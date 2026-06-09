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Thể thao World Cup 2026

Jordan trước kỳ World Cup lịch sử

Kinh Thi
Kinh Thi
09/06/2026 08:05 GMT+7

Ngay khi FIFA mở rộng đấu trường World Cup, trao thêm suất dự VCK cho bóng đá châu Á, đội bóng Jordan đã tận dụng hoàn hảo thời cơ để có được kỳ World Cup lịch sử. Trước mắt, Jordan không nên đặt ra chỉ tiêu nào.

Có 1 ngôi sao đáng kể

Tại giải Ligue 1 mùa này, Musa Al-Taamari (CLB Rennes) là cầu thủ kiếm được phạt đền nhiều nhất. Anh là một trong năm cầu thủ có số lần lừa bóng qua người nhiều nhất, đồng thời là cầu thủ đoạt lại bóng cho đội mình ở 1/3 phần sân cuối cùng (tức gần khung thành đối phương, rải đều theo suốt chiều ngang mặt sân) nhiều nhất. Số đường chuyền thành bàn từ tình huống mở của Al-Taamari đứng thứ hai toàn giải. Đặc biệt, trong một trận đấu vào cuối mùa, Al-Taamari đã tung một cú sút giống hệt bàn thắng huyền thoại của Marco Van Basten ở trận chung kết EURO 1988, làm tung lưới Lyon.

Những gì vừa nêu cho thấy Al-Taamari thuộc mẫu cầu thủ xuất sắc cả khi có bóng lẫn khi không có bóng, xuất sắc cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Và anh đáng khen cả về kỹ thuật cá nhân lẫn tinh thần kỷ luật, lối chơi đồng đội. Al-Taamari đá cánh và có thể giữ mọi vai trò từ hậu vệ lên đến tiền đạo, cánh phải hoặc cánh trái. Hồi đầu mùa, Al-Taamari phải thường xuyên ngồi ghế dự bị do không được HLV Habib Beye đánh giá cao. HLV Beye bị sa thải, và Al-Taamari lên chân vùn vụt dưới sự dẫn dắt của HLV Franck Haise. PSG là nhà vô địch Ligue 1 và Champions League mùa này. Nhưng Rennes thắng PSG 3-1, với Al-Taamari là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. Tiếc thay, Jordan chỉ có mỗi Al-Taamari. Đây là cầu thủ Jordan duy nhất đang chơi bóng ở một trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Jordan trước kỳ World Cup lịch sử- Ảnh 1.

Musa Al-Taamari (10), ngôi sao lớn nhất của bóng đá Jordan

ẢNH: AFP

Al-Taamari cùng với Yazan Al-Naimat và Ali Olwan vốn dĩ là một bộ ba tấn công tuyệt vời. Nhưng bây giờ, giấc mộng World Cup của Al-Naimat đã tan vỡ vì chấn thương. Và tam giác huyền ảo nơi hàng công Jordan cũng theo đó mà sụp đổ. Giá trị của họ nằm ở sự đồng đều và rất ăn ý, chứ không phải ở tài năng cá nhân cộng lại. Quá đáng tiếc cho giấc mơ lịch sử của Al-Naimat nói riêng, cũng như toàn đội Jordan nói chung.

Thành công nhờ chọn đúng HLV ?

Jordan xưa nay chỉ là một đội mờ nhạt, ngay cả trong các giải đấu khu vực của họ (chưa bao giờ vô địch Cúp Ả Rập hoặc giải vô địch Tây Á), chứ khoan nói đến đấu trường châu lục. Dù sao đi nữa, Jordan đã lần đầu tiên lấy vé dự VCK World Cup, đúng vào giai đoạn cực thịnh của nền bóng đá này.

Năm ngoái là lần đầu tiên Jordan vào đến chung kết Cúp Ả Rập (thua Ma Rốc). Họ đã thắng Ai Cập ở vòng bảng, thắng Iraq ở tứ kết và Ả Rập Xê Út ở bán kết. Vào năm 2023, Jordan lần đầu tiên được vào trận chung kết giải vô địch châu Á. Họ thắng cả "ông kẹ" Hàn Quốc ở vòng bán kết, nhưng thua Qatar trong trận chung kết. Công lớn làm nên giai đoạn huy hoàng cho đội tuyển Jordan thuộc về các HLV người Ma Rốc, Hussein Ammouta (2023-2024) và Jamal Sellami (từ 2024 đến nay).

Nhìn vào những bước tiến lớn của đội tuyển Jordan trong vòng 3 năm gần đây, báo chí Anh tỏ ra nuối tiếc: FIFA mà mở rộng đấu trường World Cup sớm hơn, có khi các nhân vật của bóng đá Anh là Harry Redknapp hoặc Ray Wilkins đã làm nên chuyện. Họ đều đã dẫn dắt Jordan trong một khoảng thời gian ngắn, và đều… không làm được gì, trong giai đoạn châu Á chỉ có 4 suất dự VCK World Cup. Báo chí Ả Rập lại nhìn vào những bước tiến của Jordan theo nhãn quan khác. Ammouta và Sellami đều là các HLV rất am tường thế giới bóng đá Ả Rập. Thành công dẫn đến chiếc vé lịch sử tham dự World Cup của Jordan xuất phát từ việc chọn đúng người, khi giới lãnh đạo bóng đá Jordan tin dùng các HLV Ả Rập thay vì nhìn sang châu Âu.

Jordan thường chơi "đúng kiểu Ả Rập": nặng về phòng thủ với sơ đồ 5-4-1 hoặc 3-5-2. Luôn có 3 trung vệ, Jordan giữ bóng rất ít và chuyên tận dụng cơ hội phản công. Nhưng phòng thủ lại không phải là điểm mạnh sở trường của họ. Bây giờ, bộ ba tiền đạo vốn rất ăn ý và sắc bén trong việc tận dụng cơ hội phản công lại sứt mẻ, xem ra Jordan lại còn… yếu hơn chính mình trước lúc khai cuộc. Tốt nhất là đội bóng này thoải mái tận hưởng kỳ World Cup lịch sử mà không đặt ra bất cứ chỉ tiêu nào.

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