Đội tuyển Iran thay đổi kế hoạch đến Mỹ dự World Cup 2026: Không về trong ngày

Đội tuyển Iran sẵn sàng ngừng thi đấu nếu bị xúc phạm

"Theo chương trình của FIFA, đoàn đại biểu của đội tuyển Iran sẽ đến Mỹ bằng chuyến bay thuê riêng. Đội sẽ đến thành phố đăng cai trận đấu (Los Angeles) một ngày trước trận đấu với New Zealand, và đối với hai trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ có mặt tại địa điểm thi đấu hai ngày trước trận đấu", người phát ngôn của FFIRI, Amir Mehdi Alavi, cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn ISNA của Iran đăng tải ngày 10.6, theo AFP.

Đội tuyển Iran đến Mỹ ít nhất một ngày trước trận ra quân tại World Cup 2026, thay vì đến và về trong ngày như thông báo trước đây Ảnh: Reuters

Đội tuyển Iran hiện đóng quân tại Tijuana, Mexico trong suốt chiến dịch tham dự World Cup 2026, mặc dù họ thi đấu cả ba trận vòng bảng (bảng G) đều tại Mỹ.

"Team Melli" ra quân với trận gặp New Zealand lúc 8 giờ ngày 16.6, sau đó gặp đội tuyển Bỉ lúc 2 giờ ngày 22.6, cả hai trận này đều tổ chức trên sân SoFi ở Los Angeles. Trận cuối vòng bảng họ gặp Ai Cập tại sân Lumen Field ở Seattle lúc 10 giờ ngày 27.6.

Iran là 1 trong 9 đại diện của bóng đá châu Á (AFC) tham dự World Cup 2026, họ nằm trong số các đội đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, kế hoạch tham dự giải của đội liên tục bị ảnh hưởng vì cuộc xung đột nghiêm trọng vẫn đang diễn ra ở Trung Đông.

Sát ngày đến Mexico đóng quân dự World Cup 2026, các thành viên đội tuyển Iran mới có được thị thực nhập cảnh vào Mỹ để thi đấu. Nhưng chỉ có các cầu thủ có thị thực cùng một vài thành viên cơ bản của đội, còn lại đội ngũ hỗ trợ ở các vị trí quản lý và hành chính lại không nhận được thị thực, con số lên đến 15 người.

Có thông tin, Mỹ chỉ cấp thị thực tạm thời cho đội tuyển Iran, rằng họ sẽ bay đến địa điểm thi đấu ở Mỹ trong ngày và sau trận đấu phải quay lại nơi đóng quân tại Tijuana, Mexico.

Mặc dù vậy, với diễn biến mới nhất mà người phát ngôn của FFIRI thông báo, đội tuyển Iran phải thực hiện theo quy định của FIFA, đó là có mặt tại địa điểm thi đấu ít nhất trong vòng 24 giờ.

Vì vậy, hiện chưa rõ liệu thị thực vào Mỹ của đội tuyển Iran hiện nay có đáp ứng như yêu cầu của FIFA hay không, trong khi trước đó nhiều nguồn tin xác nhận, họ chỉ đến và về trong ngày, theo AFP.

Cùng diễn biến, Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali, cũng đưa ra cảnh báo riêng về việc nếu trên sân đội tuyển Iran thi đấu và xuất hiện các biểu tượng xúc phạm họ hoặc liên quan chính trị, toàn đội sẽ sẵn sàng ngừng thi đấu.

"Nếu tại các sân vận động nơi chúng tôi thi đấu, chúng tôi thấy bất kỳ lá cờ hoặc biểu tượng nào khác ngoài cờ của Cộng hòa Hồi giáo Iran, hoặc nếu có những khẩu hiệu vi phạm quy tắc được hô vang, thì quan chức đội bóng chắc chắn có trách nhiệm phải dừng trận đấu", ông Ahmad Donyamali cho biết và được hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời, và thêm rằng: "Việc khắc phục tình huống thuộc trách nhiệm của ban tổ chức".

Theo AFP, luật của FIFA cấm các biểu tượng chính trị tại các trận đấu World Cup.