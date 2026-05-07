Video Thể thao

Bayern Munich bất lực nhìn PSG vào chung kết Champions League

Quỳnh Phương
07/05/2026 08:01 GMT+7

PSG thêm một lần chứng minh đẳng cấp của nhà vô địch châu Âu khi đứng vững trước sức ép khủng khiếp tại Allianz Arena, qua đó loại Bayern Munich để giành vé vào chung kết Champions League gặp Arsenal.

Bayern Munich bước vào trận bán kết lượt về Champions League với quyết tâm ngược dòng sau thất bại 4-5 ở lượt đi. Được chơi trên sân Allianz Arena, đội bóng Đức nhanh chóng dâng cao đội hình với hàng công gồm Musiala, Olise, Luis Diaz và Harry Kane nhằm gây sức ép lên PSG.

Tuy nhiên, PSG mới là đội tạo khác biệt. Ngay phút thứ 3, Khvicha Kvaratskhelia bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang để Ousmane Dembele dứt điểm tung lưới Manuel Neuer, mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thua sớm khiến Bayern Munich liên tục gia tăng áp lực. Diaz và Olise nhiều lần khuấy đảo hàng thủ PSG bằng những pha xử lý kỹ thuật, nhưng đội bóng Pháp cho thấy khả năng phòng ngự cực kỳ chắc chắn dưới sự chỉ huy của Marquinhos.

Trong thế trận Bayern Munich kiểm soát bóng nhiều hơn, PSG vẫn duy trì sự nguy hiểm ở các pha phản công với tốc độ của Dembele và Kvaratskhelia. Thủ môn Safonov cũng chơi xuất sắc để giúp đội khách đứng vững trước sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Phải đến phút 90+4, Harry Kane mới ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Bayern Munich. Dẫu vậy, quãng thời gian còn lại là không đủ để đội bóng Đức tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Trận hòa 1-1 giúp PSG giành vé vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận. Đội bóng của HLV Luis Enrique tiếp tục cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự trong hành trình bảo vệ ngôi vương châu Âu.

