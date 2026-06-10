Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

Cái kết viên mãn chờ Messi và Argentina ở World Cup 2026

Hồng Nam
Hồng Nam
10/06/2026 00:14 GMT+7

Nếu giúp Argentina bảo vệ thành công ngai vàng World Cup, Lionel Messi sẽ vượt số lần gồng gánh đội tuyển vô địch thế giới của huyền thoại Diego Maradona.

MESSI CHƯA MUỐN DỪNG LẠI

Lionel Messi đã khép lại World Cup 2022 cách đây 4 năm với chức vô địch đậm tính sử thi. Anh cùng Argentina thua 1-2 trước Ả Rập Xê Út trong trận ra quân, chật vật hạ Mexico sau đó để níu giữ hy vọng ở lại cuộc chơi nhờ cú sút xa cháy lưới Guillermo Ochoa của Messi. Argentina trở lại từ "cửa tử", xô đổ hàng loạt đối thủ mạnh như Hà Lan, Croatia, rồi vượt qua nốt đương kim vô địch Pháp để bước lên ngai vàng.

Cái kết viên mãn chờ Messi và Argentina ở World Cup 2026- Ảnh 1.

Messi sắp bước tới kỳ World Cup cuối cùng

Ảnh: REUTERS

Argentina vô địch không chỉ bởi Messi xuất chúng, mà còn bởi HLV Lionel Scaloni đã xây dựng đội bóng thiện chiến đúng nghĩa, nơi 10 cầu thủ xung quanh trở thành "bùa hộ mệnh" để Messi chinh phục phép thử của số phận.

"Messi có cái kết hoàn hảo ở Qatar. Suốt sự nghiệp, anh bị so sánh với Diego Maradona. Khi đặt cạnh cuộc đời đầy rẫy thăng trầm, với chấn thương, nghiện ngập, án cấm thi đấu vì ma túy, cùng những đỉnh cao và vực sâu của Maradona, hành trình Messi đã đi dường như đơn điệu hơn: một cậu bé giỏi bóng đá, duy trì phong độ xuất sắc trong 2 thập niên, giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác. Có những giọt nước mắt thất vọng, những khoảnh khắc nghi ngờ, nhưng Messi tạo cảm giác chới với trong vũng lầy. Chỉ đến khi "bộ phim" World Cup 2022 được công chiếu, người ta mới nhìn được chút kịch tính, hấp dẫn trong cuộc đời Messi", cây bút Jonathan Wilson viết trên Guardian.

Messi đã vượt qua sự dè dặt quen thuộc để trở thành thủ lĩnh thực thụ, khi dẫn dắt đội bóng với thần thái kiêu hùng đi từ đường hầm sân vận động đến khi sải bước trên sân. Khoảnh khắc Messi quát Wout Weghorst sau trận tứ kết với Hà Lan ở World Cup 4 năm trước khiến dư luận Argentina sôi sục, bởi đó là cái chất dung dị trần tục mà đội bóng Nam Mỹ luôn cần, cũng là thứ còn thiếu suốt nhiều năm khiến Messi, người sang Barcelona thi đấu từ thuở nhỏ, luôn bị đóng mác là "công dân châu Âu" hơn là huyền thoại của nền bóng đá tôn sùng cái tôi nổi loạn như Argentina.

Nhưng, cũng vì cái kết ở Qatar năm 2022 quá hoàn hảo, dư luận đặt dấu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Argentina của Messi thất bại, rằng tiếp tục dự thêm một kỳ World Cup sau những lần đắn đo rời tuyển có phải lựa chọn cố chấp?

TIẾP BƯỚC DIEGO MARADONA

Ở tuổi 39, Messi trở thành cầu thủ Argentina lớn tuổi nhất từng dự World Cup. Trong khi hầu hết đồng đội cùng thế hệ 1987 hoặc đang dưỡng già, hoặc đã giải nghệ, Messi vẫn dự World Cup với niềm tin rằng mình có thể truyền cảm hứng cho Argentina vô địch lần nữa.

"Sau nhiều năm sống dưới cái bóng Diego Maradona, với những lời chế giễu rằng chưa thể giúp Argentina chinh phục World Cup như những gì Maradona làm được, liệu Messi có thể vượt qua Maradona và vô địch sân chơi thế giới 2 lần? Liệu có tương lai mà người Argentina quây quần bên nhau và phải thừa nhận rằng dù Maradona vĩ đại đến mấy, ông cũng chỉ vô địch World Cup một lần, ít hơn Messi?", cây bút Wilson đặt câu hỏi.

Để đạt tới viễn cảnh đó, Messi phải vượt qua thử thách của thời gian. 4 năm trước, Messi đã chịu gánh nặng tuổi tác, nhưng ít nhất, anh vẫn chơi ở đẳng cấp cao trước khi sang Qatar đá World Cup. Trong nửa mùa giải trước đó, anh đá 13 trận ở Ligue 1 và 5 trận ở Champions League cho PSG. Còn lúc này, siêu sao Argentina chơi 14 trận ở MLS và 2 trận ở CONCACAF Champions League. Số trận bằng nhau, nhưng đẳng cấp giải đấu kém xa. Messi đã chia tay bóng đá châu Âu 4 năm, để chơi ở nơi không có đội xuống hạng.

"Có nỗi sợ rằng Messi có thể trở thành bản sao nhạt nhẽo của chính mình, như những cầu thủ ở bên kia sườn dốc đang cố gắng vượt qua sự hữu hạn của bản thân, với ám ảnh rằng sẽ mất đi mục đích sống nếu dừng lại. Song, việc áp đặt tiêu chuẩn của người thường lên Messi là không hợp lý. World Cup 2022 mang đến cho Messi cái kết đỉnh cao, nhưng cũng có thể chỉ là phần mở đầu của cái kết vĩ đại hơn sẽ đến trên đất Mỹ. Biết đâu, Messi sẽ vô địch World Cup 2 lần", Jonathan Wilson phân tích.

Khi ấy, Diego Maradona có thể mỉm cười tự hào về hậu bối của mình. 

Tin liên quan

Theo chân Messi ở Texas: Những cái duyên đưa người Việt gặp nhau trên đất Mỹ

Theo chân Messi ở Texas: Những cái duyên đưa người Việt gặp nhau trên đất Mỹ

Từ một email được duyệt bất ngờ đến những cuộc gặp gỡ như được sắp đặt, hành trình đến sân Kyle Field không chỉ là câu chuyện về Messi mà còn là những kết nối ấm áp của người Việt ở Mỹ.

Messi lập kỷ lục mới tại Mỹ trước thềm World Cup

HLV Scaloni nói điều cực bất ngờ về Messi, ‘bắt’ truyền thông châu Âu phải gỡ bài vì…

Khám phá thêm chủ đề

Messi Đội tuyển Argentina HLV Lionel Scaloni World Cup 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận