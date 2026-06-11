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Thể thao World Cup 2026

Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất: Thức thâu đêm xem Messi và Ronaldo, bật những kênh nào?

Hồng Nam
Hồng Nam
11/06/2026 13:49 GMT+7

Lịch thi đấu World Cup 2026 được cập nhật liên tục trên Báo Thanh Niên, trong đó, tâm điểm chú ý là những trận đấu có Argentina và Bồ Đào Nha, nơi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có thể lần cuối bước lên thảm cỏ sân chơi lớn nhất thế giới.

Lịch thi đấu mới nhất của Argentina và Bồ Đào Nha

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào rạng sáng mai (12.6), với trận khai mạc giữa Mexico và Phi. Màn so tài sẽ đánh dấu bữa tiệc bóng đá kéo dài 5 tuần tại Mỹ, Canada và Mexico, với lịch thi đấu hấp dẫn trải dài trong ngày. Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup có 48 đội tham gia, tạo nên 104 trận đấu (nhiều hơn 40 trận so với các kỳ trước).

World Cup 2026 nhiều khả năng cũng là lần cuối cùng, người hâm mộ được nhắc đến màn đọ sức giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trên sân cỏ. 

Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J, cùng với Algeria, Áo và Jordan. Bồ Đào Nha nằm ở bảng A, cùng với Congo, Uzbekistan và Colombia. 

Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất: Thức thâu đêm xem Messi và Ronaldo, bật những kênh nào?- Ảnh 1.

Lionel Messi cùng Argentina khởi đầu hành trình bảo vệ ngai vàng bằng trận gặp Algeria

ẢNH: REUTERS

Theo lịch thi đấu, Argentina đá trận ra quân gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6. Ở lượt trận thứ hai, Lionel Messi cùng đồng đội chạm trán Áo lúc 0 giờ ngày 23.6. Đến lượt hạ màn vòng bảng, Argentina so tài Jordan lúc 9 giờ ngày 28.6. Như vậy, 2 trong 3 trận của Argentina diễn ra buổi sáng, rất tiện để khán giả theo dõi "vũ điệu cuối" của Messi trong màu áo trắng - xanh. 

Bồ Đào Nha đối đầu Congo trong trận ra quân lúc 0 giờ ngày 18.6. Ở lượt trận thứ hai, Cristiano Ronaldo cùng dàn sao Bồ Đào Nha đối đầu Uzbekistan lúc 0 giờ ngày 24.6. Đến trận hạ màn, Bồ Đào Nha gặp Colombia lúc 6 giờ 30 ngày 28.6. 

Do bảng đấu của Argentina cạnh Bồ Đào Nha, nên các trận đấu của Ronaldo và Messi chỉ cách nhau 1 ngày, hoặc thậm chí diễn ra cùng ngày ở lượt trận cuối cùng. 

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Messi đã tham dự 5 kỳ World Cup từ năm 2006 đến 2022, ra sân 26 trận, nhiều nhất lịch sử giải đấu, ghi 13 bàn thắng và hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu bằng chức vô địch cùng Argentina tại Qatar năm 2022. Siêu sao sinh năm 1987 cũng sở hữu hàng loạt kỷ lục về số lần ra sân, số trận đeo băng đội trưởng và kiến tạo tại World Cup. 

Ronaldo cũng góp mặt ở 5 kỳ World Cup liên tiếp từ năm 2006 đến 2022, thi đấu 22 trận và ghi 8 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau, một cột mốc thể hiện sự bền bỉ và đẳng cấp hiếm có của một trong những chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại.

World Cup 2026 được phát trực tiếp trên các kênh của VTV, VTVgo, FPT Play, MyTV, TV360...

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