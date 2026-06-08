Đội tuyển Thụy Sĩ bị cảnh báo phải tập luyện ở nơi hãi hùng, xuất hiện cả… rắn

Tập luyện giữa khu vực có rắn

Theo báo Marca (Tây Ban Nha), đội tuyển Thụy Sĩ đã chọn Học viện Do Thái ở San Diego (bang California) làm địa điểm đóng quân và chuẩn bị cho World Cup 2026. Những hình ảnh được đội bóng đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn.

Đội tuyển Thụy Sĩ đã có mặt ở Mỹ, chuẩn bị cho World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, điều khiến truyền thông quốc tế chú ý không phải là sân tập hay điều kiện sinh hoạt, mà là những cảnh báo về động vật hoang dã xuất hiện quanh khu vực này. Nhiều báo cáo địa phương cho biết khu đất xung quanh có sự hiện diện của các loài rắn bản địa, buộc các thành viên đội tuyển Thụy Sĩ phải hạn chế đi lại ngoài phạm vi quy định.

Các cầu thủ được khuyến cáo không nên tự ý đi bộ hoặc khám phá những khu vực có nhiều cây bụi và địa hình tự nhiên xung quanh trung tâm huấn luyện. Dù vậy, ban huấn luyện đội tuyển Thụy Sĩ không xem đây là vấn đề quá nghiêm trọng, bởi đây là đặc điểm khá phổ biến của môi trường tự nhiên tại California.

HLV Murat Yakin cũng muốn toàn đội tập trung hoàn toàn vào chuyên môn thay vì những câu chuyện bên lề. Nhà cầm quân 51 tuổi hiểu rằng việc duy trì sự tập trung sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục World Cup sắp tới.

Không chỉ phải thích nghi với môi trường tập luyện có nhiều động vật hoang dã, đội tuyển Thụy Sĩ còn đối mặt với bài toán về thời gian thi đấu.

Do cả ba địa điểm vòng bảng của họ là San Francisco, Los Angeles và Vancouver đều nằm ở khu vực bờ Tây Bắc Mỹ, các trận đấu của Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào khoảng 12 giờ trưa theo giờ địa phương với nền nhiệt được dự cảnh báo ở mức cao. Chính vì thế, để chuẩn bị cho điều kiện thi đấu đặc biệt này, HLV Yakin đã yêu cầu các học trò mô phỏng lịch trình World Cup ngay từ các trận giao hữu. Trận hòa Úc 1-1 mới đây được tổ chức theo khung giờ tương tự nhằm giúp các cầu thủ làm quen.

Đội tuyển Thụy Sĩ vấp phải nhiều trở ngại trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tiền vệ kỳ cựu Remo Freuler cho biết mặt sân vào giữa trưa thường khô nhanh hơn, khiến tốc độ luân chuyển bóng bị ảnh hưởng. Đây là yếu tố mà đội tuyển Thụy Sĩ sẽ phải thích nghi nếu muốn phát huy tối đa lối chơi kiểm soát bóng.

Trong khi đó, hậu vệ Nico Elvedi thừa nhận việc thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho trận đấu là điều không hề dễ dàng. Thậm chí, chế độ dinh dưỡng của toàn đội cũng phải điều chỉnh đáng kể khi các cầu thủ được bổ sung cơm, mì ống, thịt và cá ngay từ bữa sáng để đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết.

Cơ hội lớn tại World Cup 2026 cho đội tuyển Thụy Sĩ

Bất chấp những thử thách khá lạ lùng từ rắn hoang dã đến lịch thi đấu giữa trưa, đội tuyển Thụy Sĩ vẫn được đánh giá có nhiều cơ hội tiến sâu tại World Cup 2026.

Đây là lần thứ sáu liên tiếp đội tuyển Thụy Sĩ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khẳng định vị thế ổn định của một trong những đội tuyển đáng gờm nhất châu Âu trong hai thập niên gần đây.

Tại World Cup 2026, Thụy Sĩ nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Canada, Qatar và Bosnia & Herzegovina. Đây được xem là bảng đấu tương đối thuận lợi để thầy trò HLV Murat Yakin hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng và tiếp tục viết nên những dấu mốc mới trong lịch sử bóng đá nước này.