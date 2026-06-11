Trực tiếp World Cup 2026, đội tuyển Mexico đấu Nam Phi: Chờ địa chấn ngày khai màn

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Được thi đấu trên sân nhà với lực lượng CĐV hùng hậu là điểm tựa cực lớn về mặt tinh thần cho các cầu thủ đội tuyển Mexico. Theo tôi được biết, sân Azteca có độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển. Các cầu thủ chủ nhà Mexico chắc chắn đã quen thuộc khi thường xuyên tập luyện, thi đấu ở điều kiện độ cao, không khí loãng. Đây sẽ là thách thức lớn đối với đội tuyển Nam Phi".

Thủ môn Ochoa sẵn sàng cùng đội tuyển Mexico chinh phục Nam Phi ở trận mở màn World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Bỏ qua yếu tố sân nhà, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết xét về chuyên môn, đội tuyển Mexico vẫn được đánh giá cao hơn so với Nam Phi. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia lão luyện Javier Aguirre, đội Mexico xây dựng lối chơi thực dụng, nơi hàng phòng ngự là ưu tiên số 1. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm chinh chiến ở châu Âu giúp Mexico có xương sống vững vàng. Tuyến giữa được định hình bởi thủ lĩnh Edson Alvarez có khả năng đánh chặn và điều tiết nhịp độ trận đấu. Trên hàng công, kinh nghiệm của Raul Jimenez, sức trẻ của Santiago Gimenez và tài năng của Gilberto Mora hứa hẹn giúp Mexico có nhiều phương án xuyên thủng hàng phòng ngự Nam Phi. Tuy vậy đội tuyển Mexico cũng bị đánh giá thiếu ngôi sao tầm cỡ có thể định đoạt trận đấu. Vì thế họ cũng gặp khó nếu chạm trán đối thủ chơi chặt chẽ và kỷ luật.

"Theo tôi, đội tuyển Mexico sẽ nhập cuộc chủ động, còn Nam Phi sẽ tổ chức phòng ngự đông người. Hiệp 1 sẽ là quãng thời gian đội chủ nhà thi đấu kiểm soát, phá sức đối thủ. Hiệp 2 sẽ là thời điểm các học trò HLV Javier Aguirre gia tăng sức ép, tấn công đa dạng để xuyên phá hàng phòng ngự Nam Phi. Tôi tin rằng Mexico sẽ biết cách ghi bàn và giành chiến thắng. Tuy nhiên tỷ số trận đấu không cao, có thể 1-0 hoặc 2-1", chuyên gia Đoàn Minh Xương dự báo.

Các cầu thủ chủ nhà Mexico sẵn sàng bùng nổ trên thánh địa Azteca ẢNH: REUTERS

Còn nhớ ở lần chạm trán gần nhất, trận khai mạc World Cup 2010 tại Nam Phi, đội tuyển Mexico chia điểm với đối thủ khi hòa 1-1. Theo đánh giá của cựu tiền đạo Trần Minh Chiến, đội tuyển Nam Phi cho thấy sự tiến bộ qua thành tích dẫn đầu ở vòng loại. Nam Phi dưới sự dẫn dắt của HLV Hugo Broos sở hữu lối đá khó chịu. Đại diện châu Phi mạnh ở các tình huống chuyển trạng thái nhanh dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và tốc độ ở hai biên. Tiền đạo Lyle Foster với thể hình lý tưởng và kinh nghiệm chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh là ngòi nổ nguy hiểm, sẵn sàng trừng phạt nếu hàng thủ Mexico lơi lỏng. Đội tuyển Nam Phi còn có thủ môn Ronwen Williams chơi vững chãi, là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội. Phong độ của Nam Phi là mối lo cho người hâm mộ đội bóng này khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Lyle Foster (9) cùng đội tuyển Nam Phi thoải mái tinh thần khi không đặt mục tiêu cao ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ông Trần Minh Chiến nhận định việc không được đánh giá cao trước đối thủ và cũng không áp lực thành tích ở World Cup sẽ giúp tinh thần các cầu thủ Nam Phi thoải mái; thậm chí chính kỳ vọng của khán giả nhà mới khiến Mexico gặp áp lực. "Trận ra quân bao giờ cũng khó đá bởi cầu thủ hai đội chơi thận trọng. Tôi tin đội tuyển Nam Phi sẽ có được kết quả thuận lợi trước chủ nhà Mexico. Tôi dự đoán đội tuyển Nam Phi sẽ cầm chân Mexico với tỷ số 1-1", ông Chiến nói.

Đội hình ra sân dự kiến:

+Mexico: Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Gutierrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jimenez, Quinones

+Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi