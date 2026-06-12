Son Heung-min mờ nhạt, Hàn Quốc vẫn thắng kịch tính: Đẳng cấp 'chiến binh Taeguk'

Hàn Quốc vẫn hay dù không cần Son Heung-min

Đội tuyển Hàn Quốc đã bước qua ngày ra quân World Cup 2026 với diễn biến hấp dẫn như những bộ phim "k-drama" thương hiệu của xứ kim chi trên Netflix: áp đảo với nhiều cơ hội tạo ra, bỏ lỡ, bị thủng lưới bất ngờ, rồi gồng lên ghi hai bàn để ngược dòng ngoạn mục.

Tuy nhiên, Hàn Quốc đã thắng mà không có dấu ấn Son Heung-min, điều vốn dĩ lạ lẫm ở World Cup trong gần một thập kỷ.

Hàn Quốc thắng trận ra quân ẢNH: REUTERS

Chỉ 3 phút sau khi Son Heung-min sút hỏng trong pha đối mặt ngon ăn, Hàn Quốc thủng lưới (phút 59). Cũng chỉ 2 phút sau khi Hàn Quốc gỡ hòa 1-1 (phút 67), Son bị rút ra khỏi sân. Để rồi, không có ngôi sao số một, "Chiến binh Taeguk" vẫn ngược dòng đáng nhớ với pha đệm bóng cận thành của Oh Hyeon-gyu, người vào sân để thay chính... Son Heung-min.

Nói vậy không phải để phủ nhận tầm quan trọng của Son Heung-min. Những phát ngôn được cho là nói xấu Son và đồng đội trước World Cup đã tạo sóng trong lòng dư luận xứ kim chi, bởi hơn ai hết, người Hàn coi anh là "quốc bảo". Chưa cầu thủ Hàn Quốc nào làm được như Son Heung-min, trở thành trụ cột một đội bóng mạnh (Tottenham) ở Ngoại hạng Anh suốt 10 năm với 127 bàn sau 333 trận. Ở đội tuyển Hàn Quốc, thành tích 56 bàn sau 144 trận của Son cũng là bức tường sừng sững mà lứa hậu bối khó vượt. Son ghi bàn chỉ kém Cha Bum-kun, còn số lần ra sân là nhiều nhất lịch sử.

Thế nhưng, không ai thắng được lực cản thời gian. Dù khẳng định vẫn đầy khát khao ở kỳ World Cup có thể xem là cuối cùng (Son đã 34 tuổi), vẫn có suất đá chính, nhưng lúc này Son không còn là "bất khả xâm phạm".

Son bị thay ra ở phút 69 ẢNH: REUTERS

Trước bức tường phòng ngự với chiều cao trung bình thuộc hàng tốt nhất giải của CH Czech, Hàn Quốc không thể chỉ trông đợi vào những bước chạy nước rút hay dứt điểm trái phá của Son Heung-min khi anh đã ở bên kia sườn dốc.

HLV Hong Myung-bo cần phương án B, thậm chí sẵn sàng thay ngôi sao số một khỏi sân, điều gần như... bất khả lúc Son Heung-min còn ở đỉnh cao.

Song, điều khó khăn ấy, Hong Myung-bo đã làm được.

Nội lực của Hàn Quốc

Hwang In-beom gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc nhờ pha xoay người loại bỏ cả trung vệ và thủ môn CH Czech, trước khi dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống. Người kiến tạo cho Hwang là Lee Kang-in, ngôi sao tiêu biểu cho thế hệ mới của "Những chiến binh Taeguk".

Lee Kang-in dẫu "ngổ ngáo", song Hàn Quốc cần một cầu thủ biết phá cách, bước ra khuôn khổ để vẽ nên những đường chuyền vượt mọi giới hạn chiến thuật. Khi chân rê như Son Heung-min bị bắt bài, đó cũng là lúc những chân chuyền như Hwang In-beom và Lee Kang-in lên tiếng.

Sức mạnh của tinh thần đoàn kết ẢNH: REUTERS

Hwang In-beom có trận đấu tiệm cận hoàn hảo, nhờ quán xuyến tốt tuyến giữa, tranh chấp và luân chuyển bóng xuyên tuyến rất ấn tượng. Anh là cầu nối triển khai, đẩy những ngòi nổ sáng tạo như Lee Kang-in, Lee Jae-sung tiến sát vòng cấm.

Hàn Quốc không còn phụ thuộc vào cảm hứng của Son cùng những đường bóng dài như World Cup trước, mà đá bóng ngắn, đập nhả nhanh, chuyển đổi trạng thái sắc bén. HLV Hong Myung-bo bước đầu xây dựng thành công một đội bóng đồng đều, kết dính và vận hành với cường độ rất cao, có thể khiến một đội thuần Âu như CH Czech gần như mất phương hướng chống đỡ.

Hãy nhìn bàn quyết định của Hàn Quốc, đó là kết quả của pha phản công chỉ với 2 chạm trong 5 giây, nơi người hùng Oh Hyeon-gyu xuất hiện đúng chỗ để khép lại pha phản công mà Hàn Quốc đã tập nhuần nhuyễn.

Hình ảnh Son Heung-min vào sân ăn mừng cuồng nhiệt cùng đồng đội với chiếc áo bib dự bị mang trên mình cho thấy, "Những chiến binh Taeguk" là tập thể thực thụ. Son sẵn sàng lùi lại phía sau khi đỉnh cao dần xa, điều chẳng phải ai cũng làm được.

Asian Cup cách đây 3 năm, màn cãi vã giữa Son và Lee Kang-in khiến Hàn Quốc bại trận ở bán kết. Còn lúc này, khi cả đội nhìn về một hướng, Hàn Quốc sẽ khó bị ngăn lại.