HLV đội tuyển Tây Ban Nha úp mở cơ hội ra sân trận ra quân của Yamal, khán giả nín thở

Lamine Yamal và Nico Williams sau bàn mở tỷ số trước Anh ở chung kết EURO 2024 ảnh: AFP

Yamal kịp bình phục trận ra quân của Tây Ban Nha

Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha vừa có 2 trận hòa với Iraq (tỷ số 1-1) và Ai Cập (0-0 khi đối thủ chỉ còn 10 người). Nhưng nỗi lo lớn nhất của họ sẽ không nằm ở kết quả các trận giao hữu, mà là sức khỏe của ngôi sao trẻ Lamine Yamal.

Chấn thương gân kheo nghiêm trọng hồi tháng 4 đã khiến Yamal rời xa sân cỏ 2 tháng trời đến tận lúc này. May mắn là, từ chỗ tưởng như phải sớm chia tay World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã nuôi kỳ vọng anh sẽ kịp đá trận mở màn với Cabo Verde.

Sau khi điền tên cậu học trò vào danh sách dự World Cup 2026, HLV De la Fuente, khẳng định Tây Ban Nha tự tin chờ Yamal: "Cậu ấy đang hồi phục rất nhanh, đạt được tất cả các mục tiêu sớm hơn dự kiến. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ có thể ra sân trong trận đấu đầu tiên.

HLV De la Fuente tự tin các ngôi sao quan trọng ở cánh phải sẽ kịp bình phục ảnh: AFP

Nhưng điều đó sẽ không đồng nghĩa rằng Yamal sẽ ra sân ngay trận đấu đó. Chúng tôi sẽ đánh giá xem liệu cậu ấy có cần thi đấu một chút, hoặc không thi đấu hay chờ đến trận thứ 2 mới xuất hiện".

Chỉ còn đúng 1 tuần nữa, Tây Ban Nha sẽ bước vào trận mở màn World Cup 2026 với Cabo Verde, với tham vọng sẽ đoạt cú đúp vô địch thế giới lẫn châu Âu (họ đang là đương kim vô địch Euro 2024).

Dù là thế nào, Tây Ban Nha sẽ nghiễm nhiên được đặt vào vị trí ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, mặc định hướng đến chiến thắng trước đối thủ Cabo Verde đứng thứ 69 trên bảng xếp hạng FIFA.

Lamine Yamal và Nico Williams đang chạy đua với thời gian để chiến thắng chấn thương ảnh: AFP

Bản thân HLV De la Fuente cũng đang cố gắng khéo léo và tỉnh táo xử lý những vấn đề sức khỏe của La Roja, như cách bảo vệ phong cách chơi mạnh mẽ của Gavi - sau pha bóng anh đá vào mắt cá khiến Rodri nằm xuống đau đớn trong một buổi tập.

Nhưng ai sẽ là phương án B trong trường hợp Yamal sẽ cần cẩn trọng tránh trở lại quá sớm? HLV De la Fuente lúc này đang chờ đợi sự hồi phục của Nico Williams và Víctor Munoz - các tay chạy cánh bẩm sinh nằm trong số những ứng cử viên sáng giá thay thế Yamal.

Trong trận giao hữu với Iraq cách đây vài ngày, đội tuyển Tây Ban Nha ra sân với bộ đôi Ferran Torres và Alex Baena cùng nhau trấn giữ hành lang cánh phải. Cũng nói thêm, Yeremy Pino (Crystal Palace) là cầu thủ chạy cánh tự nhiên duy nhất còn lại trong danh sách 26 người.

Tây Ban Nha trong khoảnh khắc vô địch Euro 2024 ảnh:AFP

De le Fuente tự tin bày tỏ kỳ vọng bộ 3 Yamal, Williams và Munoz đều sẽ kịp bình phục cho trận đấu với Cabo Verde: "Nếu không có trở ngại nào trong những ngày tới, chúng tôi hy vọng họ sẽ có mặt vào ngày 15. Tôi nghĩ cả 3 người đều sẽ đủ điều kiện để thi đấu.

Tất cả họ đều đang trong thời gian dự kiến và sẽ hồi phục tốt trước ngày 15.6. Điều quan trọng là các mốc thời gian đó đang được tuân thủ và sẽ tiếp tục được tuân thủ, để họ có thể ở cùng chúng tôi, sẵn sàng ra sân vào một thời điểm nào đó trong trận đấu".

Sau khi đóng vai trò quan trọng giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, cuộc chạm trán Cabo Verde ngày 15.6 tới sẽ là trận ra mắt của Lamine Yamal ở World Cup, nơi anh đặt khát vọng sẽ sánh ngang thần tượng Messi.