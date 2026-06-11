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Thể thao World Cup 2026

World Cup 2026: Thái Lan đã có được bản quyền truyền hình sát giờ G, ‘phút 90’ ngoạn mục

Giang Lao
Giang Lao
11/06/2026 15:57 GMT+7

Chỉ vài giờ trước khi World Cup 2026 khởi tranh với lễ khai mạc diễn ra trên sân Estadio Azteca ở Mexico City (bắt đầu từ lúc 0 giờ 30 ngày 12.6), người hâm mộ Thái Lan đã có thể xem được giải đấu khi JAS giành được quyền phát sóng.

Người hâm mộ Thái Lan hết thấp thỏm vì World Cup 2026

Theo Bangkok Post, sau bao ngày lo lắng trước khả năng không xem được truyền hình trực tiếp World Cup 2026. Ngày 11.6, khi giải đấu sắp khởi tranh chỉ trong vài giờ tới, hàng triệu người hâm mộ Thái Lan đã thở phào nhẹ nhõm khi thông tin công ty Jasmine International Plc (JAS) đã chính thức giành được quyền phát sóng toàn bộ giải đấu ở nước này.

World Cup 2026: Thái Lan đã có được bản quyền truyền hình sát giờ G, ‘phút 90’ ngoạn mục- Ảnh 1.

Người hâm mộ Thái Lan đã có thể hợp pháp xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu ở World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Tin tức này giúp giá cổ phiếu của JAS tăng hơn 10% vào sáng 11.6, trong khi cổ phiếu của công ty mẹ Monomax, Mono Next Plc, cũng tăng khoảng 6%, theo Bangkok Post.

"Thông tin này cũng đánh dấu sự kết thúc của sự không chắc chắn kéo dài về việc liệu người hâm mộ ở Thái Lan có được quyền xem hợp pháp toàn bộ các trận đấu ở World Cup 2026 hay không. Bây giờ, mọi người đã có thể xem và đăng ký trên Monomax các gói dịch vụ để thưởng thức toàn bộ 104 trận đấu, bắt đầu bằng lễ khai mạc và trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 12.6", Bangkok Post cho biết thêm.

Trước đó, ở khu vực Đông Nam Á, các nước Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Campuchia đều sớm có bản quyền truyền hình World Cup 2026. Gần đây có thêm Myanmar, Brunei, Lào cũng sở hữu. Chỉ có Thái Lan là đến sát giờ giải đấu khởi tranh mới có được bản quyền. 

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Như vậy, hầu như các nước ở Đông Nam Á đều sẽ xem trực tiếp mọi trận đấu tại ngày hội bóng đá thế giới, khi quả bóng chính thức World Cup 2026 có tên gọi Trionda sắp lăn trên sân cỏ 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada.

Bangkok Post cũng cho biết, JAS cũng có khả năng chia sẻ một số bản quyền phát sóng với các kênh truyền hình miễn phí để phục vụ người hâm mộ bóng đá Thái Lan có thể tiếp cận rộng rãi hơn với các trận đấu. Dự kiến sẽ bao phủ khoảng 50% tổng số trận đấu, bao gồm trận khai mạc và trận chung kết World Cup 2026.

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