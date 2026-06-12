Trọng tài Brazil gây bão mạng vì giải thích cực khó hiểu về thẻ đỏ trận Mexico thắng Nam Phi

Trọng tài giải thích, cầu thủ chỉ biết ngỡ ngàng

Theo Diario Ole, trong lời giải thích về chiếc thẻ đỏ thứ hai ở trận đấu khai mạc World Cup 2026 khi phạt cầu thủ Themba Zwane của đội tuyển Nam Phi, trọng tài Sampaio gần như "không nói được tiếng Anh".

Ông ngập ngừng, rồi nói một cách "rất lắc lư", Diario Ole ví von. "Tiền đạo số 11, phạm lỗi... đưa tay trực tiếp vào mặt hậu vệ... Quyết định: đá phạt trực tiếp, thẻ đỏ". Và đó là tất cả những gì trọng tài Sampaio nói khi giải thích về quyết định của mình, Diario Ole cho biết thêm.

Trọng tài người Brazil, Wilton Sampaio giải thích gây bão khi phạt thẻ đỏ cầu thủ Nam Phi Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cầu thủ Zwane với nét mặt đầy ngỡ ngàng khi bị thẻ đỏ, biểu cảm trên khuôn mặt của cầu thủ đội tuyển Nam Phi này đã nói lên tất cả, cũng theo Diario Ole.

Theo AFP, trọng tài Sampaio phạt thẻ đỏ Zwane vì lỗi đánh tay vào mặt cầu thủ Alvarado của Mexico, sau khi ông ra bên ngoài đường biên xem lại tình huống trên màn hình công nghệ VAR.

Mặc dù vậy, lời giải thích bằng tiếng Anh của trọng tài Sampaio lại không rõ ràng, khi nói đó là "đưa tay trực tiếp vào mặt hậu vệ", qua đó đã gây bão với nhiều lời bình luận trên mạng xã hội.

HLV của đội tuyển Nam Phi, ông Hugo Broos cũng không hài lòng với quyết định về chiếc thẻ đỏ dành cho Zwane. Ông cho rằng, cầu thủ của Mexico mới là người phạm lỗi với Zwane. Nhưng trọng tài lại đưa ra quyết định khác, khiến Nam Phi kết thúc trận đấu còn 9 người. Trước đó, trọng tài Sampaio phạt thẻ đỏ một cầu thủ Nam Phi khác là Sithole ở phút 50, và phạt thẻ đỏ cầu thủ của Mexico ở phút 90+2 là Montes.

Tổng cộng, trận khai mạc World Cup 2026 đã lập kỷ lục với 3 thẻ đỏ chỉ trong một trận, trong khi suốt cả hai kỳ World Cup trước đó là năm 2018 và 2022, mỗi giải chung cuộc chỉ có 4 thẻ đỏ.

Trọng tài Wilton Sampaio gây tranh cãi ở trận khai mạc World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, kỷ lục thẻ đỏ trong một trận đấu World Cup, như trận khai mạc World Cup 2026 khi Mexico thắng Nam Phi tỷ số 2-0 ngày 12.6 vừa xảy ra, vẫn chưa phải là "kỷ lục về số thẻ đỏ nhiều nhất mọi thời đại", theo Diario AS.

Trận đấu được gọi là "Trận chiến Nuremberg" khét tiếng nhất ở World Cup 2006 giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Hà Lan mới là trận giữ kỷ lục, với tổng cộng 4 thẻ đỏ. Khi đó, trọng tài Valentin Ivanov (Nga) đã rút ra hai thẻ đỏ cho Costinha và Deco của Bồ Đào Nha, và Khalid Boulahrouz và Giovanni van Bronckhorst của Hà Lan.

Cũng theo AFP, trận Mexico thắng Nam Phi với tỷ số 2-0 với ba thẻ đỏ, là trận thứ bảy trong lịch sử World Cup có ba thẻ đỏ trở lên, và đội tuyển Nam Phi cũng đã góp mặt vào hai trong số những trận đấu đó.

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Những thống kê đáng chú ý khác sau trận mở màn World Cup 2026.

Raul Jimrnez: Ở tuổi 35 năm và 37 ngày, tiền đạo này là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lần ra sân chính thức đầu tiên tại World Cup kể từ Yahya Golmohammadi của Iran năm 2006 (35 năm và 84 ngày). Anh cũng là cầu thủ lớn tuổi thứ tư ghi bàn cho Mexico tại World Cup.

Gilberto Mora: Ở tuổi 17 năm và 240 ngày, cầu thủ dự bị này là người trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển Mexico tại World Cup và là người trẻ thứ sáu trong lịch sử giải đấu.

Julian Quinones: Bàn thắng mở tỷ số của anh là bàn thắng sớm thứ ba được ghi cho Mexico tại World Cup, và là bàn thắng sớm nhất kể từ khi Rafael Marquez ghi bàn ở phút thứ sáu vào lưới đội tuyển Argentina năm 2006.

Thành tích của đội: Đây là chiến thắng cách biệt nhiều hơn một bàn thắng đầu tiên của Mexico tại World Cup kể từ khi họ đánh bại Croatia tỷ số 3-1 năm 2014. Kết quả này đồng nghĩa với việc các đội chủ nhà hiện đang có thành tích 17 thắng, 6 hòa và 1 thua, trong các trận đấu mở màn World Cup.