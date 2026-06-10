Messi vào sân chưa đầy 1 phút đã ghi bàn, Argentina thắng Iceland 3-0 trước thềm World Cup 2026

Màn chạy đà hoàn hảo của Messi

Theo nhà báo Gaston Edul của TyC Sports, do mưa rất lớn trước trận đấu và mặt sân Jordan-Hare ở Auburn, Alabama (Mỹ) bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó, HLV Scaloni đã không thể mạo hiểm tung Messi ra sân thi đấu từ đầu trận. Danh thủ này chỉ được vào sân từ phút 68 thay cho Giuliano Simeone, con trai HLV nổi tiếng Simeone của Atletico Madrid.

Messi đã chính thức có màn chạy đà vô cùng ấn tượng ngay trước ngày World Cup 2026 khởi tranh Ảnh: Reuters

Ngay khi vào sân chưa đầy một phút, Messi lập tức tung ngay đường chuyền sắc lẹm cho tiền đạo Lautaro Martinez có ngay cơ hội ghi bàn. Nhưng tiền đạo này bị hậu vệ đội Iceland cản phá trái phép trong vòng cấm chịu quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Messi dễ dàng ghi bàn để có bàn thắng đầu tiên khởi động ngay trước thềm World Cup 2026.

Trước đó, đội tuyển Argentina ra sân với bộ ba Nico Paz, Flaco Lopez và Simeone trên hàng công. Sự trở lại của Nico Paz thực sự là cú hích lớn cho Albiceleste. Trong khi ở hàng tiền vệ cũng có sự góp mặt của Lo Celso, Palacios, những cầu thủ đã hồi phục chấn thương, bên cạnh tài năng trẻ Valentin Barco. Ở hàng thủ là thủ môn Rulli, cặp trung vệ Otamendi và Lisandro Martinez, cùng hai hậu vệ biên Agustin Giay và Medina.

Thiếu vắng duy nhất trên hàng công của đội tuyển Argentina là chân sút Julian Alvarez vẫn đang được cho phép nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn chấn thương mắt cá chân. Alvarez vừa được CLB Real Madrid hỏi mua với mức phí kỷ lục thế giới hơn 150 triệu USD nhưng đã bị CLB Atletico Madrid lập tức từ chối, gây sốt bóng đá thế giới trong ngày 10.6.

Trong đó, tiền vệ Barco sớm ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Argentina ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, lối chơi của Argentina trở nên bùng nổ với hàng loạt cơ hội ghi bàn được tạo ra, cũng phải chờ đến khi Messi vào sân.

Danh thủ 38 tuổi này đã để lại dấu ấn đậm nét bằng các pha tỉa bóng, kiến tạo cực đỉnh, luôn đặt đồng đội vào tình thế dễ dàng ghi bàn. Như tình huống của Lautaro Martinez, trước khi chính Messi thực hiện quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-0 phút 72. Messi còn đích thân kiến tạo cơ hội còn lại cho De Paul tạo điều kiện cho tiền đạo Thiago Almada ghi bàn phút 86 ấn định tỷ số thắng 3-0.

Với đội tuyển Argentina, trận chạy đà cuối ngay trước thềm World Cup 2026 hoàn toàn mỹ mãn, khi họ tiếp tục giữ mạch toàn thắng liên tiếp. Messi có màn ra sân dù chỉ hơn 20 phút, nhưng đã cho thấy anh hoàn toàn sung mãn và đạt phong độ 100% ngay trước trận mở màn giải đấu.

Đội tuyển Argentina sẽ thi đấu trận ra quân tại bảng J gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6, gặp Áo lúc 0 giờ ngày 23.6, và gặp Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6.