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Thể thao World Cup 2026

HLV Scaloni nói điều cực bất ngờ về Messi, ‘bắt’ truyền thông châu Âu phải gỡ bài vì…

Giang Lao
Giang Lao
09/06/2026 10:18 GMT+7

Trong cuộc họp báo trước trận giao hữu cuối trước thềm World Cup 2026 của đội tuyển Argentina gặp Iceland lúc 8 giờ ngày 10.6 tại Auburn, Alabama (Mỹ), HLV Scaloni xác nhận Messi thi đấu, đồng thời phản ứng thông tin bị bóp méo 'liên quan đến Ronaldo'.

Messi bỏ ngỏ đá chính

"Messi sẽ ra sân, nhưng tôi chưa biết cậu ấy sẽ chơi bao nhiêu phút, trong đội hình chính hay từ băng ghế dự bị. Tôi sẽ bàn bạc với cậu ấy trong buổi tập để tránh mọi rủi ro. 

Nico Paz, Molina và Montiel cũng đã sẵn sàng ra sân. Với Julian Alvarez, cậu ấy hoàn toàn ổn, mắt cá chân của cậu ấy đang hồi phục từng ngày, chúng tôi đang cho cậu ấy nghỉ ngơi để cậu ấy đạt 100% phong độ", HLV Scaloni chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 9.6, về tình hình đội tuyển Argentina trước trận gặp Iceland lúc 8 giờ ngày 10.6.

HLV Scaloni nói điều cực bất ngờ về Messi, ‘bắt’ truyền thông châu Âu phải gỡ bài vì…- Ảnh 1.

Messi đã bình phục hoàn toàn chấn thương và sẽ thi đấu trận gặp Iceland, để chạy đà trước trận ra quân World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Với thông tin này, đội tuyển Argentina hiện còn một cầu thủ bị ảnh hưởng chấn thương là Leandro Paredes, trong khi trung vệ Balerdi đã chắc chắn chia tay World Cup 2026. 

Theo nhà báo Gaston Edul của TyC Sports: "Có khả năng thay thế Balerdi không phải là một trung vệ, HLV Scaloni đang cân nhắc triệu tập một tiền vệ phòng ngự, và cũng để dự phòng trường hợp Paredes cần thêm thời gian hồi phục, vì đây là cầu thủ rất quan trọng trong chiến thuật thi đấu của Argentina".

Về tình hình của Paredes, HLV Scaloni cũng giải thích: "Tình hình của Paredes phức tạp hơn nhưng thực tế là mọi người đều đang hồi phục và cậu ấy dự kiến sẽ tập luyện cùng đội trong những ngày tới. 

Vào ngày thứ tư (11.6), chúng tôi sẽ có người thay thế Balerdi, chúng tôi đã có ý tưởng. Vì vậy, kết quả trận đấu ngày mai sẽ phụ thuộc vào điều đó. Vào ngày thứ sáu (12.6), họ sẽ tháo nẹp ngón tay của Emiliano Martinez (thủ môn số 1 của đội tuyển Argentina), nên chúng tôi sẽ xem xét tiếp theo".

HLV Scaloni bảo vệ Messi

Cũng trong cuộc họp báo ngày 9.6, HLV Scaloni chỉ trích kịch liệt giới truyền thông châu Âu vì đã "bóp méo" bình luận của ông nói về vai trò của Messi

Nhà cầm quân này đòi "phải gỡ bài báo đó xuống". Nhiều khả năng đây là các bài báo được đăng tải ở Bồ Đào Nha, trong đó có một số phóng viên đã dùng bình luận của ông Scaloni nói về Messi, để hỏi HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bồ Đào Nha "có tham khảo ý kiến Ronaldo" để lên đội hình thi đấu hay không.

HLV Scaloni nói điều cực bất ngờ về Messi, ‘bắt’ truyền thông châu Âu phải gỡ bài vì…- Ảnh 2.

HLV Scaloni bảo vệ Messi khi bị báo chí châu Âu 'bóp méo' bình luận của ông về danh thủ này

Ảnh: Reuters

"Hôm trước, tôi nói rằng tôi thảo luận mọi thứ liên quan đến Messi với cậu ấy và một kênh truyền thông nước ngoài đã bóp méo lời nói của tôi và đưa tin rằng tôi không đưa ra bất kỳ quyết định nào mà không hỏi ý kiến cậu ấy trước. 

Họ đã hỏi HLV của đội tuyển Bồ Đào Nha về điều đó và, vì ông ấy không biết bối cảnh, ông ấy nói rằng họ làm việc khác nhau. Nhưng tôi chắc chắn rằng, ông ấy làm việc theo cách giống như tôi. Ông ấy nói chuyện với Ronaldo về tình hình của cậu ấy, và sau đó HLV sẽ chọn đội hình", HLV Scaloni bày tỏ.

"Tôi thực sự không quan tâm, nhưng tôi cảm thấy điều quan trọng là phải làm rõ điều đó vì lợi ích của Messi. Tôi không thích điều đó. Đó là một tờ báo không phải của Argentina, và nó làm tôi khó chịu. Tôi hy vọng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nếu họ có thể gỡ bài báo xuống, họ sẽ giúp tôi rất nhiều… và đặc biệt là với Messi", HLV Scaloni nhấn mạnh.

Ông Scaloni cũng giải thích: "Trong suốt những năm tôi ở đây, Messi chưa bao giờ nói với tôi một lời nào về đội bóng. Với cậu ấy, về cậu ấy, tôi thảo luận mọi thứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi khi nhắc lại rằng, cậu ấy chưa bao giờ nói với tôi ai nên ra sân hay bất cứ điều gì về đội bóng. Tôi thậm chí không cần phải làm rõ điều đó, nhưng nó làm tôi khó chịu và tôi muốn nói ra".

Trong cuộc họp báo trước, HLV Scaloni cũng tiết lộ, Messi bình đẳng như mọi thành viên khác của đội tuyển Argentina, đó là anh vẫn chờ đợi HLV công bố danh sách xem mình có được triệu tập dự World Cup 2026 hay không. 

"Messi cũng không đưa ra bất cứ thông điệp hay lời đề nghị nào, rằng anh sẽ dự World Cup 2026, dù anh có mọi quyền và tư cách để làm điều đó", HLV Scaloni khẳng định.

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