World Cup 2026: Iraq gây sốc cho Pháp và Na Uy ở bảng 'tử thần', tại sao không?

Đội tuyển Iraq không dễ khuất phục

Lần gần nhất Iraq góp mặt ở World Cup, Diego Maradona đi vào lịch sử với "bàn tay của Chúa", cùng pha độc diễn ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh năm 1986. Sau bốn thập kỷ, Iraq đã trở lại, với nhuệ khí không thay đổi. Dù không mạnh, nhưng chắc chắn đáng gờm và rất khó bị đánh bại.

Nếu World Cup 2026 không mở rộng lên 48 đội (8,5 suất cho châu Á), có lẽ Iraq đã không đoạt vé đến vòng chung kết. Đại diện Tây Á khó chen chân vào nhóm anh tài Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Úc, Iran, Ả Rập Xê Út, cũng không bằng những đội bóng đang lên như Qatar hay Jordan. Ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, Iraq chỉ đứng hạng ba, sau Hàn Quốc và Jordan.

Iraq (áo xanh) nằm ở bảng đấu khó khăn ẢNH: REUTERS

Đội bóng vùng vịnh phải đá play-off, để tìm kiếm tấm vé vớt trong kỳ World Cup vốn dĩ được mở rộng để trao thêm cơ hội cho những nền bóng đá tầm trung. Iraq đã nắm lấy chính cơ hội trời cho này, để thắng UAE và Bolivia trong các trận play-off sinh tử.

Số phận buộc Iraq phải đi đường vòng, để rồi rơi vào bảng đấu khó khăn nhất World Cup với Pháp (đương kim á quân thế giới), Senegal (đương kim á quân châu Phi) và Na Uy, đội bóng Bắc Âu đã toàn thắng vòng loại châu Âu với Erling Haaland, Martin Odergaard trong đội hình. Iraq đá trận ra quân gặp Na Uy lúc 5 giờ ngày 17.6, gặp Pháp ở lượt thứ hai lúc 4 giờ ngày 23.6, trước khi đá trận chốt bảng gặp Senegal lúc 2 giờ ngày 27.6.

Dù bị đánh giá thấp nhất bảng, nhưng Iraq có đủ yếu tố gây bất ngờ. 8 năm trước, đội bóng hàng xóm của Iraq - Iran - cũng rơi vào bảng nặng ở World Cup 2018. Song, Iran đã thắng Ma Rốc (1-0) ở trận ra quân, chỉ thua 0-1 sát nút trước Tây Ban Nha tại lượt hai vì bàn thua phút cuối, trước khi hòa Bồ Đào Nha 1-1 trong trận hạ màn.

Iran không có ngôi sao, nhưng sở hữu tinh thần thi đấu rực lửa, bung sức đá "sát ván" từng trận (thay vì phải vừa đá, vừa tính toán như các đội mạnh). Cộng với một HLV có tư duy châu Âu thực dụng đậm đặc như Carlos Queiroz, Iran năm ấy đã suýt gây sốc để vượt vòng bảng.

Iraq cũng có thể viết nên câu chuyện của riêng mình. Đội bóng Tây Á đá 3 trận chạy đà cho World Cup, trong đó, trận hòa Tây Ban Nha (1-1) cho thấy Aymen Hussein cùng đồng đội có tinh thần rắn rỏi, không ngán ngại đối thủ lớn.

Iraq là hiện tượng thú vị ẢNH: REUTERS

Đấu pháp phòng ngự phản công trên nền tảng những nhân tố ăn ý sát cánh cùng nhau nhiều năm mà HLV Graham Arnold xây dựng giúp Iraq dù không nhiều hảo thủ, nhưng lại là "bó đũa" khó bẻ.

Chờ đợi bất ngờ

Cách đây một năm, khi Graham Arnold được bổ nhiệm làm HLV trưởng Iraq, rất ít người tin rằng ông có thể đưa đội bóng Tây Á giành vé dự World Cup. Tinh thần toàn đội khi đó chạm đáy sau thất bại 1-2 trước Palestine, trận đấu mà Iraq đánh mất lợi thế ở những phút cuối.

"Sư tử Lưỡng Hà" từng nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp với Jordan ở vòng loại thứ ba, nhưng việc chỉ giành được 1 điểm sau hai trận khiến HLV Jesus Casas bị sa thải.

Trong buổi làm việc đầu tiên với các học trò, chiến lược gia người Úc viết lên bảng từ "niềm tin" và hỏi các cầu thủ liệu họ có thực sự tin rằng mình đủ khả năng giành vé tới World Cup hay không.

Người hâm mộ Iraq chờ kỳ tích đội nhà ở World Cup ẢNH: REUTERS

Nhà cầm quân 62 tuổi áp dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, trước khi mạnh dạn chuyển sang hệ thống 4-4-2 với hai tiền đạo cắm trong giai đoạn gần đây. Từng bước một, các cầu thủ Iraq tiếp nhận triết lý của Arnold, đề cao tính kỷ luật tập thể và thay đổi tư duy thi đấu, với mục tiêu cuối cùng là đưa đội tuyển góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau khi hoàn thành kỳ tích, Arnold xúc động: "Các cầu thủ phải trải qua áp lực và căng thẳng khủng khiếp. Trên vai họ là kỳ vọng của 46 triệu người dân Iraq, những người đã chờ đợi suốt 40 năm để được chứng kiến đội tuyển quốc gia góp mặt tại World Cup. Mỗi trận đấu trên hành trình ấy đều giống như ranh giới giữa nỗi đau tan vỡ và cơ hội sống còn".

Người dân Iraq đã sẵn sàng cho những đêm không ngủ, khi thầy trò Arnold nghênh chiến những đội tuyển mạnh nhất thế giới ở bảng "tử thần".