Tổng thống Bồ Đào Nha nói điều cực hay với Ronaldo: ‘Hãy mang cúp vô địch World Cup trở về’

Tổng thống đích thân trao cờ Bồ Đào Nha cho Ronaldo

Tổng thống António José Seguro đã đến Trung tâm bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha để tham dự lễ chia tay đội tuyển trước khi toàn đội lên đường sang Mỹ dự World Cup 2026. Tại buổi lễ, ông trực tiếp trao Quốc kỳ Bồ Đào Nha cho đội trưởng Cristiano Ronaldo và toàn đội, xem đây như biểu tượng của niềm tin mà người dân cả nước gửi gắm.

Điều đặc biệt là Tổng thống António José Seguro không trao lá cờ chỉ để đội tuyển mang theo trong suốt giải đấu. Ông bày tỏ hy vọng món quà này sẽ được các cầu thủ giương cao vào ngày 19.7, thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup 2026.

Tổng thống António José Seguro phát biểu: "Hãy mang về cho Bồ Đào Nha cúp vàng World Cup - chiếc cúp mà chúng ta vẫn còn thiếu. Tất cả chúng tôi sẽ cổ vũ các bạn. Tôi tin rằng với nhiệt huyết, sức mạnh, bản lĩnh, tài năng và sự nỗ lực của các bạn, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra".

Ronaldo cùng Tổng thống Bồ Đào Nha António José Seguro (trái) ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ BỒ ĐÀO NHA

Ông nhấn mạnh đây là giấc mơ chung của hàng triệu người dân Bồ Đào Nha trên khắp thế giới, đồng thời kêu gọi đội tuyển biến kỳ World Cup lần này thành cột mốc lịch sử của bóng đá nước nhà.

Ronaldo nhận cờ từ Tổng thống

Trong buổi lễ, Cristiano Ronaldo với vai trò đội trưởng đã thay mặt toàn đội nhận lá Quốc kỳ từ Tổng thống António José Seguro. Theo truyền thông Bồ Đào Nha, đây được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trước khi đội tuyển lên đường dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh đó, Ronaldo cũng đại diện đội tuyển trao tặng Tổng thống António José Seguro chiếc áo đấu chính thức mang tên ông cùng một bức tượng lưu niệm do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha chuẩn bị.

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Trong bài phát biểu kéo dài nhiều phút, Tổng thống António José Seguro dành những lời động viên đặc biệt cho Ronaldo và các đồng đội.

Tổng thống António José Seguro chia sẻ: "Khi các bạn khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, sẽ có hơn 10 triệu người Bồ Đào Nha cùng khoác chiếc áo đó với các bạn. Hàng triệu gia đình sẽ dõi theo từng trận đấu và đặt niềm tin vào đội tuyển".

Không chỉ Tổng thống António José Seguro, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença cũng thể hiện sự tự tin rất lớn trước World Cup 2026.

"Tôi tin chắc rằng năm nay Bồ Đào Nha sẽ chiến thắng", ông Proença tuyên bố trước toàn đội.

Tổng thống António José Seguro nhận quà đặc biệt từ đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ BỒ ĐÀO NHA

HLV Roberto Martínez cũng khẳng định sự hiện diện của Tổng thống António José Seguro mang lại nguồn động viên to lớn cho đội tuyển trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước giải đấu. Ông bày tỏ: "Chúng tôi sẽ cống hiến tất cả cho Bồ Đào Nha và ra sân với trách nhiệm mang theo giấc mơ của hàng triệu người dân".

Tại World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia. Trận ra quân của Ronaldo cùng đồng đội diễn ra ngày 17.6 gặp CHDC Congo tại Houston (Mỹ).