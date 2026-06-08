Á quân Nam Mỹ Colombia bất ngờ gây lo lắng cho Ronaldo và Bồ Đào Nha

James Rodriguez đã sẵn sàng so tài với Ronaldo

Trong chiến thắng của Colombia trước đại diện châu Á Jordan, đội có lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup, sự trở lại của tiền vệ James Rodriguez đã để lại dấu ấn lớn. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cầu thủ 34 tuổi này mới trở lại thi đấu vì lý do sức khỏe, nhưng anh đã kịp hồi phục hoàn toàn ngay trước World Cup 2026.

James Rodriguez (phải) trở lại ngoạn mục Ảnh: Reuters

James Rodriguez đã kiến tạo cơ hội cho Jhon Arias ghi bàn mở tỷ số 1-0 phút 41, trước khi góp công ở bàn thắng thứ hai cũng do Jhon Arias ghi phút 55, giúp đội tuyển Colombia giành chiến thắng dễ dàng trước Jordan với tỷ số 2-0.

Đây cũng là trận chạy đà toàn thắng thứ hai liên tiếp của "La Tricolor" (biệt danh đội tuyển Colombia) sau trận thắng Costa Rica với tỷ số 3-1. Qua đó, giúp họ đang ở trạng thái hoàn hảo ngay trước thềm World Cup. Colombia sẽ gặp Uzbekistan (lúc 9 giờ ngày 18.6), DR Congo (9 giờ ngày 24.6), và đặc biệt trận then chốt với Bồ Đào Nha của Ronaldo lúc 6 giờ 30 ngày 28.6.

Sự trở lại của James Rodriguez cũng giúp đội tuyển Colombia có đủ lực lượng tốt nhất, từng giúp họ tiến vào trận chung kết Copa America 2024 chỉ thua Argentina tỷ số 0-1 ở hiệp phụ. Ngoài ra, chân sút hàng đầu Luis Diaz, các tiền vệ Jefferson Lerma, Jhon Arias, hậu vệ Daniel Munoz hay Davinson Sanchez… cũng đã sẵn sàng.

Colombia hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chơi với Ronaldo và Bồ Đào Nha trong cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng K. Tại World Cup 2026, với 48 đội tuyển, chia 12 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Ronaldo và đồng đội sẽ gặp không ít khó khăn trước Colombia có sự trở lại của nhạc trưởng James Rodriguez Ảnh: Reuters

Việc các đội mạnh và là ứng viên vô địch đi tiếp được xem khá dễ dàng, nhưng vấn đề lớn nhất ở vòng bảng đối với các đội này là phải giành ngôi nhất bảng để được nằm vào nhánh đấu thuận lợi ở vòng knock-out.

Bồ Đào Nha nếu giành ngôi đầu bảng, phải đến vòng tứ kết họ mới đụng độ đối thủ mạnh, dự kiến là Argentina nếu kình địch này cũng đứng đầu bảng J.

'Ngựa ô' Ecuador cũng đang có phong độ cực tốt sẽ khiến đội tuyển Đức bất an Ảnh: Reuters

Ecuador cũng khiến đội tuyển Đức bất an

Tương tự như Colombia, Ecuador cũng được đánh giá là "ngựa ô" đáng gờm của bóng đá Nam Mỹ tại World Cup 2026. "La Tri" (biệt danh của đội tuyển Ecuador) đã kết thúc giai đoạn chạy đà toàn thắng, gồm thắng Ả Rập Xê Út 2-1 và mới nhất là trước Guatemala tỷ số 3-0 ngày 8.6.

Ecuador có những cái tên phải khiến người ta hết sức chú ý. Đó là Moises Caicedo của Chelsea, Piero Hincapie của Arsenal và Willian Pacho của PSG, đội vừa vô địch Champions League. Những cầu thủ này đều kết thúc giai đoạn chuẩn bị hoàn hảo, và sẵn sàng thi đấu các trận vòng bảng.

"La Tri" sẽ ra quân ở bảng E với trận gặp Bờ Biển Ngà lúc 6 giờ ngày 15.6, gặp Curacao lúc 7 giờ ngày 21.6; và gặp đội tuyển Đức lúc 3 giờ ngày 26.6.

Đội tuyển Đức cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị với trận thắng đội chủ nhà Mỹ tỷ số 2-1 ngày 7.6, nhưng phải chia tay cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn là Lennart Karl do chấn thương. Die Mannschaft ra quân gặp Curacao (0 giờ ngày 15.6), gặp Bờ Biển Ngà (3 giờ ngày 21.6) và trận cuối then chốt gặp Ecuador dự kiến sẽ phân định ngôi đầu bảng.