Cái kết viên mãn chờ Messi và Argentina ở World Cup 2026

M ESSI CHƯA MUỐN DỪNG LẠI

Lionel Messi đã khép lại World Cup 2022 cách đây 4 năm với chức vô địch đậm tính sử thi. Anh cùng Argentina thua 1-2 trước Ả Rập Xê Út trong trận ra quân, chật vật hạ Mexico sau đó để níu giữ hy vọng ở lại cuộc chơi nhờ cú sút xa cháy lưới Guillermo Ochoa của Messi. Argentina trở lại từ "cửa tử", xô đổ hàng loạt đối thủ mạnh như Hà Lan, Croatia, rồi vượt qua nốt đương kim vô địch Pháp để bước lên ngai vàng.

Messi sắp bước tới kỳ World Cup cuối cùng Ảnh: REUTERS

Argentina vô địch không chỉ bởi Messi xuất chúng, mà còn bởi HLV Lionel Scaloni đã xây dựng đội bóng thiện chiến đúng nghĩa, nơi 10 cầu thủ xung quanh trở thành "bùa hộ mệnh" để Messi chinh phục phép thử của số phận.

"Messi có cái kết hoàn hảo ở Qatar. Suốt sự nghiệp, anh bị so sánh với Diego Maradona. Khi đặt cạnh cuộc đời đầy rẫy thăng trầm, với chấn thương, nghiện ngập, án cấm thi đấu vì ma túy, cùng những đỉnh cao và vực sâu của Maradona, hành trình Messi đã đi dường như đơn điệu hơn: một cậu bé giỏi bóng đá, duy trì phong độ xuất sắc trong 2 thập niên, giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Có những giọt nước mắt thất vọng, những khoảnh khắc nghi ngờ, nhưng Messi tạo cảm giác chới với trong vũng lầy. Chỉ đến khi "bộ phim" World Cup 2022 được công chiếu, người ta mới nhìn được chút kịch tính, hấp dẫn trong cuộc đời Messi", cây bút Jonathan Wilson viết trên Guardian.

Messi đã vượt qua sự dè dặt quen thuộc để trở thành thủ lĩnh thực thụ, khi dẫn dắt đội bóng với thần thái kiêu hùng đi từ đường hầm sân vận động đến khi sải bước trên sân. Khoảnh khắc Messi quát Wout Weghorst sau trận tứ kết với Hà Lan ở World Cup 4 năm trước khiến dư luận Argentina sôi sục, bởi đó là cái chất dung dị trần tục mà đội bóng Nam Mỹ luôn cần, cũng là thứ còn thiếu suốt nhiều năm khiến Messi, người sang Barcelona thi đấu từ thuở nhỏ, luôn bị đóng mác là "công dân châu Âu" hơn là huyền thoại của nền bóng đá tôn sùng cái tôi nổi loạn như Argentina.

Nhưng, cũng vì cái kết ở Qatar năm 2022 quá hoàn hảo, dư luận đặt dấu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Argentina của Messi thất bại, rằng tiếp tục dự thêm một kỳ World Cup sau những lần đắn đo rời tuyển có phải lựa chọn cố chấp?

T IẾP BƯỚC D IEGO M ARADONA

Ở tuổi 39, Messi trở thành cầu thủ Argentina lớn tuổi nhất từng dự World Cup. Trong khi hầu hết đồng đội cùng thế hệ 1987 hoặc đang dưỡng già, hoặc đã giải nghệ, Messi vẫn dự World Cup với niềm tin rằng mình có thể truyền cảm hứng cho Argentina vô địch lần nữa.

"Sau nhiều năm sống dưới cái bóng Diego Maradona, với những lời chế giễu rằng chưa thể giúp Argentina chinh phục World Cup như những gì Maradona làm được, liệu Messi có thể vượt qua Maradona và vô địch sân chơi thế giới 2 lần? Liệu có tương lai mà người Argentina quây quần bên nhau và phải thừa nhận rằng dù Maradona vĩ đại đến mấy, ông cũng chỉ vô địch World Cup một lần, ít hơn Messi?", cây bút Wilson đặt câu hỏi.

Để đạt tới viễn cảnh đó, Messi phải vượt qua thử thách của thời gian. 4 năm trước, Messi đã chịu gánh nặng tuổi tác, nhưng ít nhất, anh vẫn chơi ở đẳng cấp cao trước khi sang Qatar đá World Cup. Trong nửa mùa giải trước đó, anh đá 13 trận ở Ligue 1 và 5 trận ở Champions League cho PSG. Còn lúc này, siêu sao Argentina chơi 14 trận ở MLS và 2 trận ở CONCACAF Champions League. Số trận bằng nhau, nhưng đẳng cấp giải đấu kém xa. Messi đã chia tay bóng đá châu Âu 4 năm, để chơi ở nơi không có đội xuống hạng.

"Có nỗi sợ rằng Messi có thể trở thành bản sao nhạt nhẽo của chính mình, như những cầu thủ ở bên kia sườn dốc đang cố gắng vượt qua sự hữu hạn của bản thân, với ám ảnh rằng sẽ mất đi mục đích sống nếu dừng lại. Song, việc áp đặt tiêu chuẩn của người thường lên Messi là không hợp lý. World Cup 2022 mang đến cho Messi cái kết đỉnh cao, nhưng cũng có thể chỉ là phần mở đầu của cái kết vĩ đại hơn sẽ đến trên đất Mỹ. Biết đâu, Messi sẽ vô địch World Cup 2 lần", Jonathan Wilson phân tích.

Khi ấy, Diego Maradona có thể mỉm cười tự hào về hậu bối của mình.