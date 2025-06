Đối thủ từng thua đội tuyển Việt Nam đoạt vé lịch sử tới World Cup

Jordan có mặt ở World Cup

Tối 5.6, các trận đấu ở bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á đồng loạt diễn ra. Trước lượt đấu thứ 9, Hàn Quốc dẫn đầu với 16 điểm, Jordan đứng nhì với 13 điểm, còn Iraq (12 điểm) và Oman (10 điểm) lần lượt xếp thứ ba và thứ tư.

Ở các lượt đấu trước, Jordan và Iraq là hai đội chạy đua quyết liệt cho vị trí nhì bảng, do ngôi đầu gần như được mặc định dành cho Hàn Quốc. Nếu Jordan đánh bại Oman, còn Iraq thua Hàn Quốc trên sân nhà, hai tấm vé trực tiếp đến World Cup sẽ được trao cho Hàn Quốc và Jordan.

Đội tuyển Jordan đoạt vé đến World Cup 2026 ẢNH: AFC

Ở trận đấu sớm, Jordan đã hoàn thành điều kiện cần. Trận derby Tây Á tại Muscat (Oman) được dự đoán căng thẳng và khó đoán, lại kết thúc với tỷ số áp đảo với chiến thắng 3-0 dành cho Jordan. Chủ nhà Oman chỉ chơi tốt trong hiệp 1 khi cầm bóng vượt trội, trước khi bị trừng phạt bởi Ali Iyad Olwan với bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 45+7.

Với lợi thế dẫn 1 bàn, Jordan thoải mái chơi phòng ngự phản công, trong khi Oman phải dồn lên, để lộ nhiều khoảng trống sau lưng. Ali Iyad Olwan trở thành người hùng Jordan khi ghi hai bàn thắng nữa, đều từ những pha lên bóng chớp nhoáng và sắc lẹm, giúp Jordan hạ Oman với tỷ số chung cuộc 3-0.

Chiến thắng giòn giã của Jordan đặt đội tuyển Iraq vào thế khó, bắt buộc phải có điểm trước Hàn Quốc để nuôi hy vọng bám đuổi.

Vậy nhưng, dù được đá trên sân nhà trước đối thủ thiếu hụt cả Son Heung-min lẫn Kim Min-jae, đội tuyển Iraq vẫn phơi áo trước Hàn Quốc với tỷ số 0-2. Tấm thẻ đỏ tai hại của Ali Al-Hammadi khiến Iraq chỉ có thể trụ được hiệp 1, trước khi đối thủ liên tục ghi bàn để định đoạt trận đấu.

Như vậy, hai đại diện giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 ở bảng B là Hàn Quốc (đầu bảng) và Jordan (nhì bảng). Các đội Iraq (hạng ba, 12 điểm), Oman (hạng tư, 10 điểm) và Palestine (hạng năm, 9 điểm) sẽ đua tranh lấy vé vào vòng play-off. Ở lượt cuối, Oman phải làm khách trên sân của Palestine, còn Iraq làm khách trước Jordan.

Hàn Quốc và Jordan đoạt vé dự sân chơi thế giới ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Với đội tuyển Jordan, tấm vé đến World Cup 2026 là chiến tích lịch sử, khi lần đầu tiên nền bóng đá đầy tiềm năng của vùng vịnh đặt chân đến đấu trường thế giới. Đáng nể hơn, Jordan đoạt vé đến World Cup chỉ hơn 1 năm sau khi giành ngôi á quân Asian Cup 2023 (loại Hàn Quốc, Iraq để vào đến chung kết).

Trong quá khứ, Jordan từng thua đội tuyển Việt Nam ở vòng 16 đội Asian Cup 2019 trên chấm luân lưu, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút. Jordan và Việt Nam cũng từng so tài ở vòng loại Asian Cup 2019 hay đá giao hữu với tổng cộng ba trận trong 10 năm qua, đều ngã ngũ với tỷ số hòa.

Những tấm vé đã có chủ

Trong đêm 5.6, 5 trong số 6 tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026 ở vòng loại khu vực châu Á đã tìm được chủ nhân.

Ở bảng A, Iran và Uzbekistan đã giành suất đến Bắc Mỹ. Trong đó, Uzbekistan cũng có lần đầu tiên dự World Cup, khi có 14 điểm sau 9 trận, hơn đội xếp thứ ba UAE 4 điểm, trong bối cảnh giải chỉ còn 1 lượt trận.

Ở bảng B, Hàn Quốc và Jordan ghi danh. Còn ở bảng C, Nhật Bản đã sớm có suất dự World Cup với 21 điểm sau 9 trận. Suất trực tiếp còn lại là cuộc đua giữa Úc (16 điểm) và Ả Rập Xê Út (13 điểm). Hai đội sẽ trực tiếp "so găng" ở trận hạ màn lúc 1 giờ 15 ngày 11.6 trên sân của Ả Rập Xê Út, để tìm tấm vé trực tiếp còn lại ở bảng C đến World Cup.

Còn với những tấm vé đá play-off, lần lượt UAE, Qatar (bảng A) và Indonesia (bảng C) đã chắc chắn có tên. 6 đội bóng đoạt vé đá play-off sẽ được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội sẽ đá vòng tròn một lượt để tìm ra 2 đội nhất tiếp tục có vé đến World Cup 2026, còn 2 đội nhì đấu play-off với nhau, chọn ra đội thắng đấu tiếp play-off liên lục địa.