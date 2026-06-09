Trọng tài nổi tiếng nhất châu Phi không được nhập cảnh vào Mỹ, FIFA không thể can thiệp

FIFA không thể can thiệp quá trình nhập cảnh của nước sở tại

Theo FIFA, việc trọng tài người Somali, Omar Abdulkadir Artan không thể tham gia điều hành các trận đấu tại World Cup 2026 là do đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ.

FIFA công bố danh tính các trọng tài điều hành 4 trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Về vấn đề này, FIFA giải thích: "FIFA không tham gia vào quá trình nhập cư của nước sở tại, bao gồm cả việc xét xử thị thực và đã được chính quyền thông báo rằng tình trạng của ông Artan hiện tại sẽ không thay đổi".

"Theo các sự kiện FIFA trước đây, chính phủ chủ nhà sẽ quyết định cuối cùng ai sẽ nhận được thị thực và ai được nhận vào đất nước của họ". FIFA nhấn mạnh.

Theo nhà báo Ben Jacobs của talkSPORT: "Trọng tài Artan là một trong những trọng tài được kính trọng và nổi tiếng nhất của bóng đá châu Phi. Bộ Thanh niên và Thể thao Somalia cho biết, Artan đã lên đường làm nhiệm vụ World Cup 2026 bằng thị thực hợp lệ của Mỹ.

Tuy nhiên, Somalia lại nằm trong danh sách cấm du lịch do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra. Vì vậy, vị trọng tài này đã bị ảnh hưởng và phải chia tay World Cup 2026".

Trong khi đó, FIFA đã chính thức công bố 4 tổ trọng tài điều hành 4 trận đấu mở màn World Cup 2026, gồm trận khai mạc giữa Mexico gặp Nam Phi ở bảng A lúc 2 giờ ngày 12.6 do tổ trọng tài người Brazil điều hành, với trọng tài chính là ông Wilton Sampaio và 2 đồng hương Bruno Pires và Bruno Boschilia là các trọng tài biên.

Trận thứ hai cũng ở bảng A giữa Hàn Quốc và CH Czech diễn ra lúc 9 giờ ngày 12.6 do tổ trọng tài người Ai Cập điều hành, với trọng tài chính là ông Amin Mohamed Omar cùng 2 đồng hương Mahmoud Abouregal và Ahmed Hossan Taha là các trọng tài biên.

Trận đấu mở màn ở bảng B giữa đội đồng chủ nhà Canada gặp Bosnia & Herzegovina lúc 2 giờ ngày 13.6 trên sân BMO Field ở Toronto, do tổ trọng tài người Argentina điều hành, gồm trọng tài chính là Facundo Tello và 2 trọng tài biên gồm Juan Pablo Belatti và Gabriel Chade.

Trận thứ tư cũng liên quan đến đội chủ nhà còn lại là Mỹ gặp Paraguay ở bảng D trên sân SoFi ở Los Angeles lúc 8 giờ ngày 13.6 do tổ trọng tài từ châu Âu điều hành, cụ thể là các trọng tài người Hà Lan, Danny Makkelie bắt chính và 2 trọng tài biên Hessel Steegstra và Jan de Vries.