Các khung giờ mới nhất xem World Cup 2026, khán giả Việt Nam… ngủ vào lúc nào?

Ronaldo vẫn đầy khát khao để đem cúp về Bồ Đào Nha ảnh: AFP

Lịch thi đấu World Cup 2026: Dày đặc, dồn dập đến nghẹt thở

World Cup 2026 được xem là giải đấu của những kỷ lục, có quy mô lớn nhất lịch sử, lần đầu tiên có đến 48 đội bóng tham dự. Giải đấu ở Bắc Mỹ cũng chứng kiến lần đầu được tổ chức trên 3 quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico.

Điều này cũng dẫn đến những nét chấm phá đặc biệt cho lịch thi đấu tại World Cup 2026 mở màn từ 2 giờ sáng VN ngày 12.6 trên sân vận động huyền thoại Azteca (Mexico City), khép lại lúc 2 giờ Việt Nam ngày 20.7 trên sân MetLife, Đông Rutherford (Mỹ).

Đó sẽ là 39 ngày ngập tràn bóng đá, với mật độ thi đấu cực kỳ dày đặc với tổng cộng 104 trận (tăng từ 64 trận so với các kỳ trước), chia làm 12 bảng, thi đấu trên 16 thành phố của 3 nước đăng cai.

Harry Kane sẽ giúp Anh đem chức vô địch World Cup về nhà? ảnh: AFP

Điểm nhấn mở màn giải đấu sẽ là lần đầu tiên thay vì có một lễ mở màn duy nhất thì nay có đến 3 lễ khai mạc riêng biệt được tổ chức tại Mexico City (Mexico), Toronto (Canada) và Los Angeles (Mỹ) trước trận đấu đầu tiên của mỗi nước chủ nhà.

Lịch thi đấu World Cup 2026 sớm nhất mấy giờ Việt Nam? Người hâm mộ sẽ phải lựa chọn trong chuỗi 103 trận đấu diễn ra liên tục, dồn dập kéo dài suốt 39 ngày. Lần đầu tiên vòng bảng World Cup chứng kiến nhiều trận đấu diễn ra cùng ngày, trải dài từ rạng sáng đến tận buổi sáng theo giờ Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội theo dõi các trận đấu tranh tài hấp dẫn trên các múi giờ từ 23 giờ VN (Tây Ban Nha - Cabo Verde tại bảng H), đến đúng 0 giờ (Đức - Curacao ngày 15.6 tại bảng E).

Yamal muốn sánh vai cùng Ronaldo, Messi trong lịch sử World Cup Ảnh: AFP

Tiếp đó, khán giả có thể thoải mái chọn các trận với đầy đủ mọi múi giờ từ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10, thậm chí 11 giờ (trận Úc - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14.6 ở bảng D, Tunisia - Nhật Bản ngày 21.6 tại bảng F).

Mật độ dày đặc và cách bố trí lịch thi đấu trải giải từ đêm đến trưa sẽ tạo ra thách thức lớn cho người hâm mộ Việt Nam muốn theo dõi mọi trận đấu, nhất là khi vòng bảng lần đầu tiên sẽ có những trận khác bảng diễn ra cùng giờ.

Ngược lại, có nhiều trận diễn ra từ sau 6 giờ sáng cũng giúp nhiều fan hâm mộ không thể thức khuya có điều kiện theo dõi những trận tranh tài đỉnh cao của kỳ World Cup 2026 đặc biệt diễn ra tại Bắc Mỹ.

Tất nhiên, những trận đấu hấp dẫn hoặc có sự góp mặt của những siêu sao như Messi, Ronaldo, Yamal, Mbappe, Neymar hay đội tuyển Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Brazil... sẽ luôn có sức hút đặc biệt để nhiều CĐV sẵn sàng thức đêm để theo dõi và cổ vũ.