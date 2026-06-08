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Thể thao World Cup 2026

Scotland gây tranh cãi vì hủy trận đá kín với đội tuyển Na Uy của Erling Haaland

Văn Trình
Văn Trình
08/06/2026 16:37 GMT+7

Đội tuyển Scotland vừa gây tranh cãi trước thềm World Cup 2026 khi bất ngờ hủy trận đấu tập kín với Na Uy của ngôi sao Erling Haaland. Điều đáng nói, lý do được phía Na Uy đưa ra là vì chấn thương, dù HLV Steve Clarke trước đó khẳng định Scotland không có cầu thủ nào gặp vấn đề về thể trạng.

Sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Bolivia (7.6) trong trận giao hữu chính thức cuối cùng trước thềm World Cup 2026, thầy trò HLV Steve Clarke dự kiến còn có thêm một màn tổng duyệt quan trọng. Đó là trận đấu kín với đội tuyển Na Uy tại trung tâm huấn luyện ở Charlotte (Anh), nơi cả hai đội muốn thử nghiệm lực lượng trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.

Kế hoạch này thực tế đã được HLV trưởng Na Uy, Ståle Solbakken, nhắc đến từ nhiều tháng trước. Thậm chí trong tuần này, nhà cầm quân 58 tuổi vẫn xác nhận trận đấu sẽ diễn ra theo đúng lịch trình.

Scotland gây tranh cãi vì hủy trận đá kín với đội tuyển Na Uy của Erling Haaland- Ảnh 1.

Đội tuyển Scotland dự kiến sẽ có trận đấu kín với Na Uy để rà soát lực lượng, nhưng hiện mọi kế hoạch đã bị hủy bỏ

ẢNH: REUTERS

HLV Steve Clarke khẳng định đội tuyển Scotland không gặp vấn đề nào nhưng...

Tuy nhiên, mọi thứ bất ngờ thay đổi vào phút chót khi ngày 8.6, Giám đốc truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Na Uy, ông Morten Morisbak Skjonsberg, cho biết Scotland đã thông báo rút khỏi thỏa thuận vì lý do liên quan đến chấn thương.

Ông Morten Morisbak Skjonsberg tiết lộ: “Chúng tôi được thông báo hôm nay rằng Scotland không may phải rút khỏi trận đấu do các vấn đề chấn thương. Thay vào đó, đội tuyển Na Uy sẽ tiếp tục tập luyện tại Greensboro”.

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý bởi đội tuyển Scotland vừa trải qua trận thắng Bolivia mà không ghi nhận bất kỳ ca chấn thương nghiêm trọng nào. Đội bóng của HLV Steve Clarke cũng đang rất thận trọng trong việc bảo vệ lực lượng trước trận mở màn World Cup 2026 gặp đội tuyển Haiti.

Theo truyền thông Na Uy, việc trận đấu bất ngờ bị hủy khiến kế hoạch chuyên môn của Erling Haaland cùng các đồng đội bị ảnh hưởng đáng kể. HLV Ståle Solbakken thừa nhận ông buộc phải điều chỉnh phương án sử dụng nhân sự trong trận hòa 1-1 với đội tuyển Ma Rốc, diễn ra vào rạng sáng 8.6 (giờ Việt Nam).

Thuyền trưởng của đội tuyển Na Uy nhấn mạnh: “Ý tưởng ban đầu là sử dụng trận gặp Scotland để trao cơ hội cho những cầu thủ không thi đấu hoặc thi đấu ít ở trận gặp Ma Rốc. Khi trận đấu bị hủy, tôi phải tính toán lại rất nhiều”.

Đối với đội tuyển Na Uy, đây là lần đầu tiên họ trở lại sân chơi World Cup kể từ năm 1998. Vì vậy, mỗi trận đấu chuẩn bị đều được xem là cơ hội quý giá để hoàn thiện đội hình xung quanh chân sút chủ lực Erling Haaland.

Scotland gây tranh cãi vì hủy trận đá kín với đội tuyển Na Uy của Erling Haaland- Ảnh 2.

Haaland (bìa phải) cùng các đồng đội hiện không còn trận giao hữu nào trước thềm World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, điều khiến dư luận đặt dấu hỏi là phát biểu hoàn toàn trái ngược của HLV Steve Clarke sau trận thắng Bolivia. Nhà cầm quân Scotland khi ấy khẳng định đội bóng không gặp tổn thất nào về lực lượng.

“Không có cầu thủ nào bị chấn thương. Chúng tôi có màn trình diễn tốt và đạt được mọi mục tiêu đề ra”, HLV Steve Clarke khẳng định sau trận đấu.

Với quyết định hủy bỏ trận đấu kín, đội tuyển Scotland và Na Uy hiện cũng không còn trận giao hữu nào trước thềm World Cup 2026. Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Scotland nằm ở bảng C và sẽ đá trận ra quân vào ngày 14.6, gặp đội tuyển Haiti. Trong khi đó, Na Uy nằm ở bảng I và phải đến ngày 17.6 mới đá trận đầu tiên, gặp đội tuyển Iraq.

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