Dự đoán tỷ số Canada - Bosnia & Herzegovina (2 giờ ngày 13.6): Thầy trò HLV Herdman còn nỗi lo

"Nín thở" chờ Davies

4 năm trước tại Qatar, Canada gây ấn tượng mạnh dù phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Thầy trò HLV John Herdman khi đó thậm chí chơi ngang ngửa tuyển Bỉ trong trận ra quân, nhưng lại thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm để chuyển hóa thế trận thành kết quả tích cực.

Sau kỳ World Cup ấy, Canada tiếp tục trưởng thành dưới thời HLV Jesse Marsch. Nhà cầm quân người Mỹ mang đến lối chơi giàu năng lượng, tốc độ và pressing quyết liệt. Thành tích bất bại trong 11 trận giao hữu gần nhất (6 chiến thắng và 5 trận hòa) cho thấy Canada đang sở hữu sự tự tin rất lớn.

Trận đấu được phát trên VTV và FPT Play Ảnh: FPT PLAY

Nếu Davies (19) không thi đấu, Canada giảm cơ hội chiến thắng ở trận ra quân ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực ấy đang bị phủ bóng bởi nỗi lo mang tên Alphonso Davies. Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich vẫn là cầu thủ đẳng cấp thế giới hiếm hoi trong đội hình Canada hiện nay. Tốc độ, khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm chinh chiến tại châu Âu giúp Davies trở thành linh hồn trong cách vận hành lối chơi của Jesse Marsch. Vấn đề là hậu vệ 25 tuổi chưa hoàn toàn đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước ngày khai mạc.

Truyền thông Canada liên tục cập nhật tình hình của Davies và khả năng ra sân của anh vẫn để ngỏ đến sát giờ bóng lăn. Đó là điều khiến người hâm mộ Canada lo lắng. Trong bối cảnh trung vệ trụ cột Moise Bombito phải chia tay World Cup vì chấn thương, tiền vệ tấn công Marcelo Flores cũng vắng mặt vì đứt dây chằng đầu gối, vai trò của Davies càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

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Đừng coi thường Dzeko

Nếu Canada đặt niềm tin vào một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bosnia & Herzegovina lại gửi gắm hy vọng vào một biểu tượng của quá khứ. Ở tuổi 40, Edin Dzeko vẫn là trung tâm trong hệ thống chiến thuật của HLV Sergej Barbarez. Sự hiện diện của cựu tiền đạo Manchester City khiến Bosnia & Herzegovina trở thành một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm nhất giải đấu. Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử họ góp mặt tại World Cup, sau lần đầu tiên vào năm 2014. Thế nhưng, Dzeko vẫn còn ở đó, như một nhân chứng sống của cả một thế hệ.

Bosnia & Herzegovina đến World Cup 2026 theo cách ít người ngờ tới. Họ đánh bại Ý trên chấm luân lưu ở vòng play-off để giành vé đến Bắc Mỹ, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất vòng loại. Điều đáng chú ý là đội bóng vùng Balkan không sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật, nhưng lại cực kỳ khó chịu trong cách tiếp cận trận đấu. Họ phòng ngự chặt chẽ, duy trì cự ly đội hình tốt và tận dụng tối đa những pha phản công tốc độ từ 2 biên trước khi tìm đến Dzeko trong vòng cấm. Đó chính là kiểu đối thủ mà Canada không muốn gặp trong trận khai mạc. Jesse Marsch luôn yêu cầu các học trò chơi chủ động, pressing tầm cao và đẩy đội hình lên phía trước. Nhưng lối đá ấy cũng để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ. Bosnia & Herzegovina từng khai thác rất tốt điều này trong các chiến thắng trước Wales và đặc biệt là Ý ở vòng play-off.

Trong bảng đấu còn có Thụy Sĩ được đánh giá cao nhất và Qatar bị xem là yếu nhất, cuộc đối đầu giữa Canada và Bosnia & Herzegovina được đánh giá mang tính sống còn. Vì thế, dù không có nhiều ngôi sao xuất hiện, trận đấu này cũng rất đáng xem.