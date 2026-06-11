World Cup 2026: Trọng tài Somalia bị Mỹ từ chối nhập cảnh, vẫn được bắt trận Siêu cúp châu Âu

Mất cơ hội World Cup 2026, trọng tài Omar Artan được đền bù xứng đáng

Trong thông báo bổ nhiệm trọng tài Omar Artan, 34 tuổi sẽ bắt chính trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa CLB PSG và Aston Villa vào ngày 12.8 tới tại Salzburg, UEFA cho biết: "Trọng tài Omar Artan là một trong những trọng tài hàng đầu thế giới", và thừa nhận rằng, ông "không thể tham gia làm nhiệm vụ ở World Cup 2026 chỉ vì không được phép nhập cảnh vào Mỹ".

Trọng tài Omar Artan đã được đền bù xứng đáng, khi mất cơ hội làm nhiệm vụ ở World Cup 2026, nhưng được điều hành trận tranh Siêu cúp châu Âu Ảnh: Reuters

Artan là một trong 52 trọng tài được FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới, lựa chọn điều hành các trận đấu tại World Cup 2026, nhưng đã bị các quan chức biên giới Mỹ từ chối cho nhập cảnh tại sân bay quốc tế Miami vào ngày 7.6, và trả lại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi quay trở về Somalia - nơi ông được chào đón như một người hùng.

UEFA hiện đã chọn Artan làm trọng tài chính cho trận tranh Siêu cúp châu Âu, như một cách đền bù xứng đáng cho những thiệt thòi mà vị trọng tài này phải trải qua gần đây, theo The Athletic.

Trận tranh Siêu cúp châu Âu, lần này giữa nhà vô địch Champions League PSG và nhà vô địch Europa League Aston Villa, lâu nay thường do các trọng tài của UEFA làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, UEFA đã gây bất ngờ khi chọn trọng tài Artan từ châu Phi (CAF) điều hành, sau khi vụ việc trọng tài này nhập cảnh vào Mỹ để làm nhiệm vụ World Cup 2026 bất thành, đã gây ra sự tranh cãi dữ dội trong bóng đá thế giới.

Ngày 11.6, tại cuộc họp báo ở Mexico City ngay trước giờ World Cup 2026 khởi tranh, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giải thích sự cố về trọng tài Artan là đáng tiếc, và FIFA không thể can thiệp việc trọng tài Artan được nhập cảnh vào Mỹ hay không, vì đây là vấn đề của nước chủ nhà.

Trước đó, FIFA đã xác nhận trường hợp trọng tài Artan bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, vì lý do Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, vị trọng tài này đã "có liên hệ với các thành viên bị nghi ngờ của các tổ chức khủng bố". Vì vậy, trọng tài Artan sẽ không thể làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.