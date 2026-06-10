Khai mạc World Cup 2026: Khoảnh khắc đặc biệt vinh danh Pele và Maradona

Khoảnh khắc sẽ chạm vào trái tim ở World Cup 2026

Theo báo Estadao (Brazil), ban tổ chức ở Mexico đã quyết định sẽ có một buổi lễ vinh danh đặc biệt dành cho Pele và Diego Maradona trong lễ khai mạc World Cup 2026. Điều này là để đánh dấu khoảnh khắc chưa từng có mà sân Estadio Azteca huyền thoại ở Mexico City đã có được, khi vinh dự từng chứng kiến cả hai huyền thoại bóng đá thế giới lần lượt là người Brazil và Argentina đều lên ngôi vô địch tại đây.

Hình ảnh của huyền thoại bóng đá Brazil Pele vô địch World Cup 1970 được trưng bày tại Mexico City, trong những ngày World Cup 2026 sắp khai diễn Ảnh: Reuters

Theo đó, Pele từng vô địch World Cup 1970 cùng đội tuyển Brazil sau trận chung kết thắng đội tuyển Ý với tỷ số 4-1 trên sân Estadio Azteca khi đó có đến 107.412 khán giả đến xem. Còn Diego Maradona, với kỳ World Cup 1986 không thể nào quên, khi ông dẫn dắt đội tuyển Argentina đăng quang ngôi vô địch với chiến thắng vô cùng kịch tính trước đội tuyển Đức với tỷ số 3-2. Khi đó, sân Estadio Azteca ở Mexico City đã thu hút đến 114.600 khán giả đến chứng kiến khoảnh khắc Maradona nâng cao cúp vàng vô địch.

Maradona đã có một kỳ World Cup 1986 tại Mexico không thể nào quên Ảnh: Reuters

Sân Estadio Azteca tiếp tục đi vào lịch sử, khi là sân vận động đầu tiên trên thế giới có vinh dự tham gia tổ chức đến 3 kỳ World Cup. Nhưng ở World Cup 2026, sân đấu này chỉ tổ chức trận khai mạc, trong khi trận chung kết được sân MetLife ở Mỹ giành quyền đăng cai.

Do đó, ban tổ chức ở Mexico quyết định tổ chức lễ vinh danh đặc biệt dành cho Pele và Maradona ngay tại lễ khai mạc mà họ nhận được quyền tổ chức.

FIFA xác nhận danh sách các nghệ sĩ biểu diễn tại 3 lễ khai mạc World Cup 2026

Ngày 10.6, FIFA chính thức xác nhận các nghệ sĩ biểu diễn tại 3 lễ khai mạc World Cup 2026, gồm tại Mexico, Canada và Mỹ, với các tên tuổi hàng đầu.

Lễ khai mạc ở Mexico, diễn ra từ 0 giờ 30 ngày 12.6 (giờ Việt Nam) ngay trước trận mở màn ở bảng A giữa đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ. "Nữ hoàng nhạc Latin" Shakira sẽ đóng vai trò quan trọng, cô biểu diễn bài hát chính thức World Cup 2026 "Dai Dai" (trong tiếng Ý có nghĩa là "Tiến lên" hoặc "Cố lên") cùng với ca sĩ Burna Boy.

Shakira, cựu danh thủ Kaka và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giới thiệu về chương trình và bài hát chính thức World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico, bên cạnh Shakira và Burna Boy, FIFA cũng xác nhận sự góp mặt biểu diễn của các nghệ sĩ khác như Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và Tyla. Tất cả nghệ sĩ này cũng đều đã đóng góp vào album nhạc chính thức của World Cup 2026.

Trước đó, FIFA đã thông báo rằng, Shakira cũng sẽ biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hiệp trận chung kết World Cup 2026 tại sân vận động MetLife (Mỹ) vào ngày 20.7.

Trong khi đó, lễ khai mạc World Cup 2026 thứ hai tổ chức ở Canada trên sân BMO Field ở Toronto trước trận đội tuyển Canada gặp Bosnia & Herzegovina lúc 2 giờ ngày 13.6, sẽ có các nghệ sĩ biểu diễn gồm Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Buble, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream và William Prince.

Tại Mỹ, lễ khai mạc World Cup 2026 tổ chức trên sân SoFi ở Los Angeles ngay trước trận đội tuyển Mỹ gặp Paraguay lúc 8 giờ ngày 13.6, sẽ có các nghệ sĩ tham dự biểu diễn gồm Katy Perry, Future, Anitta, Lisa (nữ ca sĩ người gốc Thái Lan nổi tiếng của ban nhạc BlackPink Hàn Quốc), Rema và Tyla.