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Thể thao World Cup 2026

Lão tướng 40 tuổi Modric đeo mặt nạ dự World Cup: Croatia sẽ khiến đội tuyển Anh ‘ôm hận’?

Giang Lao
Giang Lao
09/06/2026 12:20 GMT+7

'Đội tuyển Anh chú ý, Modric đã đến World Cup với phong độ đỉnh cao!', Diario AS chạy tít ngày 9.6. Danh thủ 40 tuổi của đội tuyển Croatia này vừa ghi bàn bằng cú sút đẳng cấp trong trận thắng Slovenia với tỷ số 2-1 ngày 8.6.

Modric đeo mặt nạ

Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric sẽ sử dụng một chiếc mặt nạ đặc biệt khi thi đấu ở World Cup 2026, nhằm bảo vệ xương gò má do bị gãy và phải phẫu thuật, sau một pha va chạm với cầu thủ Locatelli ở trận đấu cuối mùa giải tại Ý giữa CLB AC Milan và Juventus.

Lão tướng 40 tuổi Modric đeo mặt nạ dự World Cup: Croatia sẽ khiến đội tuyển Anh ‘ôm hận’?- Ảnh 1.

Modric sẽ sử dụng một chiếc mặt nạ đặc biệt khi thi đấu ở World Cup 2026

Ảnh: Reuters

"Vì lý do này, Modric cũng là cựu cầu thủ của CLB Real Madrid, sẽ thi đấu toàn bộ các trận cùng đội tuyển Croatia tại World Cup 2026 với chiếc mặt nạ bảo vệ, để giảm thiểu bất kỳ tác động tiềm tàng nào mà anh có thể gặp phải trong các trận đấu", Diario AS cho biết.

Diario AS cũng đánh giá cực kỳ cao màn trình diễn mà Modric vừa thực hiện cùng với chiếc mặt nạ mới trên gương mặt của mình ở trận gặp Slovenia. 

"Có cảm giác, với chiếc mặt nạ này, và dù ở tuổi 40, Modric lại đang thi đấu với nguồn năng lượng của một chàng trai trẻ. Anh vẫn cho thấy sự nghiệp của mình không có dấu hiệu nào là đang gần kết thúc. Nếu Modric muốn, anh có thể thi đấu đến tuổi già. Cầu thủ người Croatia sẽ tham dự World Cup lần thứ năm trong sự nghiệp và với năng lượng của một tân binh", Diario AS nhấn mạnh.

Modric đã chứng minh điều này ở trận Croatia gặp Slovenia, khi anh dẫn dắt các đồng đội của mình thi đấu cực hay ở trận chạy đà cuối trước thềm World Cup 2026. Trong đó, danh thủ này đã ghi một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp khi đánh bại thủ môn hàng đầu như Jan Oblak (của Slovenia và CLB Atletico Madrid) bằng cú sút tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm.

"Modric cuối cùng cũng đã đến World Cup với phong độ đỉnh cao của mình, điều bị nghi ngờ sau khi anh gặp chấn thương gãy xương gò má và phải phẫu thuật. Modric đeo mặt nạ đến World Cup, đội tuyển Anh phải dè chừng", Diario AS bày tỏ.

Lão tướng 40 tuổi Modric đeo mặt nạ dự World Cup: Croatia sẽ khiến đội tuyển Anh ‘ôm hận’?- Ảnh 2.

HLV Tuchel không hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển Anh, trong khi phía trước họ phải đối mặt với Croatia

Ảnh: Reuters

Tại World Cup 2026, đội tuyển Anh và Croatia nằm cùng bảng L, cả hai đội gặp nhau ngay trận ra quân lúc 3 giờ ngày 18.6. Đây là trận có thể sẽ quyết định ngôi nhất nhì bảng, khi hai đối thủ còn lại cùng bảng được đánh giá thấp hơn là Ghana và Panama.

"Modric hoàn toàn có khả năng sẽ đưa đội tuyển Croatia lên đỉnh cao nhất một lần nữa, sau khi anh đã đưa họ vào bán kết năm 2018 và giành vị trí thứ ba tại Qatar 2022. Modric mơ ước một lần cùng đội tuyển quốc gia nâng cao chiếc cúp vàng danh giá", cũng theo Diario AS.

Đội tuyển Anh vẫn chưa ai chắc suất đá chính, Jude Bellingham nhận cảnh báo mất chỗ

Đội tuyển Anh vẫn còn một trận tập huấn gặp Costa Rica lúc 3 giờ ngày 11.6 để kiểm tra đội hình. HLV Tuchel đang tỏ ra không mấy vui vẻ sau trận chạy đà mới đây thắng New Zealand với tỷ số 1-0 (do Harry Kane ghi bàn duy nhất). 

Nhà cầm quân này đã cảnh báo nhiều cầu thủ, trong đó có tiền vệ xuất sắc Jude Bellingham phải thuyết phục hơn nữa mới có suất đá chính, vì hiện nay chưa đảm bảo.

HLV Tuchel đã thử nghiệm Morgan Rogers được ưu tiên đá ở vị trí số 10 (vốn thường thuộc về Bellingham trước đây) ngay phía sau Harry Kane. Các vị trí khác, nhà cầm quân người Đức cho biết, ông sẽ có đánh giá thêm sau trận giao hữu với Costa Rica. 

Bên cạnh đó, HLV Tuchel chỉ xác nhận 2 vị trí bất khả xâm phạm của đội tuyển Anh ngay trước World Cup 2026, đó là đội trưởng Harry Kane và đội phó Declan Rice. Những cầu thủ khác phải chiến đấu để giành vị trí chính thức ở đội hình xuất phát, vì ông không hài lòng với cách thi đấu của họ ở trận gặp New Zealand ngày 7.6.

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