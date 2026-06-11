World Cup 2026: Chủ tịch FIFA lên tiếng về giá vé, bác bỏ tranh cãi thị thực

Vé xem World Cup 2026 vẫn thấp nhất

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng, giá vé World Cup 2026 - trong một số trường hợp lên tới hơn 30.000 USD (khoảng hơn 789 triệu đồng) - đã được định giá hợp lý. Ông dẫn chứng một số ít vé với giá chỉ 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng) đang được bán ra để đáp lại những lời chỉ trích.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong cuộc họp báo ngay trước giờ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico City ngày 11.6 Ảnh: Reuters

"Tôi chỉ muốn nói rằng, giá vé vào cửa của chúng tôi là 60 USD, là giá vé thấp nhất trong bất kỳ môn thể thao nào của Mỹ ở vòng play-off. Giá vé trung bình của chúng tôi dưới 500 USD (khoảng hơn 13 triệu đồng), cũng là mức thấp nhất trong các môn thể thao của Mỹ tính trung bình", ông Infantino nhấn mạnh trong cuộc họp báo, khi nhận các câu hỏi giải thích về giá vé cực cao tại World Cup 2026 từ giới truyền thông thế giới.

Sự cố trọng tài Somalia là đáng tiếc

Trong khi đó, liên quan tới sự việc trọng tài người Somalia, Omar Artan, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ để làm nhiệm vụ ở World Cup 2026. Chủ tịch FIFA giải thích: "Thật không may về những gì đã xảy ra với trọng tài người Somalia. Chúng ta không kiểm soát được mọi thứ. Đôi khi thư giãn, thả lỏng là điều tốt, chúng ta làm việc chăm chỉ, cố gắng giải quyết mọi vấn đề. Đôi khi việc ngay lập tức la hét và quát tháo lại có tác dụng ngược lại so với việc tìm ra giải pháp".

Trước đó, FIFA đã xác nhận trường hợp trọng tài Artan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, vì lý do Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, vị trọng tài này đã "có liên hệ với các thành viên bị nghi ngờ của các tổ chức khủng bố". Vì vậy, trọng tài Artan sẽ không thể làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026 và đến Mỹ thi đấu, được cho là thành công của FIFA Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Infantino mô tả việc đội tuyển Iran vẫn tham gia World Cup 2026 giữa lúc cuộc xung đột quân sự với Mỹ, là một chiến thắng cho cơ quan bóng đá thế giới.

"Mọi người nói rằng Iran không thể đến World Cup. Như Tổng thống Trump đã nói, có những thách thức, không dễ dàng, nhưng tôi không biết ai khác có thể đảm bảo trong những hoàn cảnh này - mà chúng tôi không thể tác động - Iran có thể đến và thi đấu", ông Infantino chia sẻ.

Chủ tịch FIFA cũng khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đóng một vai trò quan trọng trong công tác chuẩn bị World Cup 2026. Ông nói: "Nếu không có sự tham gia và đóng góp của ông ấy, tôi nghĩ rằng, đơn giản là vậy, việc tổ chức World Cup ở Mỹ sẽ là bất khả thi".

Theo AFP, hiện chưa rõ Tổng thống Trump có đến dự khán một số trận đấu tại World Cup 2026 hay không, sau khi ông xác nhận sẽ tham dự, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.