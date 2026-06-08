Ba nhà vô địch World Cup của Argentina nguy cơ bị loại, Lautaro Martinez muốn thay Messi

Argentina vẫn còn ba nhà vô địch World Cup chưa hồi phục chấn thương

Đó là các cầu thủ giàu kinh nghiệm gồm Nahuel Molina, Leandro Paredes và Gonzalo Montiel. Họ đều chưa ở tình trạng thể lực 100% và chưa tập cùng đội kể từ khi đến Mỹ. Đây đều là những công thần của đội tuyển Argentina khi vô địch World Cup 2022, trong đó Montiel chính là người đã thực hiện thành công quả 11 m quyết định trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết với đội tuyển Pháp.

HLV Scaloni thận trọng, chưa đưa ra quyết định thay thế cầu thủ Argentina bị chấn thương chia tay World Cup 2026, cụ thể là vị trí của trung vệ Balerdi Ảnh: Reuters

Chính vì vậy, cho đến nay HLV Scaloni vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ông cho biết, sẽ tiếp tục chờ họ cho đến sau trận giao hữu với Iceland lúc 7 giờ 30 ngày 10.6 tới đây, mới xem xét liệu có thể thay thế ai hoặc sẽ mạo hiểm giữ lại những công thần này.

"Chúng tôi có thể bổ sung thêm không chỉ một trung vệ (cho vị trí của Balerdi), vì vẫn còn một số cầu thủ vẫn chưa đạt 100% thể lực. Nhưng hiện nay, chúng tôi chưa quyết định ai sẽ thay thế ai. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa để đánh giá tình hình và thu thập thêm thông tin, vì vậy chúng tôi sẽ không vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào", HLV Scaloni nhấn mạnh sau trận Argentina thắng Honduras với tỷ số 2-0 trên sân Kyle Field ở Texas (Mỹ) chật kín gần 100.000 khán giả, ngày 7.6.

Tin vui cũng đã được nhà cầm quân này tiết lộ, là các trường hợp chấn thương như Messi, sao trẻ Nico Paz hay tiền đạo chủ chốt Julian Alvarez đều đã bình phục, sẵn sàng thi đấu và họ cũng đang tập luyện bình thường trở lại.

Messi, Nico Paz và Julian Alvarez đều đã bình phục, sẵn sàng thi đấu Ảnh: Reuters

HLV Scaloni cũng bày tỏ: "Việc phải chia tay World Cup là điều thật sự khủng khiếp đối với cá nhân cầu thủ gặp chuyện không may, như trường hợp của Balerdi. Điều này khiến chúng tôi phải suy nghĩ.

Nếu chúng tôi vội vàng, đó có thể là một quyết định sai lầm. Vì vậy, chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định nào cho đến sau trận giao hữu cuối cùng (10.6), và xem các cầu thủ (đang hồi phục chấn thương) như thế nào. Chúng tôi sẽ chờ đợi".

Lautaro Martinez sẵn sàng thay Messi gánh vác đội tuyển Argentina

Tiền đạo Lautaro Martinez đã trở thành tâm điểm của đội tuyển Argentina trước thềm World Cup 2026, sau khi anh ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo cho Giuliano Simeone lập công trong trận thắng Honduras 2-0 ngày 7.6.

Đây là lần đóng góp trực tiếp của Lautaro Martinez vào tổng cộng 21 bàn thắng trong 24 trận đấu với đội tuyển quốc gia Argentina gần đây, cụ thể anh đã ghi 16 bàn và có 5 kiến tạo.

Lautaro Martinez đến World Cup 2026 với tâm thế mới, anh khẳng định đã sẵn sàng thay đàn anh Messi gánh vác đội tuyển Argentina nếu cần Ảnh: Reuters

Phong độ ổn định của Lautaro Martinez giúp anh tràn đầy sự tự tin trước thềm World Cup 2026. Chân sút 28 tuổi của CLB Inter Milan bày tỏ: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần rất tốt. Bạn biết ở Qatar (World Cup 2022) có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, vì chấn thương của tôi, khiến cả đội đã chiến đấu vất vả.

Về mặt cá nhân, tôi đã không tham dự giải đấu năm đó theo cách tôi muốn, và tôi cũng không đạt đến đẳng cấp như tôi muốn. Năm nay tốt hơn, tôi đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Tôi đã sẵn sàng, và làm mọi thứ đội cần ở mình".

"Chúng tôi nằm trong số ba ứng cử viên vô địch tại World Cup 2026. Chúng tôi phải chiến đấu và bảo vệ những gì chúng tôi đã đạt được ở Qatar. Sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cống hiến mọi thứ mình có để giữ Argentina ở vị trí cao nhất có thể. Chúng tôi nỗ lực hết mình trong mỗi buổi tập. Hy vọng rằng chúng tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước trên con đường này", Lautaro Martinez nhấn mạnh.

Theo kênh ESPN Argentina, một Lautaro Martinez đang đạt phong độ cao sẽ giúp HLV Scaloni hết sức yên tâm, vì ngôi sao này có thể thay Messi gánh vác hàng công đội tuyển Argentina trong mọi diễn biến cần thiết, mà vẫn không làm suy yếu sức mạnh.

Thậm chí, với một Lautaro Martinez đã có lại sự sắc sảo trong khâu ghi bàn, sẽ giúp Messi càng có đất diễn với những pha kiến tạo tuyệt đỉnh.