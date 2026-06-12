Khai mạc World Cup của những kỷ lục

K Ỳ W ORLD C UP LỚN NHẤT LỊCH SỬ

Đây là lần đầu tiên VCK World Cup được tổ chức ở 3 quốc gia khác nhau (Mỹ, Mexico, Canada). SVĐ Estadio Azteca ở thành phố Mexico City (Mexico) là SVĐ đầu tiên trong lịch sử 3 lần tổ chức trận khai mạc World Cup. Và đây là lần đầu tiên VCK World Cup có đến 48 đội bóng.

Nga, với diện tích 17.098.246 km2, là nước chủ nhà lớn nhất về mặt diện tích từng đăng cai World Cup (2018). Khoảng cách lớn nhất giữa 2 thành phố tại giải đấu ấy là 2.975 km (giữa Kaliningrad và Yekaterinburg). Bây giờ, tổng diện tích của 3 nước chủ nhà World Cup 2026 là 21.790.737 km2. Khoảng cách lớn nhất giữa 2 thành phố đăng cai là 5.500 km (giữa Vancouver ở Canada và Miami ở Mỹ).

Kể cũng lạ: Ngay sau kỳ World Cup ở đất nước rộng nhất thế giới (Nga, 2018) là kỳ World Cup ở nước chủ nhà nhỏ nhất trong lịch sử (Qatar, 2022). Rồi lại lập tức đến kỳ World Cup ở khắp lục địa Bắc Mỹ, rộng hơn cả Nga.

Các siêu sao Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Neymar (Brazil), Harry Kane (Anh), Kylian Mbappe (Pháp) và Lamine Yamal (Tây Ban Nha) hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng tại kỳ World Cup quy mô lớn nhất từ trước đến nay ẢNH: AFP - REUTERS

Tại Qatar 2022, với khoảng cách lớn nhất giữa 2 sân bóng là 55 km và khoảng cách gần nhất chỉ 3,5 km, khán giả có thể đến tận sân để xem 4 trận khác nhau trong cùng một ngày. Bây giờ, khoảng thời gian 3 ngày chỉ được xem là "vừa kịp" để một người hâm mộ xem trận Ả Rập Xê Út - Uruguay tại Miami (ngày 15.6) rồi lập tức có mặt ở trận Canada - Qatar tại Vancouver (ngày 18.6). Tóm lại, cả khán giả lẫn các đội đều phải có sự chuẩn bị công phu cho việc di chuyển giữa các sân bóng ở World Cup này. Có đến 8 cặp sân cách nhau 4.000 km trở lên (kỷ lục cũ là 2.975 km, như đã nêu).

World Cup 2026 có tổng cộng 1.248 cầu thủ; 104 trận đấu; diễn ra trong 39 ngày liên tục; ở 16 thành phố khác nhau - tất cả đều là kỷ lục mới.

Tiền thưởng cũng ở mức kỷ lục. Lần đầu tiên tổng quỹ tiền thưởng tại World Cup vượt quá cột mốc 500 triệu USD (cụ thể là 655 triệu USD), tăng gần 50% so với World Cup 2022.

N HỮNG KỶ LỤC RẤT ĐẮT GIÁ

Cristiano Ronaldo "chỉ" ghi 8 bàn trong 5 kỳ World Cup anh đã tham dự (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Lionel Messi ghi đến 13 bàn, cũng trong 5 kỳ World Cup ấy. Khác biệt là: Ronaldo luôn có bàn thắng ở từng giải đấu, còn Messi lại không ghi bàn tại World Cup 2010. Bây giờ, cả Messi lẫn Ronaldo đều sẽ mặc nhiên nâng kỷ lục về số lần tham dự World Cup lên con số 6. Và họ đều đang đứng trước cơ hội lập nên những kỷ lục mới, vào loại khó khăn và đáng tự hào nhất trong môn bóng đá.

Ronaldo vốn đã độc chiếm kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn tại giải năm nay, Ronaldo sẽ là chủ nhân của kỷ lục mà người ta thậm chí không dám tưởng tượng: ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Ronaldo (trái) và Messi có nhiều cơ hội lập nên những kỷ lục mới tại World Cup 2026 ẢNH: AFP - REUTERS

Trong khi đó, kỷ lục quan trọng nhất đang chờ đợi Messi là "cây làm bàn vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup". Anh cần thêm 4 bàn nữa để qua mặt Miroslav Klose (Đức), cầu thủ đang giữ kỷ lục ghi 16 bàn trên đấu trường World Cup xưa nay. Đang cùng tấn công vào kỷ lục 16 bàn của Klose còn có Kylian Mbappe (Pháp, 12 bàn). Và thật ra, nhìn về lâu dài thì Mbappe còn sáng giá hơn cả Messi trong việc chinh phục kỷ lục này, bởi Mbappe mới 27 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội tham dự World Cup.

Nếu Pháp vô địch World Cup 2026, sẽ có 2 cái tên trở thành huyền thoại bất tử: Didier Deschamps và Ousmane Dembele. Không kể thời kỳ sơ khai (thập niên 1930), thì chưa có HLV nào từng vô địch World Cup 2 lần trong bóng đá hiện đại. Didier Deschamps vốn đã tự hào nằm trong hàng ngũ hiếm 3 người từng vô địch World Cup trong cả 2 vai cầu thủ, HLV (cùng với Mario Zagallo của Brazil và Franz Beckenbauer của Đức). Bây giờ, ông đang đứng trước cơ hội vô địch trong vai trò HLV lần nữa.

N HỮNG KỶ LỤC THẦM LẶNG

Với Ousmane Dembele, đấy sẽ là kỷ lục cực hiếm: người đầu tiên vô địch World Cup khi đang giữ Quả bóng vàng. Đấy là chưa kể trong trường hợp này thì Dembele còn sở hữu cả kỷ lục khó phá hơn: một "cú ăn ba" tuyệt luân trong bóng đá đỉnh cao (Dembele còn vô địch Champions League nữa).

Danh tiếng HLV "2 lần vô địch World Cup trong kỷ nguyên hiện đại" cũng đang mời gọi Lionel Scaloni, người đang dẫn dắt đội ĐKVĐ Argentina.

Có một kỷ lục mới mà nếu xuất hiện, nó sẽ được xem là thay đổi toàn bộ thế giới bóng đá. Trong suốt lịch sử, chưa có đội bóng nào vô địch World Cup dưới sự dẫn dắt của một HLV nước ngoài. Truyền thống này sẽ sụp đổ nếu chức vô địch World Cup 2026 thuộc về Brazil, Anh hoặc Bồ Đào Nha.

Tại World Cup này, HLV người Ý Carlo Ancelotti dẫn dắt Brazil; HLV người Đức Thomas Tuchel dẫn dắt đội Anh; HLV Tây Ban Nha Roberto Martinez dẫn dắt đội Bồ Đào Nha. Các đội vừa nêu, cùng với Argentina và Pháp, đều là ứng viên vô địch. Vậy nên, rất dễ có kỷ lục mới đầy vinh quang cho một trong những HLV tại World Cup này.

Ở World Cup, cũng như mọi giải đấu lớn nói chung, có những kỷ lục rất tuyệt vời nhưng chẳng ai biết đến, đơn giản vì nó không lộ ra một cách rõ rệt. Chỉ khi được giới chuyên môn giới thiệu, người ta mới ngỡ ngàng, thán phục. World Cup 2026 cũng có nhiều chi tiết đáng chờ xem như vậy, nếu giới hâm mộ… biết đến. Luka Modric là cầu thủ duy nhất trong lịch sử World Cup làm được điều này: thực hiện đến 175 đường chuyền vượt tuyến chính xác. Đấy là một trong cơ man những kỷ lục World Cup… không ai biết đến. Nhưng đấy là điều quan trọng giúp một đội bóng "khiêm tốn" như Croatia vào đến bán kết trong cả hai kỳ World Cup gần đây.

Messi thì ai cũng biết. Nhưng Messi cũng có "kỷ lục thầm lặng", kiểu Modric: anh là "vua lừa bóng" trong lịch sử World Cup, với 112 pha lừa bóng thành công. Một mặt, các lão tướng Modric, Messi sẽ tự nâng cao kỷ lục của mình tại World Cup này. Mặt khác, đã biết số liệu rồi, thì đấy hẳn nhiên là điều đáng chờ xem tiếp về họ.