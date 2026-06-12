Bảng xếp hạng World Cup mới nhất: Hàn Quốc tạo tiếng vang, đứng thứ mấy bảng A?

Đội tuyển Hàn Quốc đứng nhì bảng A

Tính đến lúc này, bảng A World Cup 2026 đã khép lại lượt trận đầu tiên. Đội tuyển Hàn Quốc là đại diện châu Á đầu tiên xuất trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành trinh. Trong trận đấu ra quân diễn ra sáng nay, Son Heung-min cùng các đồng đội đã tạo tiếng vang khi ngược dòng đánh bại đại diện châu Âu CH Czech với tỷ số 2-1. Các bàn thắng của đội bóng xứ sở kim chi lần lượt được ghi bởi Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu.

3 điểm trọn vẹn ngày mở màn giúp đội tuyển Hàn Quốc nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Lúc này, đội bóng xứ sở kim chi hiện xếp thứ hai ở bảng A, với 3 điểm và hiệu số +1.

Đội tuyển Hàn Quốc có màn ra quân suôn sẻ tại VCK World Cup 2026, khi ngược dòng đánh bại CH Czech ẢNH: REUTERS

Vị trí dẫn đầu bảng A thuộc về đội tuyển Mexico, với 3 điểm và hiệu số +2. Ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng 12.6, đội đồng chủ nhà đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước Nam Phi.

Hwang In-beom - người hùng đưa đội tuyển Hàn Quốc ngược dòng tại World Cup 2026 là ai?

Đội tuyển CH Czech (0 điểm, hiệu số -1), Nam Phi (0 điểm, hiệu số -2) lần lượt xếp ở vị trí thứ ba và thứ tư tại bảng A.

Đại diện châu Á đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng bảng A, khi có cùng 3 điểm nhưng kém hơn chủ nhà Mexico về hiệu số bàn thắng bại ẢNH: REUTERS

Lượt trận thứ hai của bảng A hứa hẹn hấp dẫn, khi hai đội đang dẫn đầu sẽ đụng độ nhau. Cuộc so tài giữa đội tuyển Hàn Quốc và chủ nhà Mexico diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 19.6. Trận đấu còn lại của bảng A là màn đối đầu giữa đội tuyển CH Czech và Nam Phi lúc 23 giờ ngày 18.6.



