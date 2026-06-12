World Cup 2026: Sốc, đội trưởng Nhật Bản Wataru Endo rút lui và tuyên bố giải nghệ

Cái kết không ngờ với Wataru Endo

HLV Hajime Moriyasu đã quyết liệt giữ Wataru Endo trong đội hình chính thức 26 cầu thủ đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2026, với hy vọng tiền vệ giàu kinh nghiệm 33 tuổi này sẽ kịp bình phục trước trận ra quân của "Samurai Blue" gặp đội tuyển Hà Lan lúc 3 giờ ngày 15.6 ở bảng F.

Wataru Endo (phải) thi đấu ở trận đội tuyển Nhật Bản thắng Iceland tỷ số 1-0 ở Tokyo vào ngày 31.5 Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, điều kỳ diệu đã không thể đến, Endo không thể bình phục chấn thương ở bàn chân. Vị trí của anh đã được thay thế bởi cầu thủ Shuto Machino của CLB Borussia Monchenladbach.

Viết thông điệp trên mạng xã hội, Endo bày tỏ rằng anh "thất vọng", vì không thể thi đấu nhưng sẽ ủng hộ các đồng đội của mình sẵn sàng gây ấn tượng ở bảng F, nơi đội tuyển Nhật Bản đối đầu với các đối thủ Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển.

"Chắc chắn sẽ có lúc Nhật Bản vô địch World Cup trong tương lai, vì vậy hãy tin vào điều đó và ủng hộ đội tuyển. Hãy cùng nhau tập hợp sức mạnh của Nhật Bản để khoảnh khắc đó có thể xảy ra tại giải đấu ở Bắc Mỹ lần này", Endo viết thông điệp trên tài khoản mạng xã hội X. Anh cũng cho biết thêm: "Tôi cũng đã quyết định giã từ đội tuyển quốc gia. Từ giờ trở đi, tôi sẽ ủng hộ Nhật Bản như một người hâm mộ bình thường".

CLB Liverpool, nơi Endo đang thi đấu, bày tỏ: "Wataru Endo đã rút khỏi đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2026 do chấn thương và tuyên bố giải nghệ khỏi sự nghiệp bóng đá quốc tế. Cố lên nhé, Wata". Endo dính chấn thương bàn chân ở gần cuối mùa giải vừa qua khi anh thi đấu trong trận Liverpool gặp Sunderland vào tháng 2, nhưng đã trở lại thi đấu ở trận Nhật Bản thắng Iceland 1-0 ở Tokyo vào ngày 31.5.

Mơ Nhật Bản vô địch World Cup

Mặc dù vậy, sự trở lại vội vàng này đã báo hại Endo, khi anh phải rời sân trong hiệp một và tiếp tục cảm thấy không thoải mái với chấn thương khi đến Mexico để chuẩn bị cho World Cup 2026. Tại đây, anh không tham gia bất kỳ buổi tập đầy đủ nào.

Endo trở lại tập luyện vào đầu tuần này khi đội tuyển Nhật Bản di chuyển đến nơi đóng quân ở World Cup tại Nashville (Mỹ). Nhưng rồi anh cũng không thể bắt kịp tốc độ cho giải đấu và đành nói lời chia tay.

Đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2026 với chiến tích bất bại trước các đối thủ ở châu Âu kể từ năm 2019, với 5 thắng, 1 hòa Ảnh: Reuters

"Tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình kể từ khi dính chấn thương nên tôi không hề hối hận. Tất nhiên tôi rất thất vọng vì không thể thi đấu ở World Cup này. Nhưng hơn thế nữa, tôi tự hào rằng, tôi đã có thể làm đội trưởng đội tuyển Nhật Bản kể từ World Cup 2022 ở Qatar và đã giúp đội phát triển thành một nhóm mà mục tiêu của chúng tôi là vô địch World Cup là điều đương nhiên", Endo chia sẻ thêm.

Endo ra mắt đội tuyển Nhật Bản vào năm 2015 và giải nghệ với 73 lần khoác áo đội tuyển, ghi 4 bàn thắng cho đất nước của mình. Anh là thành viên của đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2018 và 2022, đồng thời góp mặt trong chiến thắng ấn tượng trước các đội tuyển Đức và Tây Ban Nha tại Qatar. Hậu vệ Ko Itakura sẽ đảm nhận vai trò đội trưởng của Nhật Bản tại World Cup 2026.

Trước Endo, đội tuyển Nhật Bản đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương trước thềm World Cup 2026, khi ngôi sao Mitoma và tiền đạo chủ lực Minamino đều vắng mặt cũng do chấn thương.