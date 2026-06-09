Siêu máy tính dự đoán kết quả vòng bảng World Cup 2026: Sẽ có nhiều bất ngờ!

Messi liệu có giúp Argentina bảo vệ thành công chức vô địch World Cup? ảnh: AFP

World Cup 2026: Siêu máy tính tin các ông lớn

Không bất ngờ khi siêu máy tính của Opta đặt nhà đương kim vô địch Argentina trong số những ứng cử viên vô địch sáng giá nhất, trong khi á quân mùa giải trước Pháp cũng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh quyết liệt.

Nhưng nhà vô địch EURO 2024 Tây Ban Nha mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup - theo dự đoán của siêu máy tính Opta. Trong khi đối thủ của La Roja trong trận chung kết EURO 2024 là Anh nằm trong tốp 5 ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Theo Opta, bảng A chứng kiến khả năng đi tiếp cao nhất đến từ đội chủ nhà Mexico (87,2%) và suất còn lại sẽ thuộc về Hàn Quốc (70,1%), đội bóng bất bại duy nhất ở vòng loại châu Á và có lần dự World Cup thứ 11 liên tiếp, chỉ kém Brazil, Đức, Argentina và Tây Ban Nha.

Bảng B có Thụy Sĩ, Canada, Bosnia-Herzegovina và Qatar đều là những đội bóng được đánh giá là tầm trung. Trong số này Thụy Sĩ được đánh giá cao nhất (85,4% cơ hội) và Canada với lợi thế chủ nhà sẽ có thể tiếp bước đi tiếp vào vòng trong với 79,8% khả năng.

Ronaldo vẫn đầy khát khao để đem cúp về Bồ Đào Nha ảnh: AFP

Sẽ là thảm họa nếu Brazil dừng chân ở bảng C. Siêu máy tính của Opta đã thể hiện niềm tin rất lớn lên đến 96,9% bất chấp chấn thương phức tạp của Neymar. Ma Rốc (hạng 4 tại World Cup 2022) là cái tên xếp tiếp theo với 88,7% trong cuộc đua với Scotland (65,6%) và Haiti (15,8%).

Nước chủ nhà Mỹ thậm chí được Opta đánh giá sẽ là đội mạnh nhất bảng D (77%), xếp sau là Thổ Nhĩ Kỳ (73%), Paraguay (64,3%) và Úc (58,8%). Có vẻ siêu máy tính rất tự tin rằng cả 3 nước chủ nhà đều sẽ vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Tại bảng E, gã khổng lồ Đức mặc nhiên là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng (96,1%) trong khi Ecuador (96,9%) được đánh giá cao hơn tân binh Curacao (19%) và Bờ Biển Ngà (64,2%).

"Cơn lốc màu da cam" Hà Lan dù vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ nhưng nhận được đánh giá rất cao (88,2%), trong khi đại diện châu Á Nhật Bản (76,2%) hứa hẹn sẽ có màn tranh tài rất gay cấn với (62,6%) và Tunisia (43,4%) để tranh suất vượt qua bảng F.

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Các chủ nhà sẽ đi tiếp?

World Cup 2026 chứng kiến màn ra mắt của Haaland và Yamal ảnh: AFP

Kevin De Bruyne và Mohamed Salah sẽ đối đầu nhau trong cuộc chiến rất được kỳ vọng giữa Bỉ và Ai Cập, 2 cái tên được siêu máy tính Opta kỳ vọng cao nhất ở bảng G với cơ hội đi tiếp lần lượt là 89,6% và 68,2%. Nhưng Iran (64,3%) và New Zealand (47,8%) cũng ấp ủ khát vọng rất lớn.

Nhà vô địch EURO 2024 Tây Ban Nha được đánh giá ở trình độ khác biệt với phần còn lại, thể hiện qua con số gần tuyệt đối là 98,5% ở bảng H, trong khi Uruguay (84,3%) sẽ muốn một lần nữa lọt vào vòng knock-out trong cuộc đua với tân binh Cabo Verde (32,9% và Ả Rập Xê Út (39,9%).

Á quân World Cup 2022 Pháp có "cơn bão nhỏ" trong nội bộ từ Mbappe, nhưng 2 lần vô địch (1998, 2018) và 2 lần về nhì (2006, 2022) giúp họ vẫn được đánh giá rất cao tại bảng I (95,3%) trong khi Na Uy theo sau với 82,3% còn Senegal (62%) và Iraq (27,1%) sẽ phải rất nỗ lực.

Tây Ban Nha được siêu máy tính Opta đánh giá có cơ hội cao nhất vào vòng 32 ảnh: AFP

Khi siêu máy tính Opta dự đoán kết quả vòng bảng World Cup 2026, đương kim vô địch Argentina và siêu sao Messi được đánh giá cao nhất bảng J (96,7%), nhưng 3 cái tên còn lại sẽ tạo ra cuộc chiến khốc liệt giữa Algeria (57%), Áo (67,4%) và Jordan (40,9%).

Tất nhiên, ở kỳ World Cup cuối cùng, Ronaldo sẽ cháy hết mình cho Bồ Đào Nha (94,9%) trong cuộc đua ở bảng K với Colombia (84,9%), Congo (42,3%) và Uzbekistan (41,8%) - tân binh rất đáng chú ý được dẫn dắt bởi nhà vô địch World Cup 2006 Fabio Cannavaro.

Sẽ là sai lầm nếu xem nhẹ Anh, đội tuyển được siêu máy tính Opta kỳ vọng cao nhất ở bảng L (96,1%) trong khi huyền thoại Luka Modric rất muốn có lần tỏa sáng cuối cùng Croatia (75,9%), trong sự cạnh tranh với Ghana (49,5%), Panama (40%).

Kỳ World Cup lớn nhất lịch sử

World Cup 2026 chỉ còn đếm bằng ngày trước thềm trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi, để đồng loạt khởi tranh trên khu vực Bắc Mỹ với 3 quốc gia đăng cai lần lượt là Mỹ, Canada và Mexico.

Đây được xem là phiên bản World Cup lớn nhất với 48 đội bóng góp mặt, so với 32 quốc gia đã tranh tài ở 7 kỳ World Cup trước đó, cũng là giải vô địch thế giới đầu tiên được tổ chức tại 3 quốc gia khác nhau.

Ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới sẽ gồm 12 bảng, mỗi bảng 4 đội, với 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tự động đi tiếp, bên cạnh 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt sẽ cùng nhau góp mặt ở vòng nhất 32 đội.

Tổng cộng sẽ có 16 sân vận động trên khắp khu vực Bắc Mỹ sẽ đăng cai các trận đấu của World Cup 2026, bao gồm 11 địa điểm ở nước Mỹ, 3 sân bóng đặt tại Mexico và 2 sân còn lại tại Canada .