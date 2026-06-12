HLV Park Hang-seo lên tiếng sau màn ngược dòng không tưởng của Hàn Quốc, Quế Ngọc Hải nói gì?

"Tôi thực sự hạnh phúc và vinh dự khi được trở lại World Cup để phục vụ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Xin chúc mừng các chiến binh Taeguk với chiến thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay. Tôi thực sự tự hào về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ", HLV Park Hang-seo viết.

Ông tỏ ra ấn tượng khi đội tuyển Hàn Quốc lội ngược dòng thành công. Đại diện châu Á bị dẫn trước sau cú đánh đầu của Ladislav Krejci, nhưng đã thi đấu cực bản lĩnh để giành trọn 3 điểm nhờ các pha lập công của Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu. HLV Park Hang-seo thốt lên: "Màn thắng ngược này thật tuyệt vời".

HLV Park Hang-seo bên cạnh Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino ẢNH: FB PARK HANG-SEO

HLV Park Hang-seo dự khán trận đấu giữa đội tuyển Hàn Quốc và CH Séc ẢNH: FB PARK HANG-SEO

Kèm theo bài đăng là những hình ảnh cho thấy ông Park có mặt tại sân vận động theo dõi trận đấu, đồng thời tham gia các hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc bên lề World Cup 2026.

Dòng trạng thái của HLV Park Hang-seo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Đáng chú ý, trung vệ Quế Ngọc Hải đã bình luận ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Papa đẳng cấp quá!", kèm biểu tượng trái tim. Bình luận này nhanh chóng nhận được tương tác của nhiều người hâm mộ.

Bên dưới bài đăng, nhiều CĐV Việt Nam cũng bày tỏ niềm vui khi thấy ông Park xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Một tài khoản viết: "Cổ vũ Hàn Quốc hết mình do có thầy Park". Trong khi đó, một người hâm mộ khác bình luận: "Phép thuật của thầy Park đang xuất hiện!".

HLV Park Hang-seo hiện đảm nhiệm vai trò Trưởng ban hỗ trợ đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Đây là lần trở lại đặc biệt của nhà cầm quân 68 tuổi với sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới sau nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Trong quá khứ, ông Park từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink trong hành trình lịch sử giúp đội tuyển Hàn Quốc giành hạng tư tại World Cup 2002. Bởi vậy, sự xuất hiện của ông tại World Cup 2026 mang nhiều ý nghĩa đối với người hâm mộ xứ kim chi.

Chiến thắng trước CH Séc cũng giúp Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi, tạm xếp thứ 2 bảng A với 3 điểm. Cùng tinh thần chiến đấu được HLV Park Hang-seo ca ngợi, đội bóng xứ kim chi đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến sâu tại giải đấu năm nay.