Lịch thi đấu đội bóng ‘khổ nhất’ World Cup 2026: Khán giả nơm nớp lo Iran bỏ giải…

Lịch trình hành xác

Iran sẽ ra quân gặp New Zealand 8 giờ ngày 16.6 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Los Angeles - Mỹ. Đến 2 giờ ngày 22.6, thầy trò HLV Amir Ghalenoei tiếp tục ở lại thành phố này để chạm trán tuyển Bỉ, đội được đánh giá mạnh nhất bảng G. 10 giờ ngày 27.6, Iran sẽ di chuyển lên Seattle - Mỹ để đá trận cuối vòng bảng gặp Ai Cập. Đây được xem là trận đấu có thể quyết định tấm vé đi tiếp còn lại của bảng đấu, trong bối cảnh New Zealand bị đánh giá thấp hơn và Bỉ là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng.

Nếu chỉ nhìn vào lịch thi đấu, Iran được xem là đội có lợi thế nhất định khi 2 trận đầu tiên đều diễn ra tại Los Angeles. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như vậy.

Khác với hầu hết các đội tuyển tham dự World Cup 2026, Iran không đặt đại bản doanh tại Mỹ, nơi diễn ra toàn bộ các trận đấu vòng bảng của họ. Sau nhiều tuần đàm phán với FIFA, Liên đoàn Bóng đá Iran buộc phải chuyển địa điểm đóng quân từ Tucson (bang Arizona, Mỹ) sang thành phố biên giới Tijuana của Mexico nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến visa và thủ tục nhập cảnh.

Điều đó đồng nghĩa tuyển Iran sẽ phải tập luyện tại Mexico, sau đó liên tục di chuyển qua biên giới để thi đấu trên đất Mỹ rồi quay trở lại đại bản doanh. FIFA đã phê duyệt phương án này và đội tuyển Iran hiện sử dụng cơ sở vật chất của CLB Club Tijuana làm nơi tập luyện trong suốt giải đấu.

Taremi và các đồng đội gặp nhiều rắc rối chưa từng có trong lịch sử World Cup ẢNH: REUTERS

Những rắc rối của Iran chưa dừng lại ở đó. Trước thềm World Cup, một số thành viên trong ban lãnh đạo và bộ phận hỗ trợ của đội tuyển không được cấp visa nhập cảnh Mỹ, buộc họ phải ở lại Mexico trong khi các cầu thủ được phép sang Mỹ thi đấu. Nhiều quan chức bóng đá Iran đã lên tiếng chỉ trích việc này và cho rằng đội tuyển đang gặp những trở ngại chưa từng có trong lịch sử các kỳ World Cup.

CĐV Iran cũng vất vả

Ngay cả người hâm mộ Iran cũng đối mặt khó khăn. Chỉ vài ngày trước ngày khai mạc, Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết suất vé chính thức dành cho CĐV nước này đã bị thu hồi, khiến nhiều người đã chuẩn bị kế hoạch sang Mỹ cổ vũ rơi vào thế bị động. FIFA sau đó xác nhận đang làm việc với phía Iran để tìm giải pháp phù hợp.

Trong bối cảnh đó, mỗi trận đấu của Iran tại World Cup 2026 đều mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ phải cạnh tranh với Bỉ và Ai Cập trên sân cỏ, đội bóng của HLV Amir Ghalenoei còn phải vượt qua hàng loạt thách thức ngoài chuyên môn.

Tuy nhiên, chính những nghịch cảnh ấy cũng khiến Iran trở thành một trong những đội tuyển đáng chú ý nhất giải đấu. Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh hay đội trưởng Ehsan Hajsafi, đại diện Tây Á vẫn nuôi tham vọng viết nên trang sử mới sau 7 lần tham dự World Cup.

Nếu vượt qua vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử, đó sẽ không chỉ là chiến thắng về chuyên môn, mà còn là minh chứng cho khả năng vượt khó của một trong những đội tuyển trải qua quá trình chuẩn bị cam go nhất World Cup 2026.