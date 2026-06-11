World Cup 2026: Mỹ siết chặt an ninh có vẻ ‘thái quá’, hàng loạt đội tuyển phản ứng ‘cực gắt’

Phản ứng dữ dội của HLV Cannavaro về kiểm tra an ninh tại World Cup 2026

HLV Fabio Cannavaro của đội tuyển Uzbekistan đã chỉ trích việc kiểm tra an ninh quá gắt gao tại Mỹ, đặc biệt sau khi ông cùng các cầu thủ của mình gần như là bị khám xét mọi thứ trước khi vào sân thi đấu trận giao hữu với Hà Lan ngày 9.6 tại sân Icahn ở New York (Mỹ).

"Họ nói với tôi đó là quy định, nhưng cuối cùng việc kiểm tra chỉ dành cho chúng tôi", HLV Cannavaro phản ứng.

Ông Fabio Cannavaro là cựu trung vệ lừng danh, thành viên đội tuyển Ý từng vô địch World Cup 2006 và đoạt Quả bóng vàng cùng năm. Ông chính thức dẫn dắt đội tuyển Uzbekistan dự World Cup 2026 từ tháng 10.2025, sau khi "White Wolves" (biệt danh của đội tuyển Uzbekistan) lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup.

Đội tuyển Brazil cũng chịu cảnh kiểm tra ‘cực gắt’ như Uzbekistan và Senegal khi đến Mỹ dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, theo kênh O Globo (Brazil), đội tuyển Uzbekistan và cả Senegal không phải là những ngoại lệ bị kiểm tra an ninh khi đến Mỹ, mà các đội tuyển như Brazil hay đội tuyển Bỉ cũng bị kiểm tra.

"Đội tuyển Brazil đã trải qua cuộc kiểm tra nghiêm ngặt tương tự như các đội khác gồm Senegal và Uzbekistan khi họ đến Mỹ. Cả các cầu thủ đội tuyển quốc gia và ban lãnh đạo cùng các nhân viên khác đều bị khám xét khi đến New Jersey.

Các thủ tục bao gồm, việc sử dụng máy dò kim loại, kiểm tra ba lô, và không phân biệt ai, từ chủ tịch đến các cầu thủ. Tất cả mọi người đều phải ngồi xuống, đứng lên, cho xem giày dép và đồ dùng cá nhân.

Việc kiểm tra diễn ra trên đường băng ngay sau khi máy bay đáp xuống sân bay, và được xem là cách để tránh cho đoàn phải trải qua các cuộc kiểm tra tương tự bên trong sân bay, giúp đội tuyển quốc gia tiết kiệm thời gian khi đến nước Mỹ", O Globo cho biết.

HLV Ancelotti tuyên bố gây sốc, đội tuyển Brazil chỉ "bắt đầu" từ vòng tứ kết

Một đoạn hội thoại giữa HLV Ancelotti với các cầu thủ đội tuyển Brazil bị hé lộ, khi họ có buổi tập mở gần đây tại nơi đóng quân ở New Jersey, rằng "chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu thật sự từ vòng tứ kết".

Báo chí Brazil lo ngại HLV Ancelotti chủ quan Ảnh: Reuters

Điều này khiến báo chí Brazil suy đoán, liệu HLV Ancelotti có chủ quan hay không, trước mắt là các đối thủ ở vòng bảng gồm Ma Rốc (đội đứng thứ tư ở World Cup 2022), Haiti và Scotland. Nếu đi tiếp, các đối thủ ở vòng 32 đội và 16 đội của đội bóng vàng xanh hứa hẹn như Nhật Bản hay Hà Lan cũng hết sức đáng gờm.

Đội tuyển Brazil đang bị khuyết một vị trí hết sức quan trọng là hậu vệ phải, sau khi cầu thủ Wesley đã chia tay World Cup 2026. HLV Ancelotti đang thử nghiệm tiền vệ vừa triệu tập thay thế là Ederson ở vị trí này trong buổi tập ngày 11.6, theo O Globo.

"Hàng thủ chính là mối lo lớn nhất hiện nay của đội tuyển Brazil, vì trông rất mong manh. Việc mất Wesley là cú sốc lớn. Trong tay HLV Ancelotti chỉ còn các hậu vệ lớn tuổi và không thực sự tin cậy, do phong độ của họ cũng không ổn định là Danilo và Alex Sandro đều đã 34 và 35 tuổi. Ngoài ra, trung vệ Roger Ibanez cũng là một giải pháp, nhưng vẫn là sự chắp vá ở hàng thủ", cũng theo O Globo.

Đội tuyển Brazil sẽ ra quân với trận gặp Ma Rốc ở bảng C lúc 5 giờ ngày 14.6, gặp Haiti lúc 7 giờ 30 ngày 20.6, và gặp Scotland lúc 5 giờ ngày 25.6.