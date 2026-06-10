World Cup 2026: Messi thiết lập kỷ lục mới sau bàn thắng cực nóng

Nhiều kỷ lục đang chờ Messi phá tại World Cup 2026

Các chuyên gia bóng đá thế giới đã lập tức đặt kỳ vọng vào Messi sẽ phá nhiều kỷ lục tại World Cup 2026, sau khi họ chờ đợi rất nhiều ngày qua, và cuối cùng đã kịp chứng kiến danh thủ này ra sân thi đấu chạy đà ngay trước ngày giải đấu khởi tranh.

Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử ghi bàn cho đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

Messi chỉ xuất hiện trên sân ở trận đội tuyển Argentina thắng Iceland với tỷ số 3-0 ngày 10.6 khoảng hơn 20 phút. Nhưng anh đã nhanh chóng góp công vào cả hai bàn thắng quyết định cho chiến thắng của đội nhà.

Gồm bàn tự mình ghi từ chấm 11 m sau khi kiến tạo cơ hội cho Lautaro Martinez lúc vừa vào sân chưa đầy 1 phút, và bàn ấn định tỷ số 3-0, khi tổ chức pha tấn công cho De Paul tạo điều kiện cho tiền đạo Thiago Almada ghi bàn. Trước đó, Barco mở tỷ số cho Argentina phút thứ 8.

"Với bàn thắng vừa ghi, Messi tiếp tục lập nên lịch sử: anh đạt cột mốc ghi 117 bàn thắng cho đội tuyển sau 199 trận (nhiều nhất), và cũng trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất trong lịch sử đội tuyển Argentina", AFA cho biết.

Messi đã phá kỷ lục tồn tại từ năm 1957 đến nay, sau khi vượt qua kỷ lục của cố danh thủ Angel Labruna, người ghi bàn vào lưới đội tuyển Brazil ở tuổi 38 năm, 9 tháng và 8 ngày. Còn Messi vừa ghi bàn vào lưới đội tuyển Iceland ở độ tuổi 38 năm, 11 tháng và 14 ngày, chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho đội tuyển Argentina.

Messi hiện cũng đã nâng kỷ lục ghi bàn trong sự nghiệp của mình lên con số 911 bàn, tiếp tục hướng đến kỷ lục 1.000 bàn thắng như người đồng nghiệp, đối thủ lâu năm Ronaldo, người đã ghi đến 973 bàn.

Messi sẽ còn phá nhiều kỷ lục tại World Cup 2026, nếu như anh vẫn tiếp tục thi đấu với phong độ chói sáng ngay khi vừa trở lại sau chấn thương Ảnh: Reuters

Messi và Ronaldo đều thi đấu tại World Cup 2026, đây cũng là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của cả hai danh thủ này.

Nhưng với Messi, danh thủ này đang tạo cơn sốt cực lớn tại Mỹ. Chỉ riêng hai trận đấu chạy đà cùng đội tuyển Argentina trước thềm World Cup 2026, anh đã giúp các sân gồm Kyle Field ở Texas và Jordan-Hare ở Auburn, Alabama (Mỹ) liên tiếp phá các kỷ lục người xem, lần lượt đã đón tiếp hơn 91.000 khán giả và 88.043 khán giả, đông nhất trong lịch sử ở các sân đấu này.

"Messi đã có số lần ra sân tại World Cup nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác (26 trận). Tại kỳ World Cup 2022, không có cầu thủ nào tham gia vào nhiều bàn thắng hơn (10 lần), tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn (17 lần), hoặc thực hiện nhiều đường chuyền phá vỡ hàng phòng ngự hơn (19 lần), so với danh thủ 38 tuổi người Argentina. Bậc thầy!", hãng thống kê Opta đưa ra một đánh giá đơn giản nhưng đầy sức nặng, khi Messi vừa có màn trình diễn siêu hạng chỉ trong 20 phút ngay trước thềm World Cup 2026.