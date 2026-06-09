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Thể thao World Cup 2026

Đội tuyển Uzbekistan sốc vì bị kiểm tra an ninh trước khi thi đấu

Giang Lao
Giang Lao
09/06/2026 07:59 GMT+7

Ngày 9.6, đội tuyển Uzbekistan đã trải qua tình huống hết sức khó chịu, khi toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện, quan chức và nhân viên đi kèm đã bị kiểm tra an ninh ngay trước trận giao hữu với Hà Lan tại sân Icahn ở New York (Mỹ).

Đội tuyển Uzbekistan trải qua tình huống chưa từng có

Theo Diario Ole: "Toàn đội tuyển Uzbekistan đã phải trải qua cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt chưa từng thấy. Toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện, và các nhân viên, quan chức đều bị kiểm tra an ninh khi họ vừa xuống xe buýt trước trận giao hữu với Hà Lan. 

Ngoài ra, họ phải để lại đồ đạc và được kiểm tra từng người một bằng máy dò kim loại trước khi vào sân. Trận đấu này diễn ra tại sân Ichan ở New York. Việc thực hiện kiểm tra an ninh như thế này cho một trận giao hữu là chưa từng thấy".

Đội tuyển Uzbekistan sốc vì bị kiểm tra an ninh trước khi thi đấu- Ảnh 1.

Đội tuyển Uzbekistan đã có trải nghiệm lần đầu tiên thi đấu ở World Cup vô cùng khó chịu

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo AS USA Latino: "Những gì xảy ra khi đội tuyển Uzbekistan đến sân vận động Icahn ở New York đã gây ra tranh cãi dữ dội. Đại diện của bóng đá châu Á đã phải trải qua một quy trình an ninh chưa từng có đối với một trận đấu giao hữu đơn giản. 

Kiểm tra kỹ lưỡng, kiểm tra quá mức, bao gồm cả khám xét bằng chó nghiệp vụ và máy dò kim loại. Đây là cách đối xử mà nhiều người mô tả, đã làm mất thể diện một phái đoàn thể thao quốc tế".

"Khoảnh khắc căng thẳng nhất là khi một nhân viên an ninh hét vào mặt người phụ trách trang phục của đội tuyển Uzbekistan: "Tránh xa túi xách ra!". Chưa bao giờ có một cuộc kiểm tra quy mô lớn như vậy đối với một đội tuyển bóng đá hoặc thể thao trên đất Mỹ. Một cảnh tượng đã gây ra sự phẫn nộ và nhiều người cho rằng đó là sự thiếu tôn trọng đối với Uzbekistan", AS USA Latino nhấn mạnh.

Cũng theo AS USA Latino: "Thật là một sự tương phản tàn khốc. Trong khi một số đội tuyển quốc gia được chào đón bằng nhạc mariachi, những điệu nhảy và những cử chỉ thân mật ở Mexico. Đội tuyển Uzbekistan đã bị kiểm tra an ninh ngay trước giờ thi đấu. Đội tuyển Senegal cũng rơi vào tình cảnh tương tự, khi đối mặt với một cuộc kiểm tra an ninh gắt gao ngay khi vừa xuống máy bay, dưới thời tiết nắng nóng 31 độ C và bị bao vây bởi lực lượng an ninh".

Trong trận giao hữu với Hà Lan ngày 9.6, đội tuyển Uzbekistan thua với tỷ số 1-2. Đây là trận giao hữu thua thứ hai liên tiếp của họ trong quá trình chuẩn bị cho kỳ World Cup lần đầu tiên tham dự, trận trước thua đội đồng chủ nhà Canada với tỷ số 0-2.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Uzbekistan nằm ở bảng K, họ ra quân gặp Colombia lúc 9 giờ ngày 18.6, gặp Bồ Đào Nha lúc 0 giờ ngày 24.6 và gặp DR Congo lúc 6 giờ 30 ngày 28.6.

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