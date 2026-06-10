Chủ tịch FIFA mời Chủ tịch VFF dự khán khai mạc World Cup tại Mexico

Chủ tịch VFF đã có mặt tại Mexico

Theo đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino đã gửi thư mời Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn đến tham dự lễ khai mạc và xem trận đấu mở màn World Cup 2026 tại Mexico. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức khởi tranh, mà còn được FIFA kỳ vọng trở thành một trong những lễ khai mạc hoành tráng nhất lịch sử World Cup.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra tại SVĐ Azteca ở thủ đô Mexico City vào lúc 11 giờ 30 ngày 11.6 theo giờ địa phương (tức 0 giờ 30 ngày 12.6 theo giờ Việt Nam). Ngay sau đó là trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Mexico và Nam Phi sẽ bắt đầu lúc 2 giờ.

Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn (phải) sẽ dự khán khai mạc World Cup 2026 tại Mexico theo lời mời của Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino ẢNH:VFF

Việc Chủ tịch FIFA gửi thư mời Chủ tịch VFF cùng nhiều lãnh đạo cao cấp của các liên đoàn bóng đá thành viên khác, tham dự sự kiện đặc biệt này cho thấy sự quan tâm của FIFA, đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo bóng đá Việt Nam trực tiếp hòa mình vào bầu không khí của kỳ World Cup được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có mặt tại Mexico vào ngày 10.6.

Sân Azteca trở lại tâm điểm của bóng đá thế giới

Lễ khai mạc năm nay được tổ chức tại sân Azteca, một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Đây là lần thứ ba SVĐ nổi tiếng của Mexico đăng cai trận khai mạc World Cup sau các kỳ năm 1970 và 1986.

Azteca gắn liền với nhiều khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới, từ chức vô địch của Brazil với cựu danh thủ Pele năm 1970 cho đến màn trình diễn huyền thoại của Diego Maradona cùng đội tuyển Argentina tại World Cup 1986. Sau quá trình cải tạo để phục vụ World Cup 2026, SVĐ này hiện có sức chứa gần 88.000 khán giả và được dự báo sẽ kín chỗ trong ngày khai hội.

Không khí tại Mexico City những ngày qua đã nóng lên từng giờ. Chính quyền địa phương đã triển khai hàng loạt hoạt động chào đón World Cup, trong khi người hâm mộ từ nhiều quốc gia đã đổ về thành phố này để chứng kiến những khoảnh khắc đầu tiên của giải đấu.

Sân Azteca huyền thoại sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

FIFA chuẩn bị lễ khai mạc chưa từng có

Khác với những kỳ World Cup trước đây, FIFA không xem lễ khai mạc đơn thuần là phần nghi thức trước trận đấu. Liên đoàn Bóng đá thế giới muốn biến sự kiện này thành một chương trình giải trí mang tầm vóc toàn cầu, kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật trình diễn hiện đại và các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ kéo dài khoảng một giờ đồng hồ với hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và tình nguyện viên tham gia biểu diễn. Toàn bộ sự kiện được dàn dựng bởi Marco Balich - đạo diễn sáng tạo nổi tiếng từng đứng sau nhiều lễ khai mạc Olympic và các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn.

Điểm đặc biệt của lễ khai mạc tại Mexico là việc đưa nghệ thuật cắt giấy truyền thống papel picado vào các tiết mục trình diễn. Đây được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đặc trưng nhất của Mexico, thường xuất hiện trong các lễ hội lớn và các dịp đặc biệt.

FIFA cho biết lễ khai mạc năm nay sẽ kể câu chuyện về sự kết nối giữa các nền văn hóa thông qua bóng đá, đồng thời tôn vinh bản sắc riêng của quốc gia đăng cai đầu tiên là Mexico.

Ngôi sao Shakira (giữa) sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc ẢNH: REUTERS

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút đặc biệt của lễ khai mạc World Cup 2026 chính là sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao âm nhạc nổi tiếng quốc tế.

FIFA xác nhận nữ ca sĩ Shakira sẽ trở lại sân khấu World Cup với vai trò nghệ sĩ chính, trình diễn ca khúc chính thức của giải đấu mang tên "Dai Dai" cùng Burna Boy. Đây được xem là màn tái xuất đáng chú ý của Shakira với World Cup sau thành công vang dội của ca khúc "Waka Waka" tại World Cup 2010.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná và Tyla. Đây đều là những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn trong làng nhạc quốc tế, đặc biệt tại khu vực Mỹ Latin.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, văn hóa bản địa và không khí cuồng nhiệt của bóng đá sẽ tạo nên một chương trình mang đậm dấu ấn riêng của World Cup 2026.

Kỳ World Cup lớn nhất lịch sử

Lễ khai mạc tại Mexico cũng đánh dấu sự khởi đầu của kỳ World Cup đặc biệt nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu có sự tham gia của 48 đội tuyển thay vì 32 đội như các kỳ World Cup trước.

Tổng cộng sẽ có 104 trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia đồng chủ nhà là Mexico, Mỹ và Canada. Đây cũng là lần đầu tiên World Cup được tổ chức ở ba quốc gia cùng lúc.

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc World Cup 2026 có tới ba lễ khai mạc riêng biệt. Sau sự kiện mở màn tại Mexico City, các chương trình khai mạc tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra tại Toronto (Canada) và Los Angeles (Mỹ), phản ánh bản sắc văn hóa riêng của từng nước chủ nhà.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết các lễ khai mạc sẽ được kết nối bằng một chủ đề chung, đó là sức mạnh của bóng đá trong việc gắn kết con người vượt qua mọi ranh giới về ngôn ngữ, văn hóa và địa lý.

Theo dự báo của các đơn vị tổ chức địa phương, riêng lễ khai mạc cùng trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi có thể thu hút hơn 1 tỉ lượt xem trên các nền tảng truyền hình và kỹ thuật số toàn cầu. Đây được xem là một trong những sự kiện thể thao được mong chờ nhất năm 2026. Hàng triệu người hâm mộ đã đổ về Mexico trong những ngày qua, trong khi nhu cầu mua vé theo dõi trận khai mạc luôn nằm trong nhóm cao nhất của giải đấu.