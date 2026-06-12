World Cup 2026: HLV Mexico thừa nhận điều bất ngờ sau trận khai mạc thắng Nam Phi có 3 thẻ đỏ

Khai mạc World Cup 2026 lập kỷ lục với 3 thẻ đỏ

Đội tuyển Nam Phi nhận 2 thẻ đỏ khi cầu thủ Sphephelo Sithole bị truất quyền thi đấu sau hiệp một ở phút 50, trong khi cầu thủ vào thay người Themba Zwane bị đuổi khỏi sân vào cuối trận ở phút 84. Trong khi phía đội chủ nhà Mexico, cầu thủ Cesar Montes cũng nhận thẻ đỏ ở phút 90+2.

Đội tuyển Mexico đã vượt qua chứng sợ hãi để thắng trận khai mạc World Cup 2026 Ảnh: Reuters

So với các kỳ World Cup 2018 và 2022, mỗi giải chỉ có 4 thẻ đỏ. Trong khi, ngay trận khai mạc World Cup 2026, đã có đến 3 thẻ đỏ chỉ trong một trận. Rõ ràng, đang báo hiệu một kỳ World Cup sẽ tràn ngập thẻ đỏ, khi các trọng tài được FIFA trao quyền xử lý mạnh tay các pha phạm lỗi hoặc tranh chấp thô bạo.

Theo HLV Hugo Broos của Nam Phi, ông không phàn nàn về chiếc thẻ đỏ của Sithole, nhưng chiếc thứ hai dành cho Zwane thì không đồng tình. Ông nói: "Tấm thẻ đỏ đầu tiên, tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói gì thêm (Sithole phạm lỗi với Gutierrez sát vòng cấm và nhận thẻ đỏ trực tiếp), nhưng tấm thẻ đỏ thứ hai, tôi nghĩ cầu thủ Mexico đã phạm lỗi với cầu thủ của tôi, trọng tài lại quyết định khác. Điều này thật đáng tiếc, và khiến chúng ta phải kết thúc trận đấu này với 9 người trên sân".

Về màn trình diễn của đội tuyển Nam Phi, HLV Hugo Broos nói: "Tôi nghĩ đội của tôi đã chơi tốt, có những lúc Mexico thậm chí còn tuyệt vọng, họ không biết cách tìm khoảng trống. Nhưng chúng tôi phải cố gắng và chơi tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo".

HLV Aguirre của Mexico thừa nhận đội nhà đã chiến thắng lời nguyền ngày khai mạc World Cup Ảnh: Reuters

Mexico vượt qua lời nguyền ngày khai mạc

Đội tuyển Mexico chưa từng thắng trận khai mạc World Cup trong 7 lần góp mặt trước đó, với 5 trận thua và 2 trận hòa. Tuy nhiên, lần này họ đã vượt qua lời nguyền với chiến thắng tỷ số 2-0 trước Nam Phi, sau trận hòa tỷ số 1-1 ở ngày mở màn World Cup 2010.

"Khi bạn bắt đầu World Cup, tất nhiên chân bạn sẽ run", HLV Aguirre của Mexico thừa nhận. "Chưa bao giờ trong 25 năm, không một ai bị chuột rút nhưng hôm nay chúng tôi có ba người trong số họ đã bị chuột rút (các cầu thủ của đội tuyển Mexico).

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Chúng tôi đã rất choáng ngợp khi nhìn thấy sân vận động cuồng nhiệt họ đã có một chút lo lắng. Nhưng chúng tôi không hề bị ảnh hưởng. Chúng tôi lẽ ra đã có thể ghi bốn bàn và mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác", HLV Aguirre chia sẻ thêm trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông cũng tiết lộ, đội tuyển Mexico đã phải gạt bỏ sự hồi hộp trong ngày khai mạc để đạt được kết quả này.

Mặc dù vậy, ở cuối trận, đội tuyển Mexico đã bị một số CĐV la ó vì sốt ruột trước lối chơi của đội nhà. HLV Aguirre thừa nhận, CĐV luôn mong muốn nhiều hơn, họ muốn thắng tỷ số 4-0, nhưng với ông, tỷ số 2-0 là không quá tệ. Đội tuyển Mexico sẽ tập trung và hướng đến ngôi đầu bảng A và chuẩn bị cho trận "đại chiến" với đội tuyển Hàn Quốc lúc 8 giờ ngày 19.6.