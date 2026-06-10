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Thể thao World Cup 2026

Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất: Lời nguyền ngày khai mạc đe dọa chủ nhà Mexico

Giang Lao
Giang Lao
10/06/2026 11:27 GMT+7

Mexico là đội thi đấu trận khai mạc World Cup nhiều nhất, nhưng họ chưa bao giờ giành được chiến thắng, liệu trận mở màn World Cup 2026 gặp lại Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12.6 trên sân Estadio Azteca có thay đổi vận mệnh cho họ.

Mexico quyết phá bỏ lời nguyền 96 năm

Trong lịch sử, đội tuyển Mexico đã có vinh dự thi đấu đến 7 trận khai mạc World Cup, trận mở màn World Cup 2026 là lần thứ 8, nhiều nhất so với bất cứ đội tuyển nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, "El Tri" (biệt danh của đội tuyển Mexico) chỉ giành được 2 trận hòa, và thua đến 5 trận.

Lịch thi đấu World Cup 2026: Lời nguyền ngày khai mạc đe dọa chủ nhà Mexico - Ảnh 1.

Đội tuyển Mexico có phá bỏ được lời nguyền, giành trận thắng ngày mở màn World Cup 2026?

Ảnh: Reuters

Lời nguyền trận mở màn World Cup với đội tuyển Mexico bắt đầu từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 tại Uruguay, khi họ có vinh dự thi đấu trận mở màn và để thua đội tuyển Pháp tỷ số tới 1-4. 

Hai thập kỷ sau, tại Brazil năm 1950, họ lại khởi đầu giải đấu trong ngày mở màn bằng một thất bại khác, lần này là tỷ số 0-4 trước đội chủ nhà. Lịch sử lặp lại ở Thụy Sĩ năm 1954, nơi đội tuyển Brazil một lần nữa đánh bại "El Tri" với tỷ số đến 5-0 trong trận ra quân giải đấu. Tiếp đó, tại kỳ World Cup ở Thụy Điển năm 1958, đội chủ nhà Thụy Điển cũng giành chiến thắng trước Mexico trong trận mở màn giải với tỷ số 3-0.

Tại Chile năm 1962, cùng ngày khai mạc giải, một lần nữa đội tuyển Brazil lại làm hỏng màn ra mắt giải đấu của Mexico với chiến thắng tỷ số 2-0. Phải đến World Cup 1970 ngay tại Mexico sân nhà, "El Tri" mới giành được kết quả tích cực khi họ có trận mở màn hòa đội Liên Xô cũ với tỷ số 0-0 trên sân Estadio Azteca.

Đến World Cup 2010 tại Nam Phi, trong trận mở màn giải đấu trên sân Soccer City ở Johannesburg, Mexico lại có vinh dự thi đấu trận mở màn giải đấu, nhưng lời nguyền trận khai mạc vẫn chưa buông tha họ. 

Mexico may mắn tìm được trận hòa với tỷ số 1-1 trước đội chủ nhà Nam Phi với bàn gỡ do công của trung vệ Rafael Marquez ghi phút 79, sau khi Tshabalala ghi bàn mở tỷ số phút 55 cho đội chủ nhà. Rafael Marquez cũng sẽ trở thành HLV đội tuyển Mexico sau World Cup 2026 thay HLV kỳ cựu Javier Aguirre.

Giờ đây, 16 năm sau, "El Tri" sẽ có cơ hội mới để phá vỡ thống kê đáng nguyền rủa trận khai mạc World Cup của mình, khi họ gặp lại Nam Phi, cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2010, trong trận mở màn World Cup 2026. 

Đội tuyển Mexico không có gì khác ngoài mục tiêu và quyết tâm phải thắng trận đấu mở màn này, để không chỉ phá bỏ lời nguyền đeo đẳng suốt 96 năm qua, mà còn tạo tiền đề cho mục tiêu giành ngôi đầu bảng A tiến xa nhất có thể ở World Cup 2026, khi là đồng chủ nhà cùng với Mỹ và Canada.

Sau trận ra quân mở màn World Cup 2026 gặp Nam Phi, đội tuyển Mexico sẽ còn gặp Hàn Quốc lúc 8 giờ ngày 19.6, gặp CH Czech lúc 8 giờ ngày 25.6.

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