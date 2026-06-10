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Thể thao World Cup 2026

Nhiều kênh phát World Cup tại Việt Nam: Khán giả nhiều lựa chọn, xem ở đâu?

Hồng Nam
Hồng Nam
10/06/2026 13:36 GMT+7

Khán giả Việt Nam có cơ hội thưởng thức World Cup trên nhiều nền tảng, từ VTV đến ứng dụng điện thoại, do có nhiều đơn vị sẽ phát sóng ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Khán giả Việt Nam có nhiều lựa chọn theo dõi World Cup

World Cup sẽ khởi tranh vào ngày 12.6 (theo giờ Việt Nam), với trận ra quân giữa Mexico và Nam Phi lúc 2 giờ. Đây là kỳ World Cup lịch sử khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội bóng, hứa hẹn hơn 1 tháng tranh tài nghẹt thở với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico.

Tại Việt Nam, bên cạnh Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sở hữu bản quyền World Cup, nhiều đơn vị truyền thông cũng sẽ phát, tiếp sóng và có các chương trình đồng hành.

Khán giả có thể theo dõi World Cup trên các kênh VTV2, VTV3, VTV7, VTV9, VTV10; VTVgo, TV360, FPT Play, MyTV, SCTV..., xem bóng đá trên TV hoặc các ứng dụng điện thoại.

Có bao nhiêu kênh phát World Cup tại Việt Nam, khán giả xem khung giờ nào? - Ảnh 1.

Messi cùng Argentina có bảo vệ được ngai vàng World Cup?

ẢNH: REUTERS

World Cup 2026 là sân chơi đặc biệt nhất kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1930. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức bởi ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Canada và Mexico. 

Giải đấu diễn ra từ ngày 11.6 đến 19.7 tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico tiếp tục đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên ba lần đăng cai World Cup, sau các năm 1970 và 1986. Trong khi đó, Canada lần đầu tiên tổ chức World Cup nam, còn Mỹ trở lại vai trò chủ nhà sau kỳ World Cup 1994 thành công vang dội.

Điểm thay đổi lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở thể thức thi đấu. Bốn mươi tám đội tuyển được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tạo nên vòng đấu loại trực tiếp gồm 32 đội lần đầu xuất hiện trong lịch sử World Cup. Tổng cộng giải đấu có 104 trận đấu, nhiều hơn đáng kể so với 64 trận của các kỳ World Cup trước đây.

Việc mở rộng quy mô lên 48 đội giúp nhiều nền bóng đá trên thế giới có cơ hội góp mặt tại sân chơi danh giá nhất hành tinh, trong đó có những đội lần đầu dự World Cup như Jordan, Uzbekistan, Curacao, Cape Verde. 

FIFA kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của bóng đá ở các khu vực đang đi lên như châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ và châu Đại Dương. Đồng thời, người hâm mộ cũng sẽ được chứng kiến nhiều cuộc đối đầu đa dạng hơn giữa các trường phái bóng đá khác nhau.

Bên cạnh những thay đổi về thể thức, World Cup 2026 còn thu hút sự chú ý bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của những huyền thoại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Edin Dzeko, Luka Modric đồng thời là sân khấu để thế hệ mới gồm những tài năng trẻ hàng đầu khẳng định vị thế.

Argentina là đương kim vô địch World Cup, với chiến thắng trước Pháp trên chấm luân lưu ở trận chung kết kinh điển cách đây 4 năm. 

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