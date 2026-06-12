World Cup 2026: Argentina bổ sung gấp cầu thủ đang đi nghỉ hè tận Tây Ban Nha

HLV Scaloni lựa chọn an toàn cho hàng thủ Argentina

Nhiều dự đoán HLV Scaloni sẽ chọn một tiền vệ phòng ngự để thay thế cho vị trí của trung vệ Leonardo Balerdi bị chấn thương và đã chia tay World Cup 2026. Ban đầu, cầu thủ Guido Rodriguez được xem là một ứng cử viên sáng giá. Bên cạnh đó là hậu vệ Agustin Giay, người có tên trong danh sách dự phòng, và đã chơi hai trận giao hữu thắng Honduras và Iceland rất ấn tượng.

Messi và đồng đội ở đội tuyển Argentina đã trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, vào giờ chót, ngay trước ngày đội tuyển Argentina thi đấu trận ra quân ở bảng J gặp Algeria lúc 8 giờ ngày 17.6, HLV Scaloni đã ra quyết định bất ngờ.

Nhà cầm quân này đã chọn trung vệ Senesi thay thế cho Balerdi. Senesi vừa hoàn tất chuyển nhượng từ CLB Bournemouth sang Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh. Cầu thủ 29 tuổi này từng hy vọng sẽ có suất chính tham dự World Cup 2026, nhưng cuối cùng chỉ nằm trong danh sách dự bị.

Senesi và bạn gái, nữ cầu thủ Kelci-Rose Bowers, người Anh của đội nữ CLB Bournemouth, cùng đi nghỉ hè ở Ibiza (Tây Ban Nha). Điều đặc biệt là dù đi nghỉ hè, nhưng Senesi và bạn gái vẫn nỗ lực tập luyện để giữ thể lực. Các hình ảnh từ Kelci-Rose Bowers đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, Senesi mỗi ngày đều dành ra khoảng hơn 1 giờ đồng hồ để tập luyện thể lực trên bãi biển.

Senesi cũng gia tăng khối lượng tập luyện sau khi hay tin người đồng đội Balerdi bị chấn thương. Bất kể khi đó, báo chí Argentina cho biết, Senesi chỉ là một lựa chọn, và HLV Scaloni cũng có thể nghiêng về sự lựa chọn khác, khi tính toán các vị trí trong đội hình của mình.

Cuối cùng, niềm vui đã đến với Senesi trong ngày 12.6, khi anh và bạn gái đang ở trong phòng khách sạn, thì nhận được cuộc gọi từ HLV Scaloni thông báo anh được chọn thay thế Balerdi, và cần khẩn cấp lên đường từ Ibiza đến Kansas (Mỹ) ngay trong ngày để hội quân cùng đội tuyển Argentina.

Các hình ảnh do bạn gái Kelci-Rose Bowers của Senesi ghi lại và đăng trên mạng xã hội, cho thấy Senesi hoàn toàn bất ngờ khi nhận cuộc gọi từ HLV Scaloni và anh đã bật khóc, khi có lại cơ hội dự World Cup 2026 từ chỗ tưởng chừng đã không còn nữa.

Bổ sung Senesi, nhưng hàng thủ của đội tuyển Argentina lại bị ảnh hưởng bởi hậu vệ Tagliafico có thể vắng mặt từ một đến hai trận ở vòng bảng. Trong khi, tin tốt là thủ môn số 1 Emiliano Martinez đã bình phục chấn thương ngón tay để trở lại tập luyện và sẽ bắt chính ở trận ra quân gặp Algeria.