Cơn đau đầu của ông Tuchel ở đội tuyển Anh

Trong danh sách đội tuyển Anh dự World Cup 2026, nhiều cầu thủ chưa thực sự biết mình sẽ về đâu sau mùa hè này. Marcus Rashford vẫn là một trong những cái tên được nhắc đến trên thị trường chuyển nhượng. John Stones nhận nhiều sự quan tâm sau khi chính thức chia tay Man.City. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ như Elliot Anderson hay Morgan Rogers đang đứng trước cơ hội bước sang chương hoàn toàn khác trong sự nghiệp. Với họ World Cup không chỉ là giải đấu lớn nhất hành tinh, mà còn là sân khấu tầm cỡ để nâng giá trị bản thân.

Rashford chưa biết sẽ khoác áo M.U hay Barca ở mùa giải tới ẢNH: REUTERS

Nếu một cầu thủ chơi xuất sắc ở World Cup, anh ta không chỉ giúp đội tuyển tiến xa mà còn thu hút sự chú ý của các CLB lớn, nhà tài trợ và những bản hợp đồng giá trị hơn. Ví dụ điển hình: James Rodriguez đổi đời sau World Cup 2014 khi ký hợp đồng "bom tấn" với Real Madrid; Enzo Fernandez trở thành một trong những tiền vệ đắt giá nhất thế giới sau World Cup 2022. World Cup từ lâu đã trở thành "cuộc phỏng vấn xin việc" lớn nhất hành tinh, và điều đó tạo ra áp lực đặc biệt đối với đội tuyển Anh.

Theo truyền thông xứ sương mù, Anderson đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn. Thậm chí có những đồn đoán rằng giá trị của tiền vệ này có thể vượt mốc 100 triệu bảng. Nếu một trong hai CLB thành Manchester thực sự chấp nhận bỏ ra số tiền như vậy, sẽ không có chuyện thương vụ được hoàn tất chỉ bằng vài cuộc điện thoại. Một bản hợp đồng lớn sẽ kéo theo hàng loạt thủ tục như kiểm tra y tế toàn diện, xét nghiệm chuyên sâu, đánh giá thể trạng và giấy tờ pháp lý... Nói cách khác, trong lúc HLV Tuchel muốn học trò tập trung cho trận đấu với Croatia, Ghana hay Panama, một số cầu thủ có thể phải nghĩ đến những quyết định ảnh hưởng đến cả phần còn lại của sự nghiệp.

Đó là lý do ông Tuchel không thể cấm cản các học trò. Ông hiểu điều đó là bất khả thi. Một cầu thủ không biết tương lai của mình sẽ ra sao luôn mang theo tâm lý bất ổn. Một người đang đứng trước cơ hội ký hợp đồng lớn trong sự nghiệp cũng khó có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ngày nay, HLV không chỉ quản lý chiến thuật mà họ còn phải biết cách làm tâm lý, hiểu truyền thông, mạng xã hội, làm việc với người đại diện và đối phó những tác động từ thị trường chuyển nhượng. HLV Tuchel thừa nhận đội tuyển Anh sẽ phải linh hoạt nếu có cầu thủ cần giải quyết công việc liên quan tương lai cá nhân. Có lẽ cách này ổn thỏa hơn cả.

Nhưng rủi ro vẫn tồn tại. Bởi giữa việc nghĩ về chiếc cúp vàng World Cup và một hợp đồng trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu bảng, không phải lúc nào tâm trí con người cũng chọn vế đầu tiên. Đội tuyển Anh nhiều năm qua luôn sở hữu lực lượng thuộc hàng mạnh nhất thế giới. Họ có những ngôi sao đẳng cấp, chiều sâu đội hình và một HLV giàu kinh nghiệm. Nhưng điều khiến "Tam Sư" thường thất bại ở những thời điểm quyết định lại nằm ở yếu tố khó đo đếm hơn: áp lực, tâm lý và sự tập trung. World Cup 2026 với đội tuyển Anh không chỉ là cuộc chiến với các đối thủ trên sân cỏ, mà đó còn là việc chống lại những sự sao nhãng xuất phát bên ngoài sân đấu.