉ ghi 1 bàn trước khi phải nhờ sự nhanh nhạy của Endrick lập công đầu hiệp hai mới giành chiến thắng, MARCA cho biết thêm.