Đội tuyển Tây Ban Nha đón tin vui từ Yamal, Barcelona khẩn cấp cử người theo dõi

Lamine Yamal đã phải nghỉ thi đấu kể từ cuối tháng 4 sau khi gặp chấn thương gân kheo trong trận đấu với Celta Vigo. Chấn thương khiến anh bỏ lỡ giai đoạn cuối mùa giải của Barcelona và làm dấy lên nhiều lo ngại về khả năng góp mặt tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, quá trình hồi phục của cầu thủ 18 tuổi đang diễn ra khả quan hơn dự kiến. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tốc độ hồi phục của Lamine Yamal đang rất tốt và hiện cầu thủ trẻ này có thể tham gia các buổi tập chung cùng đồng đội. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp anh tiến gần hơn tới khả năng ra sân ở trận mở màn gặp Cape Verde vào ngày 15.6.

Lamine Yamal hiện đã có thể tập với bóng ẢNH: REUTERS

Barcelona đưa ra yêu cầu rõ về thời gian thi đấu của Lamine Yamal

Bất chấp điều đó, các báo cáo từ Tây Ban Nha cho thấy Barcelona không hoàn toàn yên tâm trước sự trở lại của viên ngọc quý của mình. Trong ngày 7.6, đội bóng xứ Catalan đã cử chuyên gia vật lý trị liệu Fernando Galán, người đồng thời là thành viên ban y tế đội tuyển Tây Ban Nha, theo dõi trực tiếp tình trạng của Lamine Yamal trong suốt thời gian tập trung.

Fernando Galán được xem là "cầu nối" đặc biệt giữa Barcelona và đội tuyển quốc gia. Ông thường xuyên báo cáo chi tiết về tình trạng sức khỏe, khối lượng vận động cũng như phản ứng cơ thể của Lamine Yamal sau mỗi buổi tập. Điều này cho thấy Barcelona không muốn xảy ra bất kỳ rủi ro nào với ngôi sao trẻ vừa trải qua một mùa giải đầy căng thẳng.

Theo tờ AS, Barcelona đã chấp thuận để Lamine Yamal trở lại thi đấu tại World Cup 2026, nhưng kèm theo yêu cầu rất rõ ràng: không được đẩy nhanh quá trình hồi phục. CLB khuyến nghị ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha chỉ nên sử dụng cầu thủ này khoảng 10 đến 15 phút cuối trận gặp Cape Verde nếu mọi diễn biến đều thuận lợi.

Kế hoạch được xây dựng theo lộ trình cụ thể. Nếu không gặp vấn đề phát sinh, Lamine Yamal có thể được nâng thời lượng thi đấu lên khoảng 45 đến 60 phút ở trận thứ hai gặp Ả Rập Xê Út. Chỉ đến trận cuối vòng bảng gặp Uruguay, anh mới được cân nhắc đá chính và thi đấu với thời lượng tối đa.

Phát biểu trước truyền thông, HLV Luis de la Fuente cũng xác nhận Lamine Yamal đang hồi phục rất nhanh.

"Cậu ấy đang hồi phục nhanh chóng và đạt được các mục tiêu sớm hơn dự kiến. Tôi nghĩ cậu ấy có thể sẵn sàng cho trận đầu tiên, nhưng điều đó không có nghĩa chắc chắn sẽ ra sân. Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định", nhà cầm quân Tây Ban Nha cho biết.

Barcelona đưa ra yêu cầu rõ ràng về thời gian thi đấu của Lamine Yamal ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Những phát biểu của HLV De la Fuente cho thấy đội tuyển Tây Ban Nha và Barcelona đang có chung quan điểm: không mạo hiểm với cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng. Trong bối cảnh "La Roja" đặt tham vọng cạnh tranh chức vô địch World Cup, việc bảo đảm thể trạng tốt nhất cho Lamine Yamal ở giai đoạn quyết định được xem là ưu tiên hàng đầu.

HLV De la Fuente cũng dành nhiều lời khen cho học trò khi nói về khả năng chịu áp lực đặc biệt của cầu thủ này.

Ông nhận xét: "Lamine Yamal sinh ra để đối mặt với những điều như thế này. Cậu ấy có cá tính rất mạnh mẽ. Có những áp lực khiến nhiều người gục ngã, nhưng với những cầu thủ đặc biệt như Lamine Yamal thì khác”.