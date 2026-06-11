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Thể thao World Cup 2026

World Cup 2026: Son Heung-min khó chịu vì bất ngờ bị báo chí Hàn Quốc chê bai

Giang Lao
Giang Lao
11/06/2026 08:20 GMT+7

Một sự cố đã xảy ra trong buổi tập cuối của đội tuyển Hàn Quốc trước trận ra quân tại bảng A World Cup 2026 gặp CH Czech lúc 9 giờ ngày 12.6, khi ngôi sao Son Heung-min bất ngờ bị các phóng viên nước mình chê bai.

Theo đó, một sơ suất bất cẩn đã làm lộ cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai phóng viên Hàn Quốc đến đưa tin về buổi tập của đội tuyển nước này, và hiện đang gây sốt, cũng như tạo ra các cuộc tranh luận dữ dội trong dư luận.

World Cup 2026: Son Heung-min khó chịu vì bất ngờ bị báo chí Hàn Quốc chê bai- Ảnh 1.

Son Heung-min không mấy thoải mái khi biết được những chê bai không đáng có từ một số phóng viên Hàn Quốc

Ảnh: Reuters

Trong đó, khi theo dõi Son Heung-min và các đồng đội tập luyện, một người nói: "Tại sao anh ta lại chạy như thể đang dẫn đầu một trung đội quân sự vậy? Anh ta có nghĩ mình đang ở trong quân đội không?". Người còn lại đáp, và còn gây tranh cãi hơn: "Anh ta còn chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mấy tên ngốc này chẳng biết gì về quân đội cả".

Đoạn âm thanh này đã gây ra tranh cãi dữ dội ở Hàn Quốc, với những lời chỉ trích hướng tới các phóng viên vì những lời bình luận không hay được đưa ra liên quan đến Son Heung-min và các cầu thủ đội tuyển Hàn Quốc, trong lúc họ đang tập trung cao độ chuẩn bị thi đấu trận ra quân ở World Cup 2026.

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Liệu lời bình luận không hay có gây áp lực cho Son Heung-min và đồng đội?

Trong cuộc họp báo trước trận đấu ra quân của đội tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min lộ rõ sự khó chịu. Anh không muốn đề cập đến câu chuyện không mấy vui vẻ trên. 

Thay vào đó, ngôi sao này cho biết: "Đây vẫn chưa phải là giải đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển. Quyết định đó là do tôi tự đưa ra. Bất cứ ai cũng có quyền đưa ra ý kiến về tương lai của tôi, nhưng cuối cùng, chính tôi sẽ là người đưa ra quyết định đó".

World Cup 2026: Son Heung-min khó chịu vì bất ngờ bị báo chí Hàn Quốc chê bai- Ảnh 2.

Son Heung-min và các đồng đội ở đội tuyển Hàn Quốc đã sẵn sàng chinh phục World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Son Heung-min, hiện 33 tuổi, anh đã đến Mỹ thi đấu cho CLB Los Angeles FC tại giải MLS. Đây là kỳ World Cup lần thứ 4 anh thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc, sau các kỳ năm 2014, 2018 và 2022. 

Sau World Cup 2026, có tin Son Heung-min sẽ chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Mặc dù vậy, với quyết định mới nhất, cho thấy ngôi sao này sẽ còn thi đấu cho "Taegeuk Warriors" (biệt danh đội tuyển Hàn Quốc) đến Asian Cup 2027. Kỳ Asian Cup 2027 diễn ra vào đầu năm tới, với đội tuyển Hàn Quốc nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam và Yemen cùng UAE.

Tại World Cup 2026, ở trận ra quân gặp CH Czech, bất chấp sự cố rò rỉ bình luận không hay, Son Heung-min và đồng đội đặt mục tiêu vượt mọi khó khăn để giành trận thắng đầu tay. 

Sau trận gặp CH Czech, đội tuyển Hàn Quốc gặp chủ nhà Mexico lúc 8 giờ ngày 19.6, và trận cuối vòng bảng gặp Nam Phi lúc 8 giờ ngày 25.6. Tất cả các trận vòng bảng của đội tuyển Hàn Quốc đều diễn ra ở Mexico, hai trận đầu tại TP.Zapopan và trận cuối ở TP. Guadalupe.

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