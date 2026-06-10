World Cup 2026: Messi lên tiếng khẳng định khát vọng bảo vệ ngôi vô địch

Messi muốn tận hưởng từng khoảnh khắc tại World Cup 2026

Messi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với báo chí Argentina sau trận thắng Iceland với tỷ số 3-0 ngày 10.6, trận đấu mà danh thủ này đóng góp 1 bàn và góp phần vào tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai, dù chỉ thi đấu chừng hơn 20 phút.

"Vâng, thực ra tôi đã tận hưởng nó ngay từ đầu. Hôm nay tôi muốn được thi đấu một chút vì tôi đến đây với chấn thương nhẹ. Tôi hạnh phúc, đang tận hưởng từng khoảnh khắc, và tôi hào hứng như mọi khi", Messi chia sẻ khi được hỏi về việc tham dự kỳ World Cup lần thứ 6 trong sự nghiệp.

Messi đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ghi bàn cho đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên Messi lên tiếng nói về hành trình thi đấu ở World Cup 2026 của mình, kể từ khi dính chấn thương khi thi đấu cho CLB Inter Miami từ ngày 25.5. Kể từ đó, Messi hoàn toàn kín tiếng, kể cả việc anh chờ đợi như các cầu thủ khác khi HLV Scaloni công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức của Albiceleste dự World Cup 2026.

Messi đến tập trung đội tuyển Argentina tại Kansas City từ ngày 2.6, kể từ đó anh chỉ tập luyện và không đưa ra bất cứ thông điệp nào. Phải sau trận đấu với Iceland, sau khi được trở lại sân cỏ với tình trạng hoàn hảo và có bước chạy đà như mong muốn, Messi mới chính thức lên tiếng.

Bên cạnh thông điệp cho bản thân, đó là "hạnh phúc, tận hưởng từng khoảnh khắc và vô cùng hào hứng", Messi cũng tuyên bố đanh thép: "Hãy để mọi người chắc chắn một điều, sẽ rất khó để các đối thủ có thể đánh bại được chúng tôi, bởi vì đây là một đội bóng sở hữu tinh thần thi đấu cực kỳ cao".

Messi cũng giải thích: "Như tôi đã nói trước đây, nhóm cầu thủ hiện nay của đội tuyển Argentina là một tập thể rất vững chắc, điều đó đã được chứng minh. Bất kể đối thủ hay giải đấu là gì. Đây là một nhóm chiến thắng và luôn muốn nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiến từng bước một nhưng với rất nhiều sự hào hứng".

Khát vọng bảo vệ ngôi vô địch ở World Cup 2026

Về mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ở World Cup 2026, Messi khẳng định đó là khát vọng của anh và các đồng đội. Nhưng anh cũng thừa nhận: "Rất khó để nói rằng chúng tôi sẽ lại vô địch World Cup, bởi vì điều đó rất khó, nhưng điều tôi có thể đảm bảo với các bạn là những cầu thủ này sẽ cố gắng hết mình. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cho đến cùng".

Messi ghi bàn từ chấm 11 m trong trận Argentina thắng Iceland với tỷ số 3-0 ngày 10.6. Anh cũng đang có 911 bàn trong sự nghiệp và 117 bàn cho đội tuyển Ảnh: Reuters

"Đôi khi thành công, đôi khi không. Chúng tôi đã may mắn có được những kết quả tích cực trong những năm gần đây, dù không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã quen với việc chiến thắng, và cũng đã khiến người hâm mộ quen với điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng lặp lại. Sau cùng, như tôi đã nói, thành công có thể đến hoặc không – đó là bóng đá", Messi chia sẻ, đồng thời gửi thông điệp này đến người hâm mộ Argentina.

Trong khi đó, tiền vệ Rodrigo De Paul, bạn thân của Messi, bày tỏ: "Họ sẽ đánh giá chúng tôi dựa trên những gì chúng tôi thể hiện tại World Cup này. Chúng tôi đang có phong độ rất tốt. Chúng tôi muốn cạnh tranh, như chúng tôi đã nói ở World Cup trước. Chúng tôi muốn đến từ ngày đầu tiên và ra về vào ngày cuối cùng".

Theo HLV Scaloni, đội tuyển Argentina sau trận đấu với Iceland, sẽ nhanh chóng quay lại Kansas City và tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân ở bảng J gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6, gặp Áo lúc 0 giờ ngày 23.6, và gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6.

HLV Scaloni cũng xác nhận, toàn đội Argentina không có thêm ca chấn thương nào xảy ra, các cầu thủ Paredes và Montiel đều khỏe mạnh và sẽ tiếp tục ở lại đội. Nico Paz đã vượt qua bài kiểm tra thể lực, trong 2 ngày nữa thủ môn số 1 Emi Martinez cũng trở lại. Và cuối cùng, HLV Scaloni có thể chọn Guido Rodriguez thay trung vệ Balerdi đã chia tay World Cup 2026.