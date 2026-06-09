Đội hình đắt giá có làm nên chuyện?

Đội tuyển Pháp cao giá nhất

Theo thống kê thị trường gần đây, đội có giá trị đội hình cao nhất tại World Cup 2026 là đội tuyển Pháp với 1,76 tỉ USD. Trong đó, chỉ riêng Kylian Mbappe đã có giá 230 triệu USD, là cầu thủ đắt nhất của đội. Dù trắng tay trong hai mùa giải khoác áo Real Madrid, tiền đạo này vẫn duy trì được thành tích cá nhân đáng kể với 86 bàn trong 103 trận, đoạt liên tiếp hai danh hiệu Vua phá lưới La Liga và là Vua phá lưới Champions League mùa trước.

Xếp kế tiếp là đội tuyển Anh với 1,51 tỉ USD. Ba cầu thủ đắt nhất của đội là Jude Bellingham (161 triệu USD, Real Madrid), Declan Rice và Bukayo Saka (đều của Arsenal và cùng 138 triệu USD). Tuy nhiên, đội tuyển Anh bị đánh giá là có giá "hơi ảo", bởi nếu một cầu thủ có quốc tịch khác giá 30 triệu, thì khi mang quốc tịch Anh, giá của anh ta sẽ tự động biến thành 60 triệu. Thực chất họ chỉ ngang giá với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ẢNH: AFP

Đội bóng được xem là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải năm nay là Tây Ban Nha chỉ xếp thứ 3 trong danh sách đắt giá nhất với 1,45 tỉ USD. Hai cầu thủ đắt nhất của nhà vô địch Euro 2024 đều chơi cho CLB Barcelona là Lamine Yamal (230 triệu USD) và Pedri (173 triệu USD).

Ba vị trí tiếp theo trong tốp 10 đều là những đội tuyển có giá trị trên 1 tỉ USD, gồm Bồ Đào Nha (1,18 tỉ), Đức (1,15 tỉ) và Brazil (1,05 tỉ). Trong khi đó, đương kim vô địch Argentina chỉ xếp thứ 8 với 942 triệu USD. Hai cầu thủ đắt nhất của đội bóng này là Julian Alvarez - đang chơi cho Atletico Madrid (115 triệu USD), và Enzo Fernandez (104 USD), cầu thủ đang khoác áo Chelsea. Lionel Messi vẫn là linh hồn của đội nhưng đã 39 tuổi, cùng với việc chuyển qua Mỹ thi đấu nên giá trị chuyển nhượng xuống thấp.

Tây Ban Nha mới là ứng cử viên cho ngôi vô địch

Tuy nhiên, trong nhiều kỳ World Cup, sở hữu đội hình đắt giá nhất không đồng nghĩa với việc sẽ giành chức vô địch. Ví dụ đội tuyển Anh thường xuyên nằm trong nhóm có giá trị cao nhất nhưng chưa giành được chức vô địch World Cup nào kể từ năm 1966. Bồ Đào Nha cũng luôn nằm trong tốp đầu về giá trị đội hình, đồng thời sở hữu một trong những cầu thủ từng đắt giá nhất thế giới là Ronaldo, nhưng cũng hoàn toàn trắng tay tại World Cup từ trước đến giờ. Ngược lại, Argentina giành chức vô địch World Cup 2022 dù có giá trị đội hình thấp hơn nhiều so với Anh, Pháp hay Brazil.

Nếu phải chọn 3 đội có khả năng vô địch World Cup 2026 cao nhất vào thời điểm này, có thể xếp lần lượt là Tây Ban Nha - Pháp - Đức. Tây Ban Nha với thế hệ Yamal, Pedri đang ở đỉnh phát triển, hơn nữa họ sở hữu đội hình được cho là đồng đều nhất cùng lối chơi nhất quán kể từ khi vô địch Euro 2024 đến giờ. Với sự trẻ trung nhưng đầy kinh nghiệm chinh chiến ở những đấu trường lớn, nếu không gặp bất trắc về chấn thương của các trụ cột, thầy trò HLV Luis de la Fuente hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở World Cup kỳ này.

Trong khi đó, đội tuyển Pháp đem đến giải đội hình có có rất nhiều ngôi sao chạy cánh tấn công và tiền đạo, nhưng còn thiếu một thủ lĩnh hàng công ở vị trí số 10 như Zidane trước đây. Cherki vẫn quá thiên về trình diễn, thích cầm bóng một mình hơn là phối hợp với đồng đội. Trong khi đó, Mbappe mà không có cầu thủ chuyền bóng thì cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Không có người làm bóng, thiếu người kết nối tốt giữa hàng thủ và hàng công thì cho dù Pháp có dư thừa cầu thủ tấn công xuất sắc cũng khó làm nên chuyện ở World Cup này.

Argentina vẫn là một ẩn số rất đáng gờm dù giá trị đội hình không còn thuộc tốp đầu. Lối chơi của đội bóng Nam Mỹ này vẫn rất khó bắt bài, khiến nhiều đối thủ phải kiêng dè. Ngoài ra, các đội như Croatia, Uruguay hay Nhật Bản thường được đánh giá là thi đấu vượt xa giá trị thị trường cầu thủ của họ và sẽ là "ngựa ô" tại giải năm nay.