Khai mạc World Cup rực rỡ sắc màu

Lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra lúc 0 giờ 30 rạng sáng 12.6, tại sân vận động Azteca ở Mexico City, nơi đi vào lịch sử với tư cách sân đấu đầu tiên tổ chức ba trận khai mạc World Cup, sau các kỳ năm 1970, 1986 và 2026.

Đây cũng là màn khởi động cho kỳ World Cup lớn nhất từ trước đến nay với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và ba quốc gia đồng đăng cai gồm Mexico, Mỹ và Canada.

Sân Azteca (hay còn gọi là Ciudad de Mexico), một trong ba nơi tổ chức khai mạc World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Khác với những kỳ World Cup trước, FIFA lần đầu tiên tổ chức ba lễ khai mạc riêng biệt tại ba quốc gia chủ nhà. Mexico là nơi mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trước khi Canada và Mỹ lần lượt tổ chức các chương trình của riêng mình trong những ngày tiếp theo. Điểm chung của các sự kiện là tôn vinh văn hóa bản địa, niềm đam mê bóng đá và sự kết nối giữa ba quốc gia Bắc Mỹ.

Tại Mexico City, lễ khai mạc sẽ mang đậm màu sắc Mỹ Latinh với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Shakira, Burna Boy, Mana, J Balvin, Alejandro Fernandez và Los Angeles Azules. Đặc biệt, Shakira tiếp tục gắn bó với World Cup sau dấu ấn để đời từ ca khúc "Waka Waka" ở giải đấu năm 2010.

Bầu không khí tại Mexico những ngày qua được đẩy lên cao độ khi chính quyền thủ đô triển khai hàng loạt biện pháp giảm tải giao thông, thậm chí cho học sinh nghỉ học trong ngày khai mạc.

Bữa tiệc sau 40 năm chờ đợi

Với người dân Mexico, đây không chỉ là trận mở màn của World Cup mà còn là dịp để quốc gia này một lần nữa trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới sau 40 năm kể từ kỳ World Cup 1986 huyền thoại.

World Cup sẽ khởi tranh với trận ra quân giữa Mexico và Nam Phi lúc 2 giờ. Đây là kỳ World Cup lịch sử khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội bóng, hứa hẹn hơn 1 tháng tranh tài nghẹt thở với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup có số trận nhiều nhất lịch sử.

Bữa tiệc bóng đá đã sẵn sàng gửi tới người hâm mộ ẢNH: REUTERS

Giải đấu diễn ra từ ngày 11.6 đến 19.7 tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ. Điểm thay đổi lớn nhất của World Cup 2026 nằm ở thể thức thi đấu. Bốn mươi tám đội tuyển được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tạo nên vòng đấu loại trực tiếp gồm 32 đội lần đầu xuất hiện trong lịch sử World Cup.

FIFA kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của bóng đá ở các khu vực đang đi lên như châu Á, châu Phi, Bắc Mỹ và châu Đại Dương. Đồng thời, người hâm mộ cũng sẽ được chứng kiến nhiều cuộc đối đầu đa dạng hơn giữa các trường phái bóng đá khác nhau.

Argentina là đương kim vô địch World Cup, khi thắng Pháp trên chấm luân lưu cách đây 4 năm.