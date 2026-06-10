Mỹ chính thức lên tiếng vụ cấm trọng tài châu Phi làm việc ở World Cup 2026

Vụ việc liên quan đến trọng tài Omar Abdulkadir Artan đang trở thành tâm điểm chú ý của làng bóng đá thế giới. Trọng tài người Somalia, người vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) vinh danh là trọng tài xuất sắc nhất năm 2025, đã bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại World Cup 2026 dù nằm trong danh sách được FIFA lựa chọn.

Theo thông tin từ giới chức Mỹ, Omar Abdulkadir Artan bị từ chối nhập cảnh sau quá trình kiểm tra an ninh bổ sung khi đặt chân đến sân bay quốc tế Miami cuối tuần qua. Một quan chức cho biết cơ quan chức năng phát hiện những thông tin khiến trọng tài này không đáp ứng điều kiện nhập cảnh theo quy định hiện hành.

Trả lời các câu hỏi từ Telegraph ngày 10.6, quan chức của Mỹ cho biết: "Qua quá trình kiểm tra bổ sung, Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã phát hiện những thông tin bất lợi, bao gồm các mối liên hệ với những cá nhân bị nghi ngờ có thể ảnh hưởng đến an ninh của World Cup 2026. Vì vậy, người này không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ".

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Trong khi đó, ông Rodney Scott, Ủy viên CBP, cho biết: “Tôi không thực sự quan tâm bạn làm nghề gì. Luật vẫn là luật. Nếu bạn không đáp ứng đủ điều kiện nhập cảnh, chúng tôi sẽ không cho bạn vào chỉ vì chúng tôi muốn bạn làm trọng tài một trận đấu”.

Trọng tài Omar Abdulkadir Artan hiện đã trở về quê hương Somali ẢNH: REUTERS

Theo các nguồn tin từ Reuters, Omar Abdulkadir Artan đã trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài khoảng 11 giờ tại sân bay Miami trước khi bị đưa trở lại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Chia sẻ với báo chí sau khi rời Mỹ, trọng tài người Somalia cho biết ông được hỏi rất nhiều về lý lịch cá nhân, quê hương và các vấn đề liên quan đến Somalia. Omar Abdulkadir Artan khẳng định bản thân không có bất kỳ liên hệ nào với các tổ chức khủng bố.

Vị vua áo đen 39 tuổi cũng cho biết ông đã xuất trình đầy đủ giấy tờ, bao gồm thị thực hợp lệ và các tài liệu từ FIFA liên quan đến nhiệm vụ tại World Cup 2026.

"Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi muốn cảm ơn FIFA, CAF và người dân Somalia vì đã luôn ủng hộ tôi", Omar Abdulkadir Artan chia sẻ khi quá cảnh tại Istanbul trên đường trở về quê nhà.

Trọng tài Omar Abdulkadir Artan khiến CĐV Somali tiếc nuối

Ngay sau khi vụ việc gây xôn xao, FIFA đã lên tiếng xác nhận Omar Abdulkadir Artan sẽ không thể tham gia điều hành các trận đấu tại World Cup 2026. Người phát ngôn FIFA cho biết tổ chức này không tham gia vào các thủ tục nhập cư của quốc gia đăng cai và đã được thông báo rằng tình trạng của Omar Abdulkadir Artan sẽ không thay đổi trong thời gian tới.

Việc trọng tài Omar Abdulkadir Artan không thể tham dự World Cup được xem là tổn thất lớn đối với bóng đá Somalia. Nếu góp mặt tại giải đấu, ông sẽ trở thành trọng tài người Somalia đầu tiên trong lịch sử làm nhiệm vụ tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bộ Thể thao Somalia cho biết họ rất tiếc nuối trước diễn biến này và đánh giá những thành tựu của Omar Abdulkadir Artan là niềm tự hào của thể thao nước nhà.

Omar Abdulkadir Artan (giữa) cảm ơn FIFA, CAF vì đã tin tưởng và tỏ ra tiếc nuối khi không thể làm việc ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Somalia (SFF) gọi đây là một cột mốc lịch sử bị bỏ lỡ. Theo SFF, việc được FIFA lựa chọn làm trọng tài World Cup là thành quả của nhiều năm nỗ lực, sự chuyên nghiệp và uy tín mà Omar Abdulkadir Artan đã xây dựng trong sự nghiệp.

Dù không thể hiện diện tại World Cup 2026, Omar Abdulkadir Artan vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng bóng đá châu Phi. Với những gì đã thể hiện trong những năm qua, trọng tài xuất sắc nhất châu Phi năm 2025 vẫn được chào đón khi trở về và kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện ở các giải đấu lớn của FIFA trong tương lai.